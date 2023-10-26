

بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في كوب28، يتعاون مع منظمة الرؤساء الشباب في استضافة هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 350 قائد أعمال، لمناقشة دور القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساهمته في إدارة تغير المناخ.

بحضور رئيس مؤتمر كوب28 معالي الدكتور سلطان الجابر، وخطابات رئيسية من بدر جعفر، وسعادة رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب28، وسعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

سعادة رزان خليفة المبارك تؤكد أهمية حشد الاستثمارات الخاصة لسد النقص التمويلي لقضية المناخ مع تكثيف رأس المال المخصص لمبادرات حماية الطبيعة.

منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقبل يبرز التزام رئاسة مؤتمر الأطراف كوب28 بضمان شمول جميع القطاعات في العمل المناخي وإشراك الأعمال التجارية والخيرية الخاصة في إيجاد حلول التنمية المستدامة.

هذا المنتدى يهدف إلى تنسيق استراتيجيات تمكن القطاع الخاص من المساهمة في سد النقص التمويلي الزائد عن 3 ترليون دولار أمريكي سنوياً للوصول إلى أهداف صافي الصفر، ودعم جهود التأقلم مع تغير المناخ، وعكس الخسائر الطبيعية، واسترجاع التنوع الحيوي.

دبي: اجتمع أكثر من 350 قائداً ورائد أعمال ومسؤولاً حكومياً في منتدى "الطريق إلى كوب28"، الذي نظم بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهدف إلى حشد الجهود وتحفيز العمل الجماعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإقليمي في إدارة تغير المناخ، وذلك تمهيداً لمؤتمر الأطراف كوب28 ومنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقرر انعقاده في 1 و2 ديسمبر 2023.

وشارك بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 في استضافة هذه الفعالية التي حضرها معالي الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف كوب28، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة محمد علي بن راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وغيرهم من المسؤولين.

وتخلل الاجتماع عدداً من الخطابات الرئيسية التي تحدثت عن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف كوب28، وبيّنت ما يتيحه هذا المؤتمر وجدول أعمال رئاسة كوب28 من فرص لتعزيز دور مجتمع الأعمال، وكانت من ضمن المتحدثين سعادة رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب28، وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأوضحت سعادة المبارك في كلمتها رؤية رئاسة مؤتمر كوب28 وأهدافها، مشددة على أهمية حشد الاستثمارات الخاصة لسد النقص في التمويل لقضايا المناخ مع تكثيف رأس المال المخصص لحماية الطبيعة، وأشارت إلى التزام رئاسة مؤتمر الأطراف كوب28 بضمان شمول جميع القطاعات في العمل المناخي، واعتبار الأعمال التجارية والخيرية شركاء في تحقيق أهداف صافي الصفر والتنمية المستدامة.

ويعتبر هذا الحدث البارز تقدماً مهماً لمجتمع الأعمال الإقليمي، وخصوصاً مع استعداد دولة الإمارات العربية لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب28.

ومن ضمن الفعالية، عُقِدت جلسات ركزت على أهم جوانب العمل المناخي ومبادرات القطاع الخاص التابعة لكوب28، منها دور قطاع الطاقة في الحد من الانبعاثات العالمية والسياسات المحركة له، والتداخل بين التمويل المناخي والابتكارات التكنولوجية في مشاريع التكنولوجيا الخضراء، والترابط بين البيئة المبنية والمناخ، ودور الأنظمة الغذائية في التعامل مع أزمة المناخ.

وقال في هذا الخصوص رئيس كوب28 معالي الدكتور سلطان الجابر: "لن ننتصر في معركتنا ضد تغير المناخ إن تركنا المسؤولية كاملة على عاتق الحكومات والمجتمع المدني وحدهم، فتحول الطاقة العادل والمسؤول هدفٌ يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص ليصبح حقيقةً ملموسة. لذا، يتعين على الأعمال أن تتعاون بفعالية مع الحكومات والمجتمع المدني لضمان توفير الظروف المواتية لضخ الاستثمارات الخاصة من أجل تحقيق التحول المنشود."

ولتحريك مسارات العمل الجماعي، سيعقد مؤتمر كوب28 "منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية" من ضمن فعالياته، بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي.

يهدف هذا المنتدى إلى تنسيق استراتيجيات تمكن القطاع الخاص من المساهمة في سد النقص التمويلي الزائد عن 3 ترليون دولار أمريكي سنوياً للوصول إلى أهداف صافي الصفر، ودعم جهود التأقلم مع تغير المناخ، وعكس الخسائر الطبيعية، واسترجاع التنوع الحيوي.

وعلق السيد جعفر، الذي يرأس أيضاً منتدى الأعمال التجارية والخيرية، قائلاً: "اعتدنا لفترة طويلة أن نسمع رواية المناخ من منظور محدود، يضع النشطاء في خانة الأبطال والرأسمالية في خانة الأشرار. ولتصحيح هذا المنظور، دعت رئاسة كوب28 إلى نموذج جديد يقوم على التغيير الفعال بالديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية، وهذا ما نحتاجه بالفعل لنحقق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة. سيزيل هذا المنتدى الحواجز بين القطاعات المختلفة ويوحد جهود قادة الأعمال والقطاع الخيري وواضعي السياسات، لإيجاد الحلول الناجعة وتحقيق التغييرات الجذرية وفقاً لأجندة أعمال كوب28."

وقالت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب28: " إن مستقبل كوكبنا لا يعتمد فقط على القرارات الحكومية، بل على الابتكار والالتزام والطموح لدى القطاع الخاص. وبينما نقف على مفترق الطريق، من الضروري أن تقوم الشركات والمؤسسات الخيرية بتوجيه نفوذها ومواردها، لسدّ الفجوة المالية، وتشييد إرث أخضر للأجيال القادمة".

وأضاف مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي سعادة هلال سعيد المري: "مع اقتراب موعد انعقاد هذا المؤتمر العالمي المهم، نأمل أن تكون البنية التحتية والخدمات التي تتميز فيها إمارة دبي دوناً عن غيرها، منصةً جامعة للأوطان والشبكات للتحاور وتشارك الحلول وتعزيز العمل المناخي، فدولة الإمارات العربية المتحدة هي منارةٌ للابتكار ومنبرٌ للتعاون."

وكان من ضمن قادة الأعمال المتحدثين في الفعالية أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وروري جيمز مكارثي شريك في يِلو دور إنيرجي، وسامايلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية ورئيسها التنفيذي، وبدر عطايا المؤسس المشارك لكيتوبي، وإدوارد هامود المؤسس والرئيس التنفيذي لسويتش فودز، وشون دينيس المؤسس المشارك لسيفود سوق، ورياض بصيبص الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة للاستثمار، وسانديب واليا الرئيس التنفيذي لماريوت إنترناشونال الشرق الأوسط، وأحمد علي علوان نائب الرئيس التنفيذي لHub71، ونجلاء المدفع الرئيسة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغيرهم.

وقد ألقى الحدث الضوء على الدور المهم الذي يستطيع القطاع الخاص أي يؤديه لبلوغ الأهداف المناخية. ويصبو منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 إلى تقوية التعاون والعمل المناخي الجماعي تماشياً مع أجندة عمل كوب28، التي تسعى إلى تسريع تحول طاقة بصورة عادلة ومنظمة، وإصلاح الثغرات في التمويل المناخي، واعتبار الطبيعة وحياة الأفراد وسبل كسبهم من الأولويات في الخطط المناخية، مع التأكيد على أن تكون جميع هذه لإجراءات والمبادرات شاملة للجميع.

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- انتهى -