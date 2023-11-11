دبي، الإمارات العربية المتحدة: يدخل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي يُعقد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، عامه الـ25 بزهو وثقة كبيرين بفعل الإنجازات الهائلة التي نجح في تحقيقها عبر هذه المسيرة الطويلة، والتي انطلقت في العام 1999.

لم تتوقف نتائج ومظاهر هذا النجاح على إسهام المعرض في التعريف عالمياً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وبالإنجازات المتتالية التي رسخت مكانة دبي كنموذج عالمي في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر فحسب، بل تمثلت أيضاً في نجاح دولة الإمارات وإمارة دبي في رفد الجهود العالمية في رحلة سعيها إلى تحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر بالأدوات المثالية اللازمة لتحقيق ذلك من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين والزوار للاطلاع، واقتناء أحدث الإبتكارات التي تخدم أهدافهم على هذا الصعيد.

أرضية صلبة

كان معرض "ويتيكس" في دورته الأولى عام 1999 واعداً على الرغم من كونه كان متخصصاً فقط في مجال إدارة المياه وحلول الترشيد، حيث رسخ الأرضية الصلبة لتطور المعرض وتوسع مجالاته، وشكلت هذه الدورة الناجحة مدخلاً مهمًا لتوسيع مجالات المعرض، حيث جرى في دورة معرض "ويتيكس" عام 2001 ضم مجال الطاقة إلى أجندة المعرض، فيما تم إضافة البيئة وإدارة النفايات إلى برنامجه في دورة العام 2004.

الطاقة المتجددة والمباني الخضراء

في دورة المعرض في العام 2008 تمحورت غالبية الفعاليات على البحث عن حلول المباني الخضراء والاهتمام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتتطور أجندة المعرض في العام 2011 بإضافة معرض "سمارتك" المعني بتوفير حلول حديثة ومبتكرة لعرض وتسويق المنتجات الاستهلاكية الموفرة للكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تكنولوجيا المباني الخضراء والمنتجات الصديقة للبيئة، في حين شهدت أجندة دورة المعرض في العام 2012 إضافة تقنيات النفط والغاز وإنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والشبكات الذكية، ليتم التركيز في دورة العام 2013 على تقنيات الوقود الأحفوري؛ بما في ذلك أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط وعمليات الاستخراج والتكرير والتوزيع والتصدير وكل ما يتعلق بهذه الأنشطة، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بهذه الأنشطة والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين العاملين في هذا المجال الواسع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، كما استعرض المعرض خلال فعالياته أيضاً الدور البارز لمجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

فعاليات داعمة

بالتزامن مع فعاليات دورة معرض "ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في العام 2014، جرى إطلاق النسخة الأولى من "الأسبوع الأخضر"، لتشهد دورة 2015 من المعرض إضافة ندوات متخصصة، بالإضافة الى تنظيم المعرض العربي للنفط والغاز، فيما تزامنت دورة عام 2016 من المعرض مع تنظيم الدورة الأولى من معرض دبي للطاقة الشمسية، كما شهد العام نفسه أيضاً، انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي أطلق خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مشاركات واسعة

نتيجة مكانته العالمية التي ترسخت عامًا بعد عام، شهدت دورة العام 2017 من "ويتيكس" مشاركة 1950 شركة عارضة من 50 دولة. وامتد المعرض على مساحة وصلت إلى 70 ألف متر مربع، كما شهدت الدورة نفسها إضافة ندوات متخصصة حول الطاقة، لتتسع المشاركات بشكل واضح في دورة عام 2018، حيث بلغت 2100 شركة عارضة من 53 دولة، وامتد المعرض على مساحة 78,413 متراً مربعاً، وفي الدورة ذاتها جرى إضافة ندوات منصة الاستدامة وندوات معرض دبي للطاقة الشمسية، ومنصة المياه وقطاع الابتكار، وندوات منصة الابتكار، وتوالت الزيادة النوعية والعددية في دورة معرض "ويتيكس" في العام 2019 لتصل إلى مشاركة 2350 شركة عارضة من 56 دولة. وامتد المعرض على مساحة 85,000 متر مربع، فيما تزامن المعرض مع انعقاد المؤتمر العالمي لتحلية المياه في دبي، الذي نظمته الجمعية الدولية لتحلية المياه.

تواصل التميز

وفي خطوة متميزة جرى تنظيم دورة 2020 من معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" كأول نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد في المنطقة، فيما احتضن موقع إكسبو 2020 دبي تنظيم دورة 2021 من المعرض، والتي تزامن مع انطلاقتها انعقاد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي أيضاً، وقدمت الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022، عدداً من التقنيات المبتكرة المتقدمة في مجال استدامة المياه والبنية التحتية للمياه، ومعالجة وتحلية المياه وتنقيتها وضبط تدفق المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من مخلفات المياه، واستخلاص المياه من الهواء.

دورة واعدة

تحظى دورة معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 التي تنظم تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، بأهمية خاصة كونها تعقد في عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتزامنة مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي. كما يسهم تنظيم هيئة كهرباء ومياه دبي للدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، بالتزامن مع المعرض، في استقطاب المزيد من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

وبالإضافة إلى العارضين من أكثر من 62 دولة الذين يعرضون أحدث ما تم التوصل اليه في مجال الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، فقد شهدت نسخة هذا العام أيضًا توسعًا مثيرًا للإعجاب في مجالاتها، بما في ذلك المدن المستدامة والبنية التحتية للسيارات الكهربائية والتمويل المستدام، كما تتيح دورة العام الحالي للزوار المشاركة في عدد كبير من الندوات التي تقدم نظرة ثاقبة لهذه القطاعات المدمجة حديثًا، وفيما يتعلق بأبرز السمات لنسخة هذا العام هو تضمنها قطاعاً موسعاً لمنصات تفاعل الجمهور مثل المائدة المستديرة للقيادة، ومختبر المبتكرين، ومركز إعمار للاستدامة. كما سجلت الأجنحة الوطنية أيضًا نموًا كبيرًا، بالإضافة الى مشاركين جدد من دول مثل الأرجنتين وفرنسا، مايؤكد الجاذبية العالمية التي يحظى بها هذا الحدث وأهميته.

#بياناتحكومية

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.