دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستقطب الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في البيئة والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والبنية التحتية الذكية، والمباني الذكية، والمدن الذكية والمستدامة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023. ويجمع المعرض سنوياً آلاف الشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، مما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية": "نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كمنصة رائدة للاقتصاد الأخضر تدعم الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني. ويعد "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة. ويولي المعرض أهمية بالغة للتقنيات والبرامج التي تدعم نجاح المدن الذكية والشبكات الذكية، بما يضمن استمرارية وتوافرية الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها. ويشكل المعرض فرصة سنوية لاستعراض أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات البيئية، علاوة على تبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة."

البيئة

قالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة: "نفخر بكوننا مجدداً جزءاً من معرض "ويتيكس"، بما يؤكد التزامنا الدائم بالاستدامة والتنمية البيئية. معاً نواصل رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لوطننا وللعالم بأسره. إننا نعتز بشراكتنا المتواصلة مع "ويتيكس" منذ تأسيسه، ونسعد برؤية تنامي حضور المعرض وأهميته عاماً بعد عام."

وتستعرض جامعة مانشستر خلال المعرض بحوثها في مجالات: استخدامات مادة الغرافين: في البناء لتقوية الإسمنت وتعزيز مقاومة المياه وجعل المبنى صديقاً للبيئة؛ أغشية الغرافين لتنقية المياه وفصل سائلين عن بعضهما البعض، والتخلص من أصغر الذرات؛ تحسين أداء المركبات الكهربائية والقطارات الكهربائية والبنى التحتية الخاصة بالنقل؛ وتحسين أجهزة تخزين الطاقة مثل البطاريات والمكثفات الفائقة.

كما تعرض شركة "سيكارب Ceycarb" حلول التنقية المتقدمة المعتمدة على الكربون، ومنتجاتها المعتمدة على الكربون النشط والذي تقوم الشركة بتصنيعه من مصادر عالية الجودة مثل قشور جوز الهند، لاستخدامه في معالجة المياه، تنقية الهواء، تصنيع الأدوية، قطاع الغذاء، ومعالجة غازات العوادم.

من ناحيته، قال براكاش جوفيندان، الرئيس التنفيذي للعمليات في "غراديانت Gradiant": "تسعدنا المشاركة في معرض "ويتيكس" في دبي للمرة الأولى. إننا نعتقد بأن هذا الحدث يرسم آفاقاً جديدة في عالم المياه والطاقة والبيئة، ونحن مسرورون بكوننا جزءاً من هذا الملتقى الذي يجمع أصحاب الرؤى والأفكار، ونتطلع للقاء شركائنا والشركات التابعة لشركتنا، وهي "أدفانسد ووترتيك"، "أكوا تشيم"، و"مسقط للمشاريع وخدمات البيئة" لنحدث معاً أثراً إيجابياً ملحوظاً على هذه القطاعات الحيوية." وتستعرض الشركة منتجاتها وحلولها التي تساهم في تنقية المياه والهواء والتربة من الملوثات، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير المياه الناتجة عن القطاع الصناعي، واستخراج الليثيوم من رواسب المياه المالحة.

التحول الرقمي

تستعرض شركة "فيفافيس VIVAVIS" العالمية خلال معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية أبرز خدماتها المبتكرة الخاصة بالشبكات الذكية والتقنيات الرقمية المتطورة الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه، والتي تعمل على مراقبة شبكات الطاقة والمياه وإدارتها والتحكم بها عن بعد، أتمتة المحطات، إلى جانب حلولها المعتمدة على البيانات الضخمة، واثنين من أبرز حلول الشركة الرائدة وهي: منصة فيفافيس لعمليات الشبكة الذكية، ومدير ومخطط الشبكات من فيفافيس.

من ناحيته، قال فران إسبادا، الرئيس التنفيذي لشركة "هوفرنغ سولوشنز Hovering Solutions": "تسعدنا المشاركة في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2023 لإبراز تقنياتنا المتطورة. ونظراً إلى أن دولة الإمارات معروفة بتفكيرها الاستشرافي وبتبنيها للابتكار، تعتبر الدولة منصة مثالية للتقنيات الثورية التي نوفرها. تتلخص رسالتنا في ثلاث كلمات: الابتكار، السلامة والكفاءة. ونؤمن بأن حلولنا الخاصة بالروبوتات المؤتمتة الطائرة المستخدمة في رصد البنية التحتية الأرضية ستؤدي دوراً جوهرياً في تحسين أنظمة المياه في هذه المنطقة التي تشهد تطورات كبيرة."

