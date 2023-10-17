في خطوة تهدف لبناء قدرات الأكاديميين والطلبة في قيادة العمل المناخي

الإمارات العربية المتحدة: وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مجموعة جيمس للتعليم (GEMS Education)، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المصادر والموارد التعليمية، وذلك لتصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر ودمج مواضيع الاستدامة البيئية في المنظومة التعليمية، مما يساهم في بناء قدرات الطلبة والأكاديميين في التعليم الأخضر.

وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتورة آمنه الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، ودينو فاركي الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية الثاني للتعليم الأخضر والذي استضافته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وتعليقاً على ذلك، أكدت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في سياق جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تنمية مهارات ومعارف الطلبة والأكاديميين القيادية وتمكينهم من قيادة العمل المناخي، وإرساء الأطر العامة التي تضمن إدراج مواضيع الاستدامة البيئية في المنظومة التعليمية، بما يحقق الأهداف التربوية المرجوة، في تعزيز معارف وقدرات الطلبة والكوادر التدريسية في هذا المجال العلمي الحيوي.

وقالت الدكتورة الشامسي: "تحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة العمل لتضمين أجندة المناخ ومفاهيم الاستدامة ضمن المنظومة التعليمية في الدولة، وذلك تحقيقاً لرؤيتنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع السياسات الوطنية في الدولة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071. وستسهم هذه المذكر التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2031 إلى توفير الإطار العام الذي يُمكن فيه الوزارة وجيمس للتعليم من تحقيق المصلحة المتبادلة، عبر تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف إمكانية تنفيذ الأنشطة التعاونية المتفق عليها في بناء قدرات الأكاديميين والطلبة في التعليم العام والخاص في مجال الاستدامة البيئية."

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "نحن سعداء باختيار وزارة التربية والتعليم التعاون مع مجموعة جيمس للتعليم للاستفادة من خبراتنا ومصادرنا ومواردنا التعليمية لتصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لتعزيز الاستدامة والبيئة في نظام التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نتطلع بفارغ الصبر إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، كما نؤكد مشاركة طلابنا ومعلمينا الفاعلة في هذا الحدث التاريخي الذي ستستضيفه دولة الإمارات."

وأضاف فاركي: "يسعدنا الإعلان أن أكثر من 8,500 معلم ومعلمة في مختلف مدارسنا سيكملون دورة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة بحلول نهاية شهر أكتوبر، وهذا دليل على التزامهم وتفانيهم في تطوير التعليم الأخضر، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون، تهدف مجموعة جيمس للتعليم إلى المساهمة بشكل كبير في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتصبح رائدة في مجال التعليم المستدام على مستوى العالم، إلى جانب تربية جيل من المواطنين المسؤولين الذين يدركون أهمية البيئة ويشاركون بفعالية في المبادرات التي تؤثر إيجابياً على كوكبنا."

وبموجب المذكرة، تلتزم وزارة التربية والتعليم بتعزيز التواصل الفعال مع مشغلي المدارس في الدولة لدعم مبادرات جيمس للتعليم في مجال الاستدامة البيئية والتعليم المناخي، بجانب دعم مشاركة الطلبة والأكاديميين في الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والعالمية في مجال الاستدامة والتعليم المناخي (متحدثين- الورش التدريبية- الجلسات الحوارية).

وستضطلع مجموعة جيمس للتعليم بتنفيذ البرنامج التدريبي الافتراضي للمدارس في مجال التغير المناخي الذي يهدف إلى تثقيف الأكاديميين حول التغير المناخي والاستدامة البيئية، ومشاركة الموارد التعليمية، فضلاً عن المصادر المتوافقة مع إطار المناهج للاستدامة البيئية، ودعم مشاركة الطلبة الموهوبين في الكتابة، وذلك من خلال تشغيل برنامج "الكاتب البيئي" لنشر القصص المعتمدة في منصة البرنامج التابع لمجموعة جيمس للتعليم، وتفعيل مشروع التوأمة بين مدارس جيمس الرائدة في الاستدامة ومدارس الدولة من التعليم العام والخاص، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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