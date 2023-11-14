دبي، سترحب مدينة إكسبو دبي بالزوار في برنامج غني بالأنشطة المجتمعية خاص بقمة المناخ (كوب28)، تشمل فعالياته العروض الثقافية والفنية والحوارات المميزة والزراعة المستدامة وخيارات الأطعمة والمشروبات ضمن المنطقة الخضراء، وهي المساحة المفتوحة للزوار والجمهور للمشاركة وتبادل الأفكار وتعزيز العمل المناخي أثناء انعقاد قمة المناخ.

وبالإضافة إلى مجموعة تجارب ستقدمها قمة المناخ وشركائها، ستضم المنطقة الخضراء تيرّا - جناح الاستدامة الشهير، الذي يقدم مثالا حيا على أفضل الممارسات المستدامة بالإضافة إلى كونه مركزاً للعديد من البرامج والأنشطة التي تعمل على تعزيز الوعي بالاستدامة في نفوس الشباب وأجيال المستقبل.

وسيكون جناح مدينة إكسبو دبي إضافة جديدة طوال مدة انعقاد قمة المناخ وسيكون نقطة لقاء محورية للراغبين بالتعرف إلى مدينة المستقبل التي تقدم نموذجا للحياة المستدامة وتعزز جودة الحياة وتقدم فرص النمو والتطور للأشخاص والشركات. وسيقدم الجناح أيضًا نشاطات تفاعلية تناقش تغير المناخ والتوازن بين الجنسين، والقيادة العالمية.

وستكون مزرعة مدينة إكسبو من المعالم الجديدة والدائمة في مدينة إكسبو دبي ضمن المنطقة الخضراء وستضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والخضراوات، وستستضيف ورش عمل مجتمعية ودروس تحضير الطعام مع طهاة ومحترفين مهتمين بالاستدامة.

سيكون ألف - جناح التنقل وجناح الرؤية وجناح المرأة أيضًا جزءًا من المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى قبة الوصل الغامرة وشلالات إكسبو السريالية وحديقة الفرسان.

المنطقة الخضراء هي منطقة مفتوحة تعمل على تعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي، تمكن الجمهور من المشاركة وإيصال أصواتهم وطرح أفكارهم. وستكون المنطقة الزرقاء مخصصة لقادة الدول والوفود الحكومية والجهات الرسمية التي تشكل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هيئة الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

ستكون قمة المناخ (COP28) أول قمة مناخية تضم منطقة خضراء تقع مباشرة بجوار المنطقة الزرقاء، مما يمكّن الجمهور من المشاركة في فعاليات تسهم في تسريع التقدم المناخي، بما في ذلك تجارب مخصصة للطلاب بقيادة برنامج إكسبو للمدارس.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "بينما نستعد للترحيب بالعالم من جديد، نتذكر أن مدينة إكسبو دبي كانت دائمًا ملتقى ومنصة للإنسانية وأداة تمكينية للعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للناس وكوكب الأرض. إن التزامنا بتحفيز الشباب على المشاركة وتعزيز التعاون بين الشركات والمبدعين والمبتكرين هو جزء من إرثنا، وهو المحفز والدافع لعملنا في استضافة قمة المناخ (كوب 28)."

وأضافت: "تفتخر مدينة إكسبو بدعم العمل المناخي وتوفير فرص التعلم لقادة العمل المناخي المستقبليين، وذلك عبر الأنشطة والتجارب الشيقة والشاملة والمتاحة للجميع والتي تتضمن مختلف جوانب الحياة، حيث إن مواجهة تغير المناخ تستلزم جهود كل فرد في المجتمع وبالتضامن معا في هذه المسيرة يتضاعف تأثيرنا الإيجابي ونحقق نتائج أفضل."

سيكون الدخول إلى الأجنحة والمعالم في مدينة إكسبو دبي مجانيًا أثناء انعقاد مؤتمر تغير المناخ (كوب28) - والذي سيكون مفتوحًا للجمهور في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر – ولكن عددا من الفعاليات المحددة تتطلب التسجيل المسبق أو الحصول على تذاكر. إن حضور قمة المناخ (COP28) مجاني لكن يجب على جميع الزوار، بما في ذلك الأطفال، التسجيل للحصول على تذكرة دخول يومية للمنطقة الخضراء عبر www.cop28.com.

وتستأنف مدينة إكسبو عملياتها الاعتيادية مع عودة مدينة الشتاء في الفترة من 15 ديسمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، احتفالاً بسحر موسم الأعياد للعام الثاني على التوالي.

فعاليات وتجارب المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو

زيارة جناح مدينة إكسبو دبي والمشاركة في حوار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل المناخي

يوميًا وابتداءً من 3 ديسمبر

تعرف عبر معرض تفاعلي وغامر على حلول مدينة إكسبو المبتكرة والمؤثرة والقابلة للتطوير والتطبيق التي تسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للمدن للمساهمة في إزالة الكربون على مستوى العالم. هنا، سيستضيف برنامج الإنسان وكوكب الأرض، وهو جزء من إرث إكسبو 2020 دبي، أكثر من 100 حدث لجميع الأعمار، ويرحب بقادة العالم والخبراء وصناع التغيير من جميع الثقافات والمجتمعات، ويعزز التواصل بين الجهات الفاعلة الرئيسية لدفع العمل المناخي.

ويمكن لزوار الجناح أيضًا الانضمام إلى التعهد لصالح الإنسان وكوكب الأرض - وهي فرصة لكل فرد لتطبيق حلول هادفة وموجهة نحو المناخ على الخيارات اليومية، بدءًا من الطعام الذي نشتريه ونأكله وحتى كيفية إعادة الاستخدام والتدوير. أول منصة من نوعها باللغة العربية – ومتوفرة أيضًا باللغة الإنجليزية – وهي فرصة للجميع للانضمام إلى حركة عالمية للحد من انبعاثات الكربون من أجل مستقبل أفضل. ابدأ خطوتك الأولى عبر www.pledgeforpeopleandplanet.com.

