دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، رائدة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، عن تسليط الضوء على حلول الطاقة المستدامة المتطورة لديها خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) و دبي للطاقة الشمسية، التي ستنعقد في الفترة من 15 – 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وفي ظل التركيز على الرقمنة والاستدامة ومؤتمر الأطراف المقبل "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي مشاركة "هيتاشي إنرجي" متناغمة مع شعار الحدث "في طليعة الاستدامة".

وتستعرض "هيتاشي إنرجي" في "ويتيكس 2023" حلولاً متنوعة من شأنها أن تمكّن الانتقال إلى مزيد من مصادر الطاقة المتجددة، والبدائل الرقمية والمستدامة، وبالتالي دعم مسيرة الإمارات نحو تحقيق مستهدفات صافي صفر انبعاثات كربونية العالمية. ويتوافق هذا المجهود مع المبادرة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وأهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشكل معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، جزءاً من رؤية دبي الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام للإمارة. حيث يُقام الحدث سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي":"يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض ويتيكس 2023، حيث سنشارك خبرتنا وابتكاراتنا التي تسهم في تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نعمل على تطوير منظومة الطاقة حول العالم لتصبح أكثر استدامة ومرونة وأماناً. ويعد معرض "ويتيكس 2023" بمثابة عامل تمكين حاسم من شأنه أن يمهّد الطريق لإقامة مؤتمر الأطراف "كوب 28"، بما يتوافق مع الأهداف التي وضعتها هيتاشي إنرجي لنفسها".

وانطلاقاً من التزامه بدعم رؤية الإمارات، يجمع معرض "ويتيكس 2023" نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين في القطاع. وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تتعاون "هيتاشي إنرجي" مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتشارك "هيتاشي إنرجي" بصفتها الراعي الاستراتيجي للحدث وسيتواجد جناح الشركة في قاعة أرينا 2، SSP#4

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 ميغاوات في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 40000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.