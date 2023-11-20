دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جون بيرن، رئيس المبيعات العالمية في "دل تكنولوجيز"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع من الشركة لمناقشة سبل التعاون المحتملة واستكشاف الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية لتطوير وتقديم حلول رقمية مستقبلية.

ضم الوفد الزائر كلاً من محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في "دل تكنولوجيز"، ووليد يحيى، مدير عام "دل تكنولوجيز" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر الاجتماع من جانب الهيئة المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مركز البيانات للحلول المتكاملة-مورو".

خلال اللقاء، سلّط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وبهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً حرص الهيئة على تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لتقديم حلول وخدمات رقمية ترسخ ريادتها وتسهم في تحقيق رؤية دبي في أن تكون مدينة ذكية ومستدامة، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تناول اللقاء، الذي عقد في المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين والاستفادة من التقنيات المتطورة لدفع عجلة التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة. وتطرقت المحادثات إلى مواضيع مختلفة من بينها دور التكنولوجيا في تعزيز عمليات وخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من خبرات شركة "دل تكنولوجيز" في مجالات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتعزيز البنية التحتية الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي وضمان تقديم خدمات فعالة وموثوقة لمتعامليها، ومبادرات البحوث والتطوير المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ حلول مبتكرة لتلبية احتياجات قطاعي الطاقة والمياه.

وأشاد جون بيرن، رئيس المبيعات في شركة دل تكنولوجيز، بريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في تصدر قطاعي الطاقة والمياه من خلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة.

وتتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي مع "دل تكنولوجيز" من خلال "شركة مورو" في عدة مجالات منها إنشاء وتطوير منظومة الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والتحليلات، وخدمات التخزين والنسخ الاحتياطية والأرشيف، وتوفير البنية التحتية التقنية للقطاعين العام والخاص ومزودي الخدمات.

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