وتستعرض الشركة خلال المعرض أحدث إصدارات روبوتاتها الطائرة ذاتية القيادة المتخصصة في رصد البنية التحتية الأرضية ورسم خرائط رقمية لها بطريقة مؤتمتة، إلى جانب روبوت طائر يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرقمنة وتحليل أعطال الأنابيب الأرضية.

بدوره، قال روب دام، الرئيس التنفيذي لشركة "بيلدينغ دكتور Buildingdoctor": "هذه مشاركتنا الأولى في معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، ونحن على ثقة بأن ابتكاراتنا في مجال الاختبارات الفيزيائية للكشف عن العيوب دون إلحاق أي أضرار بالمواد (NDT) وفيزياء هندسة البناء، ستسهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة واخضراراً للأجيال القادمة." وتقدم الشركة خلال المعرض كاميرات "جايد سينسمارت" الحرارية الذكية، ومجموعة من الأجهزة لتحسين جودة الهواء داخل المباني، وخفض هدر الطاقة، وكشف تسريبات المياه.

وتبرز شركة "روكويل أتوميشن Rockwell Automation" خلال المعرض، تقنية محاكاة التوأم الرقمي والمحاكاة ثلاثية الأبعاد، التي تتيح محاكاة تغييرات العمليات المستقبلية في عالم افتراضي، مما يؤدي إلى تقليل وقت التوقف عن العمل بشكل كبير بنسبة 80%.

كذلك، تعرض شركة "سكرينيغ إيجل تيكنولوجيز Screening Eagle Technologies" أحدث حلولها المعتمدة على التقنيات الإحلالية لكشف ورصد وتقييم الهياكل الإسمنتية مثل أعمدة مرآب السيارات الأرضية والجدران والبلاط وأرضيات الجسور. وتستخدم هذه الحلول رادار أرضي متعدد القنوات مع رؤية ثلاثية الأبعاد في الوقت الحقيقي ونظام متحرك لمسح الخرائط وحساسات، وأقطاب كهربائية مبتكرة لجمع البيانات وتحليلها.

وتبرز الشركة الألمانية "زينر ZENNER الشرق الأوسط" باقة من أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال العدادات الذكية (عدادات الكهرباء والمياه والغاز) والعدادات الفرعية، والفوترة الذكية، إضافة إلى حلولها المعتمدة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التركيز على المدن الذكية والمؤسسات الخدماتية الذكية.

علاوة على ذلك، تستعرض شركة "إتش إم إس نيتووركس HMS Networks" أحدث حلولها القائمة على إنترنت الأشياء في مجال المياه ومياه الصرف الصحي، ومنها أجهزة Ewon وخدمات "i4 كونيكتد" السحابية.

كما تلقي شركة "جوي تكنولوجي Joy Technology" الصينية الضوء على أحدث حلولها المتعلقة بالمدن الذكية والحلول المعتمدة على تقنية إنترنت الأشياء، وحلول الإدارة المتكاملة للطاقة الخاصة بمنصة البرمجيات كخدمة وبوابات إنترنت الأشياء لتعزيز كفاءة عدادات المياه والكهرباء والغاز الذكية.

البنى التحتية:

قال المهندس رياض قزق، المدير العام لمجموعة "إنترناشيونال فاونديشن جروبInternational Foundation Group": "نفخر بفرصة المشاركة من جديد في معرض "ويتيكس" المرموق لعرض قدرات مجموعتنا في مجال أعمال الأساسات العميقة والقواعد الخرسانية، الجدران المصنوعة من الملاط، الركائز المتلاصقة، الحفر بتقنية الثقب الأفقي، الدفع النفقي، تثبيت الأعمدة العميقة، والحفر الموجَّه."

وتشارك شركة "الشيراوي لإنشاءات البنية التحتية" المتخصصة في تصميم وتركيب وإنشاء وإدارة البنية التحتية مثل توزيع الطاقة وتوصيلات المياه وأنظمة تجميع مياه الأمطار وأنظمة الصرف الصحي، والشبكات الميكانيكية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما تعرض شركة "أرتشيتوب" البولندية ابتكاراتها في نمذجة لمعلومات المباني BIM، والتي تعتمد على المسح بالليزر، وخبراتها في رسم خرائط المرافق، بالإضافة الى عمليات الفحص والمسح المتخصصة.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.