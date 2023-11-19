كشريك مجتمعي لأسبوع قطر للاستدامة

الدوحة- قطر: يفخر مصرف الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، بمساهمته كالشريك المجتمعي المصرفي لأسبوع قطر للاستدامة 2023، الحملة الوطنية التي نظمّها مركز "إرثنا" لمستقبل مستدام واستمرت فعالياتها على مدار أسبوع كامل. وخلال هذا الحدث الهام، أظهر مصرف الريان التزامه الثابت بالاستدامة، بما يتماشى بشكل وثيق مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة المحددة في رؤية قطر 2030. ومن خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة المنسقة بعناية، أكدّ البنك على أهمية تبني ممارسات مستدامة لتمهيد الطريق لمستقبل أخضر.

نظم مصرف الريان محاضرة مميزة تحت عنوان "الاستدامة في عالم الأعمال والمشاريع" ألقاها السيد غانم السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة انبات القابضة، حيث تعمّق في الدور المحوري للتسميد في الحد من النفايات في إعدادات الشركات، وقد ترأس الحضور خلالها الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد فهد آل خليفة، الذي أثنى على الأفكار القيّمة التي تم تبادلها. وأعقب هذه الفعالية التثقيفية ورشة عمل المساحات الخضراء أو التخضير، التي تعد جزءاً أساسياً من مبادرة مصرف الريان، قد ركّزت على تثقيف موظفي البنك حول ممارسات الاستدامة. وشدّدت ورشة العمل على أهمية المساهمة في إيجاد عالم أكثر اخضراراً وسلطت الضوء على آثاره الإيجابية على نوعية الحياة اليومية. وقد شكّلت ورش العمل هذه محفزاً لموظفي مصرف الريان الذين ساهموا بشغفٍ في تعزيز البيئة في مقر البنك، من خلال العمل على زراعة النباتات مما يرمز إلى التزامهم بالممارسات المستدامة.

وقد شملت الفعاليات حملة لتنظيف الشاطئ، حيث اجتمع موظفو مصرف الريان، إلى جانب رؤساء الأقسام، في جهد جماعي للحفاظ على وتنظيف أحد شواطئ قطر؛ وأكدت هذه الفعالية تفاني الفريق في الحفاظ على الجمال الطبيعي والنظم الإيكولوجية البحرية التي تزين الساحل القطري.

هذا وتّوج مصرف الريان فعالياته خلال الأسبوع، بتنظيم رحلة بالمترو بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، السيد فهد آل خليفة، يرافقه عدد من أعضاء الإدارة العليا. وكانت هذه الرحلة الرمزية، بمثابة مبادرة نحو تشجيع الحد من انبعاثات الكربون، مما يعزّز التزام مصرف الريان بضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.

وفي معرض تعليقه حول مشاركة مصرف الريان في أسبوع قطر للاستدامة، أعرب السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان عن سعادته وفخره بمشاركة قيادات مصرف الريان وموظفيه في نشر الوعي حول الاستدامة والحث على تطبيق مبادئها، حيث قال: "يؤكد نجاح فعالياتنا خلال أسبوع قطر للاستدامة، على إيماننا المطلق بأن الاستدامة ليست مجرد هدف، بل هي أسلوب حياة. نحن فخورون للغاية بموظفينا لمشاركتهم النشطة وتفانيهم في إحداث تأثير إيجابي على بيئتنا ومجتمعاتنا؛ وننّوه هنا أننا ملتزمون بتوسيع محفظتنا بالمزيد من المنتجات الخضراء، وتوجيه عملائنا نحو مستقبل أكثر اخضراراً وصحة."

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الريان ماضٍ في عزمه قيادة التغيير الإيجابي بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، لذا فهو مستمر في إعطاء الأولوية للاستدامة باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجيته المؤسسية، عبر المثابرة على تصميم وطرح منتجات مالية خضراء نوعية وتهدف إلى إلهام العملاء بمختلف شرائحهم على تبني الممارسات الصديقة للبيئة في مختلف جوانب حياتهم.

#بياناتشركات

-انتهى-