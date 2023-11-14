دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تأكيد التزامها بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ويقام بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

هذا وتقام النسخة الخامسة والعشرون من معرض الاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة الأكبر من نوعه في المنطقة خلال الفترة من 15-17 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "في طليعة الاستدامة". ويدعم هذا الحدث رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة لدولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر.

وتشارك مجموعة اينوك في ويتيكس 2023 بصفتها من رعاة اليوبيل للحدث، حيث تستعرض مبادراتها الرائدة في مجال الاستدامة بما في ذلك مبادرة اينوك لتزويد محطات الخدمة التابعة لها بألواح الطاقة الشمسية؛ وشاحنة "اينوك لينك"، محطة الوقود المتنقلة المزودة ببطاريات تعمل بالطاقة الشمسية؛ ومحطة التزويد بوقود الهيدروجين، المشروع التجريبي مع هيئة كهرباء ومياه دبي لاستخدام الهيدروجين في التنقل؛ بالإضافة إلى أسطول "اينوك لينك" المتنوع للتزود الذكي بالوقود.

واستجابةً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية لدولة الإمارات، أطلقت مجموعة اينوك خلال معرض ويتيكس 2017 استراتيجيةً لتزويد محطات الخدمة الجديدة في إمارة دبي بنظام طاقة شمسية لتغذية المحطة، وذلك مع تركيب نظام طاقة شمسية مرتبط بالشبكة في محطة الخدمة التابعة لها بمدينة دبي للإنترنت، لتغدو بذلك أول محطة خدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة توظّف الطاقة الشمسية لتغذية المحطة. ومنذ ذلك الحين سارت اينوك بخطى ثابتة في جهودها لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة عبر جميع عملياتها.

واليوم، تولد مجموعة اينوك حالياً 7,500 ميجاواط /‏ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً في محطات الخدمة التابعة لها والعاملة بالطاقة الشمسية والبالغ عددها 58 محطة، ويسهم ذلك في خفض ما يقارب 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما كانت اينوك قد أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من تحويل منشأتها لتصنيع الزيوت ومواد التشحيم في جبل علي لتعمل كلياً بالطاقة الشمسية، لتصبح بذلك المنشأة الأولى من نوعها التي تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تركيب ألواح للطاقة الشمسية على مستودع المنشأة لتوليد 160 ألف كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية سنوياً، مما يغطي احتياجات المنشأة بالكامل، والتوفير الناجم عن استخدام هذه التقنية سنوياً يعادل تزويد سبعة منازل سكنية بالطاقة على مدار العام في دبي.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من الدور الرائد الذي تضطلع به اينوك في قطاع الطاقة، تأتي مشاركة المجموعة في "ويتيكس 2023" في إطار دعم اينوك للجهود الدؤوبة لدولة الإمارات في تفعيل العمل المناخي وبناء مستقبل مستدام، فقد وفّرنا في اينوك قيمة مستدامة للمنطقة ولشركائنا في جميع أنحاء العالم عبر تبني الابتكار في عملياتنا كافة لدعم أجندة الاستدامة في الدولة."

وأضاف الفلاسي: "ينعقد المعرض هذا العام في وقتٍ هام تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، إذ تأتي مشاركة اينوك في معرض ويتيكس استكمالاً لدور المجموعة في دعم استراتيجية الوطنية لتنويع مزيج الطاقة من خلال الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، ويبدو ذلك جلياً اليوم في تشغيل العديد من محطات الخدمة التابعة لنا باستخدام الطاقة الشمسية، الأمر الذي يؤكد مضينا قدماً في دعم رؤية قيادتنا الرشيدة والعمل معاً لتسريع وتيرة العمل المناخي العالمي عبر تبني المزيد من ابتكارات الاستدامة في عملياتنا."

الجدير بالذكر أن "ويتيكس" يوفر منصة رائدة للمؤسسات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرّف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء، وتقنيات تحلية المياه، والمدن الذكية، وغيرها. كما يتيح المعرض، من خلال الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة، فرصة مهمة لتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

يشار إلى أن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022 شهد مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد زواره 47,415 زائراً تعرفوا على أحدث تقنيات المياه والطاقة والاستدامة. وشارك في المعرض 1750 شركة من 55 دولة، واستضاف 20 جناحاً دولياً واستقطب 64 راعياً محلياً ودولياً.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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