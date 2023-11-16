دبي الامارات العربية المتحدة: بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "في طليعة الاستدامة". وتستقطب الدورة الحالية من ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية نحو 2600 شركة من 62 دولة حول العالم. ويضم المعرض 24 جناحاً دولياً ويمتد على مساحة 78,000 متر مربع.

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مشاريعها ومبادراتها وخدماتها الرقمية في منصاتها ضمن معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية". ومن أبرز المشاريع التي تسلط عليها الهيئة الضوء:

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2627 ميجاوات، ولدى الهيئة 2033 ميجاوات قيد الإنشاء لتصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4660 ميجاوات بحلول عام 2026، باستخدام أحدث التقنيات. وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإجمالية للمجمع إلى 5000 ميجاوات، ما يساهم في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ويسهم المجمع في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

مشروع الهيدروجين الأخضر

نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعاً تجريبياً للهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة لاستخدامات أخرى. وتنتج المحطة حوالي 400 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يوميًا، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج عند استخدام الطاقة الشمسية. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال وحدة مشتركة للحرارة والطاقة تبلغ قدرتها حوالي 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.

مشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان

يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي).

برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)

يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه والاستفادة من التقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنية "البلوك تشين". وأطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين (ديوا سات -1 وديوا سات - 2)، ما يجعلها أول مؤسسة على مستوى العالم تستخدم الأقمار الصناعية النانوية لتحسين صيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا

ستصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية، التي تنفذها الهيئة بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم.

الشبكة الذكية

تعد "الشبكة الذكية" التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، إحدى الأدوات التي تدعم الوصول بدبي لأن تكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، فمن بين أهم عوامل نجاح المدن الذكية استمرارية وتوافر الخدمات المتكاملة والمتصلة، وهو الأمر الذي توفره الشبكة الذكية التي تضمن اتصالاً ثنائي الاتجاه بين المؤسسة الخدماتية والمتعامل وتسمح بمراقبة مختلف مكونات شبكات الكهرباء والمياه، كما توفر الشبكات الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال.

قمة دبي الجبلية

يتضمن مشروع "قمة دبي الجبلية" الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي في حتا إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومترات لنقل السياح من منطقة سد حتا إلى قمة أم النسور في منطقة حتا أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر. وسيشكل المشروع منطقة جذب سياحي جديدة تضاف إلى مقومات الجذب العديدة التي تتمتع بها دولة الإمارات. وسيمر مسار التلفريك أعلى بحيرة سد حتا وبحيرة السد العلوي لمشروع المحطة الكهرومائية التي تنفذها الهيئة في حتا، مروراً بالسلسلة الجبلية إلى أن يصل إلى قمة أم النسور.

مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية

سيتيح مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية عند اكتماله تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ. وستوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يومياً لمدة 90 يوماً في حالات الطوارئ مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

مركز الابتكار

يعد مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي منصة للابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها. ويعد المركز معلماً ملهماً وتعليمياً يستقطب السياح والزوار من مختلف الفئات العمرية من الطلاب والأسر والأفراد، كما أنه يجذب رجال الأعمال والمتخصصين. ويوفر المركز جولات تثقيفية لتعريف زواره بتقنياته الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث أن الهدف الشامل للمركز هو رعاية جيل مكرس لدعم رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة في جميع جوانبها.

مبادرة الشاحن الأخضر

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة "الشاحن الأخضر" عام 2014، لتعزيز طموح دبي لتصبح المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، ودعم التنقل الأخضر، وشيدت الهيئة أكثر من 380 محطة شاحن أخضر للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، وتهدف الهيئة إلى الوصول بالعديد إلى 1000 محطة شاحن أخضر بحلول العام 2025.

رمّاس

يسهم موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي" في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز سعادتهم، بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل. وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية "تشات جي بي تي"، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً.

مشروع دروب

يتيح تطبيق دروب الذكي، والذي يعمل على الأجهزة اللوحية، لفرق الصيانة الميدانية الوصول إلى أصول البنية التحتية للكهرباء والمياه في أي مكان، ويمكن للمستخدم الحصول على بيانات لحظية عن أصول الهيئة، وتحديد مكانها من خلال خرائط رقمية إضافة إلى جمع وتحليل البيانات من مواقع العمل.

#بياناتشركات

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.