ورشة عمل طريقك إلى ممارسات أفضل (مناسبة للعائلة)

يوميًا وابتداءً من 3 ديسمبر

تيرا - جناح الاستدامة

حضور الورشة لا يحتاج التسجيل، مزيد من التفاصيل على https://www.expocitydubai.com/ar/

· اكتشف سماد الديدان ضمن ورش عمل تظهر كيف يمكن للديدان أن تساعد في تحويل مخلفات الطعام إلى تربة غنية بالمغذيات

· ابتكر إبداعات غير عادية على طاولات العمل لدينا وجرب أسلوب العمل الواعي اللازم لاستعادة التوازن

· شمر عن ساعدك أثناء التعرف إلى الأمن الغذائي، وابن بيوتا للملقحات باستخدام مواد طبيعية واكتشف كيف يمكننا تعزيز الحياة البرية والتنوع البيولوجي في البيئات الحضرية

· انضم إلى رواد الاقتصاد الدائري في ورش عمل تيرا لإعادة الاستخدام والتدوير واكتشف كيفية تحويل القمامة المنزلية إلى كنوز.

· استمتع بتجربة آلة الزمن المناخية - التقِ بالعالم المسافر عبر الزمن في منطقة تيرا واستكشف تطور المناخ على كوكبنا

· استكشف عجائب العالم الطبيعي في جلسة مدتها 20 دقيقة حافلة بسرد القصص المبهرة، مع الحركة والموسيقى.

تناول الطعام المصنوع من محاصيل المزرعة ضمن ورش عمل في مزرعة مدينة إكسبو دبي والمزيد

يوميًا وابتداءً من 3 ديسمبر

حديقة الفرسان

مزيد من التفاصيل والتسجيل على https://www.expocitydubai.com/ar/

تعرف على الزراعة التجديدية عبر الزراعة العضوية والزراعة المائية الداخلية، وتعرف على قدرة التربة الرائعة على تخزين الكربون، واستكشف كيف يمكننا تحقيق وفرة الغذاء دون إهدار. وتناول الطعام المصنوع من محاصيل المزرعة، وانضم إلى دروس الطبخ، وشارك في سلسلة مثيرة من المحادثات والأنشطة حول الزراعة المستدامة.

علياء في تيرالاند

قاعة تيرا

مزيد من التفاصيل والتسجيل في https://www.expocitydubai.com/ar/

تستضيف قاعة تيرا عرضًا موسيقًا وتعليمياً تحت عنوان "علياء في تيرالاند" مدته 45 دقيقة ويحاكي تأثير الإنسان على كوكب الأرض.

معرض المد والجزر

ابتداءً من 3 ديسمبر

جناح المرأة

يتردد صدى هذا المعرض في القصص بين البر والبحر، ويقدم أعمال فنية عبر التصوير الفوتوغرافي والحرف والفيديو وغيرها من الوسائط، وتدعو هذه الأعمال الناس للعمل من أجل مستقبل أكثر إنصافا واستدامة حيث تكون النساء والفتيات في قلب التغيير.

معرض للصور الفوتوغرافية للأمير حسين آغا خان

ابتداءً من 3 إلى 13 ديسمبر

تيرا – جناح الاستدامة

يضم معرض الصور الفوتوغرافية أعمال الأمير حسين آغا خان التي تحتفي بسحر المحيط، وتظهر بعض اللقاءات الأكثر سحرًا وإثارة للدهشة التي شهدها عالم البيئة والمصور تحت سطح الماء.

سلسلة إكسبو لايف بمجال المناخ

ابتداءً من 4 إلى 6 و من 8 إلى 10 ديسمبر

جناح مدينة إكسبو مزيد من التفاصيل والتسجيل على الرابط

تضم حلقات الحوار المفتوح التي يقدمها برنامج إكسبو لايف للابتكار، رواد أعمال اجتماعيين أظهروا الإبداع والابتكار لمعالجة تغير المناخ. وتتماشى المواضيع، التي تتراوح بين أرصدة الكربون وحماية الحياة البرية والأمن الغذائي والحلول البديلة للنفايات، مع مواضيع قمة المناخ.

الاحتفال بالفائزين في برنامج الابتكار الجامعي من إكسبو لايف

10 ديسمبر من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا

قاعة تيرا

مزيد من التفاصيل والتسجيل في https://www.expocitydubai.com/ar/

شاهد اختتام الدورة الثالثة من برنامج الابتكار الجامعي إكسبو لايف، المصمم لتحفيز التفكير الإبداعي والتعاون بين شباب الدولة، حيث يعرض 20 مشروعًا مختارًا من جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة حلولها المتعلقة بالمناخ أمام لجنة تقييم. وسيتم الإعلان عن الفائزين، الذين سيحصلون على منحة قدرها 25,000 درهم للمساعدة في تحويل فكرتهم إلى واقع.

خيارات تناول الطعام التي تناسب كل الأذواق

يوميًا ابتداءً من 3 ديسمبر

في المنطقة الخضراء

من الأطعمة الشعبية والملائمة لكل الميزانيات إلى المأكولات الفاخرة والشهية، تضم مدينة إكسبو مطاعم وعربات طعام وعروضا خاصة للطهاة تناسب جميع الأذواق - وجميعها جزء من برنامج حفظ الطعام في المدينة، مما يضمن توزيع أي فائض من الطعام على المجتمعات المحتاجة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

o صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

o يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

o تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

o تحفل المدينة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

· بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.