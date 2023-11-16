صُمّم الحرم المدرسي الرائد وفق معايير الاستدامة المبتكرة والتعليم الأخضر وخفض الانبعاثات

يضم المبنى أحدث التكنولوجيا ومصادر البيئة المستدامة وعناصر التصميم العماري الذكي

تفتح المدرسة ذات المنهاج البريطاني أبوابها أمام اطلاب من السنة التأسيسية الأولى حتى السنة الثامنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن افتتاح مدرسة جيمس فاوندرز في مدينة مصدر المستدامة (GFA) في سبتمبر 2024، وهي تتميز ببناء صفر الطاقة قائم على الابتكار والاستدامة.

وتعتبر المدرسة الأولى في قلب مدينة مصدر في أبوظبي، وهي أول مدينة صديقة للبيئة، وخالية من الكربون والنفايات والسيارات في العالم. ويتم بناء المبنى باستخدام مواد وتكنولوجيا حديثة مع مراعاة عناصر معمارية ذكية لتقليل أثرها الكربوني بشكل كبير والحفاظ على موارد الطاقة وتقليل النفايات.

وتقدم المدرسة المنهاج الوطني لإجلترا من السنة التأسيسية الأولى حتى السنة الثامنة (FS1-Year 8)، وهي المدرسة الثالثة لمجموعة فاوندرز الرائدة والأولى في أبوظبي، مما يرفع العدد الإجمالي لمدارس مجموعة جيمس للتعليم في الإمارات العربية المتحدة إلى 43 مدرسة.

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "مدرسة جيمس فاوندرز الجديدة في مدينة مصدر هي مدرسة جريئة وطموحة ورائدة، وهي تعكس التزام جيمس للتعليم بالاستدامة والبيئة واستراتيجية الكوكب الأخضر. تتميز المدرسة بثروة من الميزات الصديقة للبيئة ونماذج الاستدامة الجديدة في التعليم، ونحن فخورون بما تعنيه وتمثله لنا جميعاً. نحن نقوم بتدريس القراءة والكتابة حول قضايا المناخ لجميع الطلاب في مختلف مدارستنا، وهم يطالبوننا دائماً بتنفيذ المبادرات المستدامة والداعمة للبيئة. واليوم، مع انضمام مدرسة فاوندرز الجديدة إلى غيرها من المدارس، نستمر في سعينا إلى رعاية مواطنين عالميين يدركون قضايا البيئة ويحققون تأثيراً إيجابياً في العالم."

تتميز المدرسة ببناء صفر الطاقة، حيث يولد طاقة تكفي لتغذية المرفق بأكمله، الأمر الذي سيقلل حتماً من التأثير البيئي ويعزز كفاءة الطاقة. وتشمل هذه الاستراتيجية التي تعتمد على الاستدامة نظاماً واسعاً من الألواح الشمسية تمتد على مساحة 9,500 متر مربع، متوقعة أن تولد 3.1 مليون كيلوواط في ساعة من الطاقة سنوياً. وتهدف هذه الألواح الشمسية إلى تشغيل المدرسة وتوفير الظل لمناطق السقف ومواقف السيارات والممرات، مما يعزز كفاءة الطاقة ويخفض درجات الحرارة.

ويقلل العزل الحراري وتصميم المبنى الرائد وغيرها من الميزات المبتكرة من أثر ثاني أكسيد الكربون مقدار 1,154 طنًا سنوياً. كما أن إجراءات ترشيد المياه، واستراتيجيات إدارة النفايات، ونقاط شحن المركبات الكهرباء، فضلاً عن المرافق الاستثنائية الأخرى تعكس التزام المدرسة بتحقيق مستقبل مستدام.

من جهته، قال ماثيو بورفيلد، نائب أول لرئيس لشؤون التعليم، ومدير مدرسة جيمس فاوندرز-دبي: "نشهد اليوم تطوراً وتوسعاً ضمن عائلة فاوندرز الرائدة، وتظل مدارسنا منارة للابتكار والتعاون والتميز. نحن فخورون بافتتاح مدرستنا الجديدة المستدامة في أبوظبي التي تتوافق تماماً مع رؤية دولة الإمارات ومدينة مصدر الخضراء. ونحن على يقين بأن نهج GFA التحولي للتعليم سينجح، فهو قائم على إنشاء نموذج مبتكر للمسؤولية البيئية، حيث تلعب الاستدامة والتزام الرعاية البيئية دوراً محورياً في تنمية قادة الغد والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر خضاراً واستدامة."

وتنضم مدرسة جيمس فاوندرز – مدينة مصدر إلى عائلة مدرسة جيمس فاوندرز – دبي التي أسست عام 2016 ومدرسة جيمس فاوندرز – المزهر التي افتتحت عام 2018، وهي مجموعة مدارس رائدة تُعرف بتقديم تعليم عالي الجودة بقيمة استثنائية لأكثر من 10,180 طالباً وطالبة، والآن مع المدرسة الجديدة يزيد العدد مع انضمام متوقع لـ900 طالب وطالبة اعتباراً من سبتمبر 2024.

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.