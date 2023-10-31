دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتضن الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية منطقة "مختبر المبتكرين" على مدار أيام المعرض الثلاثة. ويشهد المختبر عقد جلسات الطاولة المستديرة وجلسات العصف الذهني بمشاركة الشركات المتخصصة من القطاعين الحكومي والخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال والخبراء في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة والمدن الذكية والمركبات الكهربائية والمباني الخضراء والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإدارة المياه والشبكات الذكية وغيرها. ويهدف "مختبر المبتكرين" إلى تمكين رواد الأعمال، وتعزيز أواصر التواصل مع المستثمرين والبنوك والمناطق الحرة، وترسيخ التعاون والشراكات، وتبادل المعارف والخبرات.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "يسهم معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية في رفع تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً وترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية. إلى جانب ذلك، يشجع المعرض الذي يعد أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، آلاف الشركات والمستثمرين والعارضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب ورواد الأعمال على ابتكار تقنيات قادرة على إحداث تأثير إيجابي مستدام، والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية الدولية، لا سيما مع بدء العد التنازلي لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نحرص على دعم وتشجيع الشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في مختلف مجالات عمل الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لدعم وتشجيع الابتكار ودفع عجلة البحث والتطوير وريادة الأعمال وتحقيق نتائج سريعة وملموسة للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة من خلال أساليب ومنهجيات عمل ريادية ومبتكرة، واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي. وستقوم الهيئة باختيار أربع شركات ناشئة لتطوير حلول مبتكرة في إطار تحدي ̓مختبر المبتكرين̒."

وتابع معاليه: "يشكل المعرض فرصة مهمة للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال والتمويل، والاجتماع مع أبرز الشركات وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة. كما يعتبر المعرض منصة مثالية للتعرف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.