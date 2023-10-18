الشركة الرائدة عالمياً في مجال المنتجات الزراعية تحقق نجاحاً بارزاً يتمثّل في إنتاج أول ثمرة أناناس حاصلة على شهادة الحياد الكربوني، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من هدر الطعام

ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية- أصدرت "فريش ديلمونتي بروديوس"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة المتكاملة رأسياً في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة والمقطّعة عالية الجودة، تقرير الاستدامة خاصتها لعام 2022 الذي تؤكد فيه من جديد التزامها الثابت بالحفاظ على الكوكب. كانت "فريش ديلمونتي"، على مدى عقود من الزمن، في طليعة الممارسات المستدامة، وركزت في عملها على خفض الانبعاثات الكربونية وهدر الطعام، واعتماد الزراعة المتجددة وممارسات الزراعة الذكية، على سبيل المثال لا الحصر.

وفي هذا السياق، قال هانز سوتر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة والنائب الأول للرئيس في قسم البحث والتطوير والخدمات الزراعية في شركة "فريش ديلمونتي": "بصفتنا شركة زراعية عالمية، تعتبر الاستدامة قيمة متجذرة في هويتنا، ونحن ندرك أهمية تحصين عملياتنا ضد التغير المناخي". وأضاف: "يدفعنا التزامنا الثابت إلى مواصلة السعي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل استخدام المياه، ومكافحة هدر الطعام، وتقليص استهلاك المواد البلاستيكية، وغيرها من المساعي الحثيثة التي تؤثر بشكل مباشر على كوكبنا. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بقدرتنا على تحفيز التغيير الجذري وتشجيع اعتماد تقنيات مبتكرة سعيًا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. لمواصلة هذه المسيرة، يتعين علينا استقطاب الاستثمارات وإبرام الشراكات، انطلاقاً من إدراكنا الراسخ بأهمية التعاون وقدرته على إحداث الأثر الأكبر على الإطلاق".

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة إطلاق مجموعتها الجديدة "ديلمونتي أناناس زيرو"، وهي ثمار الأناناس المحايدة للكربون التي تعمل على تعويض الانبعاثات الكربونية اعتباراً من مرحلة الزرع إلى مرحلة التسويق، الحائزة على شهادة من شركة "إس سي إس جلوبال سرفيسز". بعد تقييم شامل لعمليات إنتاج الأناناس من قبل "فريش ديلمونتي" في كوستاريكا من مرحلة الشحن إلى مرحلة البيع في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا، أكّدت "إس سي إس جلوبال سرفيسز" أن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأناناس تقلصت بفضل إعادة امتصاصها من الغابات المملوكة لشركة "فريش ديلمونتي"، ما يجعل انبعاثاتها الكربونية الناتجة عن الأناناس صفرية أو معدومة.

ومن خلال إطلاق منتجات أناناس "هوني غلو" صغير الحجم للمرة الأولى العام الماضي، أعادت "فريش ديلمونتي" التأكيد على تفانيها لتحقيق رضا العملاء والاستدامة. يتوافق إنتاج هذا المنتج مع أهداف الشركة المتمثلة في الحد من النفايات وتلبية احتياجات العملاء لثمار الأناناس ذات الحجم المناسب.

وفي إطار جهودها نحو الحد من هدر الطعام، تمكنت شركة "فريش ديلمونتي" من تحويل 93 بالمائة من الطعام المهدور بعيداً من مطامر النفايات في عام 2022، وأصبحت من أولى المزارع التي انضمت إلى شراكة "باسيفيك كوست فود ويست كوميتمنت". كما تمكنت من تحقيق انخفاض ملحوظ بنسبة 26 بالمائة في الانبعاثات من النطاقين 1 و2 في عام 2022، بفضل تحسين استخدام الأسمدة واستهلاك الوقود وتعديلات تدفئة المنشأة. وبفضل هذا التقدم المحرز، بلغت "فريش ديلمونتي" معدل إنجاز يبلغ 94 بالمائة نحو هدفها المعتمد من مبادرة "الأهداف القائمة على العلوم" والمتمثل في خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 بنسبة 27.5 بالمائة، مقارنة بانبعاثات السنة الأساس 2020. وفي عام 2022، زرعت الشركة 574,800 شجرة، وبلغ عدد المزارع المملوكة منها التي تدأب على تطبيق ممارسات الزراعة المتجددة 29.7 بالمائة.

وفي إطار مساعيها للحفاظ على البيئة، أعلنت "فريش ديلمونتي" أن 21 بالمائة من استهلاكها العالمي للكهرباء أتى من مصادر متجددة في العام الماضي. ومنذ تركيب الألواح الشمسية في مشروع الموز الذي أُطلق في كوستاريكا عام 2017، انخفض الاستهلاك الشهري للكيلوواط في الساعة بنسبة 46 بالمائة.

حصدت "فريش ديلمونتي" الكثير من الجوائز والأوسمة تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة. كما ساهم تفاني "فريش ديلمونتي" في مجال الحفاظ على البيئة في حصولها على التكريم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تقديراً لجهودها المبذولة في موقع "كيوريجوا" الأثري في غواتيمالا.

يعكس تقرير الاستدامة لعام 2022 الصادر عن "فريش ديلمونتي" تفاني الشركة الثابت في تحقيق الاستدامة، ويؤكد على دور الشركة الريادي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة والابتكار من أجل عالم أكثر إشراقًا في المستقبل.

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لمحة عن "فريش ديلمونتي":

تعدّ "فريش ديلمونتي بروديوس" إحدى الشركات العالمية الرائدة المتكاملة رأسياً في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة والمقطّعة عالية الجودة، فضلاً عن كونها منتجاً وموزعاً رائداً للأطعمة الجاهزة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. تقوم "فريش ديلمونتي بروديوس" بتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم تحت علامة "ديلمونتي" التجارية (بموجب ترخيص من شركة "ديلمونتي فودز")، وهي رمز للابتكار والجودة والنضارة والموثوقية في مجال المنتجات طوال أكثر من 135 عاماً. وتقوم الشركة أيضاً بتسويق منتجاتها تحت العلامة التجارية "مان" (MANN™) وعلامات تجارية أخرى ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أن "فريش ديلمونتي بروديس" ليست تابعة لبعض شركات "ديلمونتي" الأخرى حول العالم، بما في ذلك شركة "ديلمونتي فودز"، وهي الشركة الأمريكيّة الفرعيّة لشركة "ديلمونتي باسيفيك" المحدودة، أو "ديلمونتي كندا" أو "ديلمونتي آسيا" الخاصّة المحدودة. تعدّ "فريش ديلمونتي بروديوس" أول شركة تسويق عالمية للفواكه والخضروات تلتزم بمبادرة "الأهداف القائمة على العلوم". وفي عامي 2022 و2023، تمّ تصنيف شركة "فريش ديلمونتي بروديوس" كواحدة من "الشركات الأمريكية الأكثر ثقة" من قبل مجلة "نيوزويك"، استناداً إلى استطلاع مستقل للشركات، مبني على ثلاث ركائز مختلفة، وهي ثقة العملاء، وثقة المستثمر وثقة الموظفين. وقد صُنفت على مدى عامين متتاليين على قائمة "هيومن كايند 100" من قبل شركة "هيومن كايند إنفستمنتس" التي تحتفي بالشركات التي تُحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمعات التي تعمل فيها، وذلك من خلال مبادرات مثل توفير المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية والخدمات الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن شركة "فريش ديلمونتي بروديوس" مدرجة في بورصة نيويورك ويتمّ تداول أسهمها تحت الرمز FDP.