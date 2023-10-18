أبوظبي، أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر عن أول اتفاقية شراكة بينهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. واستناداً إلى الخبرات التي يتمتع بها الطرفان في مجالات العمل المناخي والتنمية الخضراء، وستعزز هذه الشراكة الجديدة من الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتحديات المتعلقة بالبيئة في أبوظبي وخارجها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين هيئة البيئة – أبوظبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، والذي يمكن على أساسه تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تعزيز الطموحات الوطنية التي تساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاتفاقيات والالتزامات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يتضمن الاستخدام المستدام للموارد وإدارتها على أساس إعادة الاستخدام وتجديد الإنتاج، هو أحد المجالات التي سيتم تناولها من خلال هذا التعاون.

وقّع على الاتفاقية نيابة عن سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة، وأحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء هيئة البيئة – أبوظبي بتنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقتها مؤخراً، وأكدت من خلال التزامها بالعمل مع شركائها الرئيسيين على تحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: تتمثل رؤية هيئة البيئة - أبوظبي في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة في أبوظبي، وللمضي قدمًا نحو هذه الرؤية نسعى بشكل مستمر لبناء شراكات فعالة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي من خلال بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ويأتي توقيع هذه المذكرة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر كخطوة هامة لتعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في مجال تغير المناخ".

وأضافت سعادتها "كما جاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 حيث تشكل استضافة المؤتمر دافعاً قوياً على الصعيد المحلي لجميع القطاعات لتبني العمل المناخي منطلقاً للتنمية المحلية حيث يتم تبني مبادئ الإنتاج الأنظف والعمل نحو الاقتصاد الدائري قليل الكربون وبناء مدن أكثر مرونة وجذباً، وفي هذا الإطار تعمل الهيئة على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين على المستوي الوطني والعالمي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة".

وقال أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة: "من المهم في هذا الوقت توحيد جميع الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض ضغوطًا متزايدة على العالم، وخاصة أزمة المناخ". وأضاف السيد العمرة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها جزءاً من هذا العالم، لديها نصيبها من التحديات والفرص الواعدة، لذا فإن بناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون هو أفضل نهج لمواجهة هذه التحديات وتسخير الوعود من أجل مستقبل أكثر اخضراراً وأكثر مرونة".

وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإن أبوظبي، ممثلة بحكومتها، مستعدة لتقدم للعالم أهم قصص النجاح والدروس المستفادة في مجالات العمل المناخي وحماية البيئة. وسيكون البناء على الخبرات الواسعة وتبادل المعرفة لكلتا الوكالتين نهجا رئيسيا للشراكة. كما ستولي هيئة البيئة - أبوظبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر اهتمامًا خاصًا بأهمية إشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، لضمان تطوير العملية من خلال نهج علمي وتشاركي، مما يعزز دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي أكثر خضرة ومرونة.

باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين للمعهد العالمي للنمو الأخضر، بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة رحلة التعاون مع المنظمة في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، يدعم المعهد العالمي للنمو الأخضر تحول دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد أكثر خضرة. ومن خلال هذه الرحلة، دعم المعهد العالمي للنمو الأخضر تطوير الاستراتيجيات والخطط الوطنية الرئيسية المتعلقة بالنمو الأخضر ودعم التعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول المجاورة الأخرى في مجال التنمية الخضراء وتغير المناخ بنجاح.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.