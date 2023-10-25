يشمل إنشاء مصنع محلي ومركز للأبحاث

نيوم، المملكة العربية السعودية، أعلنت نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن استثمارها 100 مليون دولار أمريكي، في "بوني إيه آي Pony.ai”"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المركبات ذاتية الذاتية. ويهدف الاستثمار إلى تصنيع المركبات ذاتية القيادة، وتطوير التقنيات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير خدمات متقدمة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم نيوم و"بوني إيه آي"، من خلال هذه الشراكة، بتوفير خدمات المركبات ذاتية القيادة، وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويجسد هذا الاستثمار التزام نيوم المستمر ببناء أول نظام نقل تشاركي مستدام ومتكامل وذاتي القيادة في العالم إلى جانب دورها المحوري في توطين الصناعات المتقدمة ومنها صناعة المركبات ذاتية القيادة وتقتياتها المتعددة.

ويتضمن هذا الاستثمار الطموح، الذي سيُحدث تحولاً في قطاع النقل، إنشاء مصنع محلي مدعوم بأحدث التقنيات لتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وإنشاء مقر إقليمي للأبحاث والتطوير والتصنيع، نظراً لما تتمتع به نيوم من موقع استراتيجي مثالي لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة الخاصة بشركة "بوني إيه آي" في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي: "يتماشى هذا الاستثمار مع الخطط الطموحة التي أعلنتها نيوم لتوفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة، مضيفاً: "إن التقنية المتعلقة بقيادة المركبات ذاتية القيادة الذاتية والخاصة بـ"بوني إيه آي" أصبحت متاحة، ونحن متحمسون لاستخدامها والاستفادة منها في نيوم في المستقبل القريب".

من جانبه، قال المدير التنفيذي للتنقل الإقليمي والحضري في نيوم تيري وونغ: "يعد الاستثمار في "بوني إيه آي" جزءاً أساسياً من خططنا الطموحة لبناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي ومتعدد الوسائط وخالي من الانبعاثات، يربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء نيوم، وسيمكننا هذا من احتضان وابتكار تقنيات جديدة يستفيد منها العالم"، وأضاف: "هذا الاستثمار يقربنا أكثر من صناعة مستقبل جديد أكثر ملاءمة واستدامة وأماناً للركاب والمسافرين".

بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بوني إيه آي"، الدكتور جيمس بينغ: "نحن سعداء للشراكة مع نيوم، حيث ستسهم تقنيات القيادة الذاتية عالمية المستوى وخبرتنا العريقة في "بوني إيه آي" في تحقيق رؤية نيوم لتكون "أرض المستقبل الجديد"، التي تُمكّن أعظم العقول وأفضل المواهب من تجسيد الأفكار الرائدة لتطوير وتصنيع وتوفير خدمات مركبات التنقل ذاتية القيادة في المنطقة".

وأضاف بينغ: "بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات المركبات ذاتية القيادة، فإن هذا التوسع الإقليمي الكبير لشركتنا يمثل علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق تطلعاتنا على مستوى العالم ورؤيتنا المتمثلة في إتاحة "التنقل الذاتي في كل مكان"، حيث سوف تسهم هذه الشراكة في تطوير هذه الصناعة ودفعها إلى آفاق جديدة".

إلى ذلك، تشكل نيوم ببيئتها الفريدة مختبراً حياً عالمي المستوى، لتعزيز تجارب وتقنيات التنقل الذاتي، ليكون جزءاً أساسياً من منظومة النقل المستدام متعدد الوسائط، المدعوم بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪. ونظرًا لكونها تُبنى من الصفر، دون أي وجود لتعقيدات البنى التحتية القديمة، ستوفر نيوم بيئة مثالية لتحسين وتنفيذ حلول التنقل ذاتية القيادة المتطورة براً وبحراً وجواً، مدعومة باستثماراتها السابقة في المركبات الكهربائية العمودية eVTOL في شركة "فولوكوبتر" إلى جانب استثمارها في صناعة الطائرات المائية الكهربائية.

وتعد "بوني إيه آي" أول شركة تقوم بتشغيل خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل، التي تُعرف بـ"روبوتاكسي"، وتقدم خدماتها في كل من بكين وقوانغتشو، وهي من بين أوائل الشركات التي حصلت على تصاريح لاختبار المركبات ذاتية القيادة بالكامل في 4 مدن رئيسية في الصين، وهي:بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشنزن.

#بياناتحكومية

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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حول صندوق نيوم للاستثمار

صندوق نيوم للاستثمار(NIF) هو الذراع الاستثماري الإستراتيجي لـنيوم، ويهدف لتعزيز وتسريع مسارات التحول العالمي لمستقبلٍ مستدام. سيدعم صندوق نيوم للاستثمار بناء وتطوير منطقة نيوم وسيحقق فوائد مشتركة طويلة الأجل عبر مشاريع ضخمة مع كبرى الشركات والمبتكرين ومجتمع الاستثمار من حول العالم. تتركز أنشطة الصندوق الأساسية على تنفيذ العقود الخاصة بقطاعات نيوم والشركات التابعة لها، إلى جانب التركيز على الاستثمار المباشر في الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة وعلى الجيل القادم من الصناعات المتقدمة، وتوفير أفضل الإجراءات اللازمة للتمويل على مستوى المشروع بما يعزز الإدارة الإستراتيجية لمحفظة نيوم المتنوعة من الأصول التجارية. وكداعمٍ لصناعة التغيير، يسعى صندوق نيوم الاستثماري إلى تطوير بيئةٍ حاضنة لكبرى الشركات في نيوم، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الجريئة في التقنيات اللازمة لتحقيق الازدهار المستدام على المدى الطويل، في وقتٍ يواجه فيه العالم تحديات معقدة وغير مسبوقة.

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