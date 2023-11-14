دبي، الإمارات العربية المتحدة، تجمع الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، تحت سقفها عدداً كبيراً من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، تخزين الطاقة، عدادات الكهرباء الذكية، كفاءة الطاقة، والتي تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لضمان استدامة وأمن الطاقة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية: "بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعتبر "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية فرصة مثالية للتعرف على التقنيات المستقبلية التي من شأنها دعم انتقال الطاقة، وتسريع عجلة العمل المناخي، وضمان حصول الجميع على إمدادات الطاقة. وتكتسب هذه الدورة من المعرض زخماً إضافياً حيث تقام قبيل أيام من استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2023 وتشارك فيها هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها شريك رئيسي للمسار. ويدعم المعرض الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخضراء، ومشاركة القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموحات المناخية العالمية، وزيادة التمويل المتعلق بالمناخ."

وأضاف معالي الطاير: "يتيح المعرض التعرّف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة."

وعن مشاركة مجموعة "تسلا إيه إس" في المعرض، قال دوشان ليتشاردوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "تسلا إيه إس": "ننطلق في مجموعة تسلا اليوم من الإرث ومما تم بناؤه ونطور المسيرة لأننا نؤمن أن الابتكار لا يعني فقط ضمان المستقبل، وإنما المحافظة على كوكبنا أيضاً. في معرض "ويتيكس" 2023 في دبي، نفخر بتقديم حلولنا المتعلقة بالطاقة، ليس فقط من أجل إبراز تقنياتنا الفائقة، بل وأيضاً لنكون مصدر الإلهام لغدٍ أكثر اخضراراً واستدامة، حيث تلبي قوة الابتكار احتياجات الحاضر من دون التضحية بالإرث الذي ورثناه."

وتعرض مجموعة "تسلا إيه إس" مجموعة واسعة من حلول بطاريات تخزين الطاقة في الأماكن الخارجية لتلبية الاحتياجات التجارية والصناعية، والتي توفر خيارات مختلفة من حيث الاستطاعة ابتداءً من 30 كيلووات إلى أكثر من 1 ميجاوات؛ ومن 61 كيلووات ساعة إلى أكثر من 1.5 ميجاوات ساعة.

وعن مشاركة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو، قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو": "نؤمن بشدة في الاتحاد إسكو بضرورة حضور معرض "ويتيكس" لجميع المهتمين والمتخصصين في قطاعات المياه والطاقة والبيئية. وأشجع جميع الشركات على المشاركة في معرض "ويتيكس" 2023، لدوره الجوهري في الارتقاء بالمعارف وتوفير فرص قيّمة للقاء الشركاء المحتملين والمتعاملين. ومن شأن المشاركة في المعرض إحداث نقلة نوعية في عمل الشركات ودفع النمو المستدام." وستوقع "الاتحاد إسكو"، الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة، العديد من العقود واتفاقيات التعاون في مجال كفاءة الطاقة وخدمات عدادات الكهرباء مع مجموعة من الجهات الحكومية في دبي.

وتشارك شركة "إن سكاي روبتكس" للمرة الأولى في المعرض، وتبرز أحدث حلولها الروبوتية المبتكرة SunShiner لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز كفاءتها. ويمتاز هذا الحل بعدم حاجته لاستخدام أي بطارية وبقدرتها على العمل في ظروف الطقس القاسية. وأشار أليكسي إرميشن، الرئيس التنفيذي لشركة "إن سكاي روبتكس" إلى تطلع الشركة إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير للتواصل مع قادة القطاع، والمساهمة في تعزيز النقاشات حول الاستدامة.

من جهتها، قالت ستيلا إلاريدا، الرئيس التنفيذي لشركة "إلاريدا" الإسبانية: "يسعدنا الإعلان عن أولى مشاركاتنا في معرض "ويتيكس" والتي تشكل قفزة مهمة لدفع تركيزنا على منطقة الشرق الأوسط. ونعتزم خلال المعرض تسليط الضوء على مجموعة منتجاتنا وحلولنا الرائدة والمتطورة في مجال الموصلات الكهربائية، والتي تعد شهادة واضحة على التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة. وبموازاة جهودنا لتوسيع أعمالنا، نتطلع لتعاون وثيق مع موزعين وعملاء استراتيجيين في دولة الإمارات، مما يساعدنا على تأسيس حضور قوي في الشرق الأوسط."

وقال بونام باند، نائب رئيس مساعد للتسويق الدولي في شركة "إندو إيجين": "تشكل المشاركة مجدداً في "ويتيكس" فرصة جديدة للاجتماع مع أصحاب الرؤى في القطاع. ويعكس حضورنا الدائم في المعرض الأثر الإيجابي الكبير لهذه المنصة على أعمالنا. وفي ظل مسيرتنا نحو تحقيق المستقبل المستدام، يبقى "ويتيكس" بمثابة البوصلة التي توجهنا وتدعم جهودنا في مجال الابتكار وتوطيد أواصر التعاون."

