أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: سرَّعت مجموعة أدنيك وتيرةَ جهودها للحدِّ من الانبعاثات الكربونية بتطوير خطتها الاستراتيجية للاستدامة لقطاعات أعمال المجموعة السبعة، التي تتضمَّن مجموعةً من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تحقيق للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً من 2050، ما يتفق مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تشمل الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحديد الأولويات المستقبلية المتعلِّقة بالاستدامة البيئية، وأهمها أوليات إدارة الطاقة وإعادة التدوير والبصمة الكربونية، ثمَّ المتعلِّقة بالاستدامة الاجتماعية وأهمها أوليات الأثر المجتمعي المستدام والإشراك الفعّال لمؤسَّسات المجتمع المحلي، إضافةً إلى أولويات الحوكمة الفعّالة، والتمكين، وتطوير الأفراد والعلاقة مع الشركاء.

وطُوِّرَت الخطة الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات من خلال دراسات المقارنة العالمية بالمواءمة مع السياسات العالمية في مجال الاستدامة، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإعلان باريس، وخطط الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل استراتيجية الطاقة 2030، والأجندة الخضراء، والخطة الوطنية لتغيُّر المناخ، والرؤية البيئية 2030.

وينبثق عن الخطة الاستراتيجية مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع، مثل مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، التي تشمل مشاريع كفاءة العمليات وتخفيض استهلاك الطاقة في المباني والمنشآت، ومشاريع إدارة الفاقد وإعادة التدوير، ومشاريع تعزير الأثر المجتمعي، ومبادرات بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، وتطبيقات الممارسات الفضلى في الحوكمة المؤسَّسية، مثل مجالات تحقيق الأهداف، وإدارة الموارد والنزاهة والشفافية، والإحلال الوظيفي، والتدقيق الداخلي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إنَّ النجاحات المتواصلة التي تحقِّقها مجموعة أدنيك في مجال الاستدامة، تعكس التزامها بتوجيهات الدولة وحرصها على دعم الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، ما يتماشى مع مستهدفات عام الاستدامة لتوحيد الجهود والعمل على معالجة تحديات الاستدامة، وتطبيق حلول مبتكَرة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

وأضاف الظاهري: «نحرص في أدنيك على مضاعفة جهودنا لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات التابعة لنا وفق استراتيجيتنا طويلة الأمد، ونستعد بالتعاون مع شركائنا تحت مظلة القابضة ADQ للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الدولة هذا العام، لنُسهم في تحقيق جهود الدولة بشأن الحياد المناخي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في قطاعَي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية».

وتكريماً لجهودها في مجال الاستدامة، حصلت مجموعة أدنيك على خمس جوائز، لدورها الفاعل في اتباع أفضل الممارسات البيئية والعمل على تطبيق نهج الاستدامة في عملياتها كافَّة، شملت جوائز التميُّز AEO على مدى ثلاثة أعوام، وجوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة، وجائزة الاستدامة ضمن جوائز فعاليات الشرق الأوسط، على مدى ثلاثة أعوام.

ووفق مؤشرات الأداء البيئية الرئيسية للمجموعة حصلت 90% من مرافق مجموعة أدنيك ومكاتبها على شهادة الآيزو في مجال الإدارة البيئية 14001، وشهادة الآيزو في مجال الأثر البيئي والاجتماعي المستدام للفعاليات، ما يعكس مستويات عالية من الأداء البيئي والاجتماعي والالتزام بالمعايير الدولية المعتمَدة في هذا المجال. وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مجموعة أدنيك 96%.

وشملت الإنجازات التي حقَّقتها أدنيك، إعادة تدوير 49% من النفايات الناتجة عن عمليات المجموعة خلال عام 2022، واستخدام النفايات المتبقية في توليد الطاقة، وفق أفضل المعايير والممارسات وبما ينسجم مع حرصها على الإسهام في تحقيق الاستخدام الأمثل للمواد القابلة لإعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، ما يحافظ على البيئة ويقلِّل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب جهودها الواسعة للحدِّ من استهلاك المياه عبر توظيف تكنولوجيا متطوِّرة تحقِّق مستهدفاتها في هذا المجال.

وأسهمت المجموعة من خلال عمليات إعادة التدوير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقيمة 10,000 طن، وبلغ وزن إجمالي المواد المعاد تدويرها في مراكز المجموعة نحو 4,434.11 طناً خلال الأعوام العشرة الماضية.

وتعتمد مجموعة أدنيك أفضل الممارسات المتعلِّقة بالاستدامة منذ بدايات عام 2010، في المراكز التي تمتلكها وتشغلها، ومنها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات، وإكسل لندن.

وشهد مركز إكسل لندن العام الماضي نقلةً نوعيةً في مجال الاستدامة، إذ أصبح المركز أوَّل مبنى في المملكة المتحدة محايد للكربون وفقاً لمعيار PAS 2060 لتحييد الكربون، ووصل إلى المراحل النهائية من تطوير استراتيجية متكاملة للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحصل على إعادة تصديق شهادات المعيار الدولي لنظام الإدارة البيئية آيزو 14001، ومعيار آيزو 20121 لإدارة الفعاليات المستدامة. وبلغت نسبة اعتماده على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 100%، إلى جانب نجاحه في استخدام 32% من النفايات في إنتاج الوقود، ومبادراته المتنوِّعة التي تعنى بتقليل النفايات الغذائية وإعادة تدوير النفايات والحد من تحويلها إلى المكبات.

وتعدُّ مجموعة أدنيك أولى الجهات العالمية التي تتعهَّد بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050، بصفتها عضواً في مبادرة فعاليات حيادية الكربون التي ينظِّمها المجلس الدولي المشترَك لصناعة المؤتمرات، بهدف وضع إطار عمل خاص بالقطاع لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 والوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، فضلاً عن إرساء طرقٍ لقياس إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة التي ينتجها القطاع، وإعداد التقارير حول التقدُّم في تحقيق أهدافه، وتخصيص جزءٍ من مواردها لتطوير خريطة طريق جماعية للحدِّ من الانبعاثات الكربونية.

وتؤكِّد مجموعة أدنيك التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 5% سنوياً، والتزامها بخفض استهلاك الطاقة بالنسبة ذاتها على صعيد جميع عملياتها، ولتحقيق ذلك عملت أدنيك على توفير أحدث التقنيات الموفِّرة للطاقة في جميع المراكز التابعة لها، إلى جانب اعتمادها بشكل أكبر على الطاقة الشمسية.

يشار إلى أنَّ مجموعة أدنيك عضو في ثلاث مبادرات خضراء، تشمل لجنة التنمية المستدامة التابعة للرابطة العالمية للمعارض، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومجموعة أبوظبي للاستدامة.

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