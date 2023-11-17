تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركات ومجموعات صناعية عالمية مختصة في متقنيات الكاقة المتجددة والنظيفة أن مشاركتها في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 " تمثل فرصة مهمة لها لعرض أحدث ابتكاراتها ومعداتها وتسويقها، كما يمنح المعرض هؤلاء المشاركين دوراً في تعزيز الاستدامة عالمياً والذي يرتكز عليه المعرض والجهود العالمية، ما يجعل من المعرض محطة بارزة داعمة لتعزيز الاستدامة.

مجموعة تسلا:

وأشار كريستيان شروجر، مدير المشاريع في "مجموعة تسلا " التشيكية بأن مجموعة Tesla ومقرها العاصمة التشيكية براغ، تعد شركة متميزة تتمتع بتاريخ غني يمتد لأكثر من 70 عامًا في صناعة المعدات الكهربائية. لافتاً الى اختصاص الشركة في تطوير الطاقة المتجددة.

وقال نحن فخورون بمشاركتنا في المعرض المهم لعرض أحدث ابتكاراتنا في أنظمة تخزين الطاقة"، لافتاً الى أن المعروضات تتراوح بين Inventor's Stela المدمج، بقدرات تبدأ من 60 كيلووات/ساعة، إلى أكبر الحلول، Stela Terra Solace، الذي يبدأ من مستوى متقدم يبلغ 1.5 ميجاوات.

وأشار الى أن هذه الأنظمة تعكس التزام الشركة بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وخبرتها الطويلة في هذا المجال.

الشيراوي للطاقة الشمسية:

وبدوره قال سيمون برينان، المدير العام في مجموعة الشيراوي للطاقة الشمسية : "يسعدنا أن نشارك في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" للعام الثالث على التوالي، باعتبارنا مقاول EPC متخصص في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح، ونعمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف :"يوفر لنا المعرض منصة رائعة لعرض منتجاتنا، والتواصل مع المعنيين في مجال صناعة معدات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة الى تبادل الخبرات خدمة لتطوير مشاريعنا وتسويق منتجاتنا، والتي تؤدي في نهاية المطاف الى بناء العلاقات واستكشاف فرص النمو لأعمالنا".

وقال برينان :" إن مشاركتنا في المعرض، وخاصة في عام الاستدامة، تعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز ظهور علامتنا التجارية، وتحقيق إيرادات أعلى، والتواصل مع المستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن حلول الطاقة الشمسية في سوق الإمارات العربية المتحدة.

ويج

وقال سيرجيو لويز سيلفا شوارتز، عضو مجلس الإدارة في شركة "ويج" البرازيلية المتخصصة في منتجات وحلول المياه والنفط والغاز والصناعات المختلفة،:" ينصب تركيزنا دائماً على الاستدامة والمسؤولية البيئية، ومشاركتنا في معرض ويتيكس زدبي للطاقة الشمسية 2023، لا تقتصر على عرض مجموعة منتجاتنا فحسب، بل لنقدم أيضًا التفاصيل حول دور وتفاني شركتنا في مجال الطاقة الخضراء والممارسات المستدامة".

وأكد شوارتز أن المعرض يمثل فرصة عظيمة لجميع الشركات المختصة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر للمشاركة والتواصل وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة .

داماك:

وأوضح فرانسيس أرول، رئيس مكتب المعلومات في داماك، أن الشركة تتخذ خطوات مهمة لتعزيز الاستدامة، بدءًا من إطلاق مشروع "داماك لاجون" في الربع الأول من العام المقبل 2024، لافتاً الى أن الميزة الرئيسية للمشروع تتمثل في حل أتمتة المنزل المبتكر، المدمج في تطبيق DAMAC Living ، حيث سيمكن هذا التطبيق السكان من التحكم في مختلف جوانب منازلهم، مثل تكييف الهواء، والري، والطاقة، والأمن، كل ذلك من خلال هواتفهم المحمولة.

وأشار الى الإجراءات البسيطة، في هذا السياق مثل التأكد من إطفاء الأضواء عند عدم الحاجة إليها، والذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

وقال أرول :" نحن كشركة نشجع العمليات غير الورقية في منازلنا من خلال DAMAC Central، وهو تطبيق مصمم لرقمنة سير العمل وعمليات التحقق لدينا، مما يقلل بشكل أكبر من التأثيرات الضارة على البيئة. ونحن نؤمن بأن الاستدامة تعني اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة والمؤثرة، بدءًا من منازلنا مباشرة وتمتد إلى ممارساتنا التجارية عبر رؤية أوسع من إدارتنا."

هواوي

ورأى فيصل أمير مالك، رئيس العمليات الفنية في شركة "هواوي" أن التقنية تمثل محركًا رئيسياً لتمكين قطاع العقارات من تحقيق النجاح التجاري، وتقديم خدمات أفضل للعملاء، وبناء عقارات مستدامة.

وأوضح أن حلول هواوي المبتكرة، وخاصة Net Zero Campus، تتوافق تمامًا مع هذه الأهداف. فهي تجسد كيفية دمج التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً إمكانية تلبية متطلبات الاستدامة والكفاءة بسلاسة في المشهد العقاري الحديث.

هيونداي إلكتريك

وبدوره قال سيوك تشو، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي إلكتريك، بأن الشركة تعرض خلال مشاركتها في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية2023 "معدات طاقة صديقة للبيئة وعالية الكفاءة مع أحدث تقنيات HD Hyundai Electric .

وقال :" سنواصل تطوير تقنيات الطاقة وحلول الطاقة التي تستجيب للعمل المناخي العالمي وتساهم في التحرك نحو الحياد الكربوني، بما ينسجم مع أهداف المعرض والجهود العالمية الساعية الى تعزيز الاستدامة.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.