وتبرز شركة "إندو إيجين" مجموعة منتجاتها الجديدة OptiNova الخاصة بمفاتيح العزل Switching Disconnectors ومعدات مفاتيح التحويل (TSE)، إضافة إلى أعمدة التوزيع المصغرة (MDP) والصمامات الخاصة بمشاريع المؤسسات الخدماتية، جهد يصل إلى 320 أمبير.

من ناحيته، قال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "جونسون كونترول" للشرق الأوسط وإفريقيا: "نسعى من خلال مشاركتنا السنوية في "ويتيكس" إلى إبراز منتجاتنا وتقنياتنا وخدماتنا الشاملة الأساسية المبتكرة، التي تمتاز بكفاءتها، وتوفر تقنية شاملة ومتكاملة، لمساعدة المباني والمجمّعات والمدن على أن تصبح أكثر أماناً وذكاءً واستدامة."

وتعرض شركة "بيست" التركية محولات بقدرة 502 ميجافولت أمبير لمحطات جهد 11 كيلوفولت، ومحولات بقدرة 269 ميجافولت أمبير لمحطات جهد 132 كيلوفولت. وتعرض الشركة الباكستانية "بيكون إنرجي" معداتها في مجال الطاقة الشمسية التي تناسب مجموعة واسعة من التطبيقات التجارية والسكنية.

وتعرض الشركة الهندية "كالبتارو بروجيكتس إنترناشيونال ليمتد Kalpataru Projects International Limited"، محفظتها من المنتجات والخدمات المتخصصة في نقل وتوزيع الطاقة، والنفط والغاز، والبنية التحتية الحضرية، ومشاريع المياه، والسكك الحديدية، والمباني والمصانع.

الجناح الصيني:

يتضمن الجناح الصيني في "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 باقة من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة. وتركز شركة "بيتشن لصناعة الطاقة الشمسية المحدودة Beichen Soular Industry Co.,Limited" على منتجاتها من الألواح الشمسية وجميع ملحقات الألواح الشمسية، إضافة إلى أنظمة المضخات المعتمدة على الطاقة الشمسية. وتستعرض شركة "تشينغداو بلوجوي تكنولوجي Qingdao Bluejoy Technology" منتجاتها لتخزين الطاقة للخدمات الصناعية، وأجهزة بنك بطارية ليثيوم فوسفات الحديد. كما تقدم شركة "شينزن جيكنغ تكنولوجي Shenzhen Geeking Technology" حلولها منتجاتها في مجال معالجة النفايات الصناعية، ومعالجة المواد الكيميائية المتحللة في مكبات النفايات للحيلولة دون تلويثها للهواء والمياه الجوفية، ومعالجة النفايات الطبية، ومعالجة حمأة مياه الصرف الصحي وغيرها.

الجناح البولندي:

سيحظى زوار "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بفرصة لقاء عدد من العارضين والشركات البولندية المشاركة في المعرض ضمن الجناح البولندي، ومن أبرزها ممثلين عن منطقة سيليزيا - المركز الاقتصادي الرائد في بولندا والذي يتمتع بمكانة مهمة في مجال انتقال الطاقة، بالإضافة إلى تبنيه لاستراتيجية مبتكرة لريادة الأعمال، حيث يعد انتقال الطاقة هدفاً رئيسياً للسنوات المقبلة. ويجمع جناح منطقة سيليزيا 8 شركات متميزة تأخذ على عاتقها تغطية نطاق واسع من الحلول الصديقة للبيئة. ومن الشركات المشاركة في الجناح:

"مارتيتش بلس": تشتهر في تصنيع المعدات الكهربائية والمقاومة للاشتعال والمخصصة لمحطات الحرارة والطاقة والتعدين والمعادن ومصانع الإسمنت ومصانع الورق.

"ماراني": شركة تمتلك تاريخاً مهماً كمزود للتقنيات الرائدة التي تتيح تصنيع الغازات الصناعية والهواء المضغوط للتطبيقات الصناعية.

"إيه دي أف الكترونيكس": شركة متخصصة في تصميم وإنتاج سلسلة صغيرة من الأجهزة الإلكترونية.

"أم كيو – إنيرجي": تعد الأكثر نشاطاً في مجال تصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية القائمة بذاتها.

"أيه جي أر أيه أف": الشركة تقدم خدمات التصميم والاستشارات الفنية مع رؤية عميقة لتقديم حلول لمشاكل تنفيذ وإنشاء المواقع الخاصة بقطاعي الصناعة والطاقة.

"أوشري ديك بيمياروف أوتوماتيكي": تقوم بإجراء اختبارات وقياسات متخصصة في مجال هندسة الطاقة الكهربائية الصناعية والمهنية.

"ماجيستك بوردز": شركة متخصصة في إنتاج ألواح التزلج الكهربائية عالية الجودة.

"ترانسفير ملتي ستورز إلكترونيك": تعد من أكثر الشركات الأسرع نمواً، وهي تعد أحد أبرز الموزعين العالميين للمكونات الإلكترونية والكهروميكانيكية والصناعية الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى المعدات الخاصة بأماكن العمل.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.