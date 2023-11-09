أبوظبي: في إطار التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادرات الاستدامة، كشفت هيئة البيئة - أبوظبي وشركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، عن إطلاق منصة "ناها" للمشاركة البيئية. وقد تم تصميم هذه المبادرة للاستفادة من المنصات الرقمية المخصصة لتعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الخضراء في جميع أنحاء إمارة أبوظبي وخارجها.

تعتبر منصة "ناها"، التي تعنى باللغة العربية الموائل الطبيعية، نقطة اتصال واحدة لمبادرات التوعية البيئية الرئيسية التي تنفذها هيئة البيئة – أبوظبي، والتي تقوم على المعلومات والمعرفة العلمية، وتهدف إلى تعزيز الجهود لتحويل الوعود بشأن المناخ إلى عمل هادف في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة والانخراط في البرامج المختلفة التي تشكل جزءًا من المنصة.

كما تقدم منصة "ناها" مجموعة من الأدوات والموارد، التي تتضمن "صفحتي "؛ وصفحة الأخبار وأجندة البرامج والفعاليات المخصصة لتمكين الأفراد من تبني أنماط الحياة الصديقة للبيئة، من خلال زيادة الوعي والمشاركة في الأحداث والفعاليات المجتمعية، وتضم المنصة الإلكترونية أكثر من 8 برامج ومبادرات بيئية مثل مبادرتَي المدارس والجامعات المستدامة وبرنامج "ساهم" – علم المواطنة وغيرها من المبادرات التي تستهدف الشباب وطلاب المدراس والمجتمع.

وسيعمل هذا النظام البيئي الرقمي على تعزيز الجهود المشتركة للجهات المعنية للتعامل مع القضايا البيئية الملحة، ولا سيما تغير المناخ، وهو أمر في غاية الأهمية في وقت تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام.

وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "يعد إطلاق منصة "ناها" خطوة إلى الأمام في شراكتنا مع شركة "دو"، وهي تتويج لمبادراتنا التوعوية والتعليمية التي تتجلى في منصة رقمية موحدة. ويتماشى هذا الإطلاق مع أهداف "عام الاستدامة" الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظه الله، ومع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث تجسد هذه المنصة التزامنا الثابت بحماية البيئة، وبزيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الاستدامة وضرورة تحقيقها من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة يمكن تنفيذها في حياتنا اليومية".

وأضافت سعادتها تعتبر منصة "ناها" بمثابة مركز للمعرفة والعمل البيئي، فهي ليست مجرد منصة إلكترونية، لكنها منبر للإلهام بشأن توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي البيئي، مما يقودنا نحو مستقبل مستدام يوازن بين النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والحفاظ على البيئة، مؤكدة على التزام الهيئة بالحفاظ على بيئة أبوظبي، حيث ستعزز الشراكة مع شركة "دو" من جهودهما المشتركة للاستفادة من التقنيات الرقمية، لزيادة الوعي البيئي وتحويل الوعود بشأن المناخ إلى عمل هادف ومفيد."

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو: "إن مشاركتنا في إطلاق منصة "ناها" يعتبر تطور طبيعي لشراكتنا مع هيئة البيئة - أبوظبي. ومن خلال الاستفادة من قدرتنا في مجال التكنولوجيا وخبرتنا في مجال إدارة البيانات، فإننا ندعم مهمة منصة "ناها" لتحويل الوعود بشأن المناخ إلى خطوات قابلة للتنفيذ. وبالإضافة إلى مساهماتنا التكنولوجية، تلتزم شركة "دو" بالتواصل والتفاعل مع أفراد المجتمع المعنيين للاستفادة من المنصة في تحقيق الأهداف الموضوعة مما يزيد من تأثير المنصة ومدى انتشارها."

يبشر الإطلاق المشترك لـمنصة "ناها" من قبل هيئة البيئة – أبوظبي وشركة "دو" بفصل جديد في رحلة أبوظبي نحو الاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا كأداة فعالة في مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز مستقبل مستدام من خلال إشراك جميع قطاعات المجتمع.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.