أبوظبي: في إطار استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي المستوى السابع من برنامج المارثون البيئي، والذي يركز على موضوع تغير المناخ ويحمل عنوان: رحلة كوكب الأرض مع تغير المناخ. يستهدف هذا المستوى الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا، لتثقيفهم وتمكينهم من فهم واستيعاب موضوع تغير المناخ، وكيف يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حياتهم اليومية لمواجهة تأثيره. ويغطي هذا المستوى بالتفصيل أسباب تغير المناخ، ودور غازات الدفيئة وتأثيرات تغير المناخ على درجات الحرارة والتنوع البيولوجي.

كما يعزز هذا المستوى الجديد من معرفة الطلاب بشأن الجهود العالمية، التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ والمحافظة على البيئة البحرية والبرية والنظم البيئية وحرصها على تبني تقنيات الطاقة النظيفة، وسعيها لزيادة المساحات الخضراء واعتماد مبادئ المباني الخضراء، والاهتمام بالنظم البيئية القادرة على عزل الكربون. والأهم من ذلك أنه يشجع الشباب على اتخاذ خطوات صديقة للبيئة تساهم في الحد من التغيير المناخي، كما يتضمن هذا المستوى أنشطة تمكّن الطلاب من اختبار معرفتهم في هذا المجال.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: "يعتبر هذا العام عاماً مهماً للغاية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى أنه عام الاستدامة، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات أكبر منتدى للمناخ في العالم - COP28، كما شهد هذا العام إطلاق الهيئة لاستراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، ودعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي".

وأضاف باهارون "ومع وضع ذلك في الاعتبار، أصدرنا مستوى جديد يركز على تغير المناخ ضمن برنامج المارثون البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة، لمساعدة الطلاب في التعرف على هذا الموضوع الهام للغاية، ليفهموا التهديد الذي يشكله تغير المناخ بشكل أفضل، ويتعرفوا على الخطوات التي يمكنهم اتخاذها في حياتهم اليومية للمساعدة في التخفيف من تحدياته. فالشباب هم من سيشعر بتأثير تغير المناخ على كوكب الأرض أكثر من غيرهم، وهم بحاجة لمواجهة هذه القضية الهامة ولأن يكون لهم دور في مستقبل هذا الكوكب، وفي مستقبلهم".

وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج المارثون البيئي، المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، في عام 2001 ويستهدف الطلاب في جميع مدارس إمارة أبوظبي من سن 4 الى 12 سنة، وقد صُمم المارثون البيئي كبرنامج مستدام يتدرج مع مراحل الطفل العمرية بطريقة منظمة، ويساعد في تعزيز المهارات اللغوية البيئية، فضلا عن اللغة والمفردات وتعزيز المهارات لغرس الأخلاقيات والسلوك البيئي السليم بين جيل الشباب من أجل مستقبل مستدام.

ويعمل البرنامج، الذي يتم تنفيذه كل عام منذ إطلاقه، لتعزيز المهارات اللغوية والبيئية وزيادة الوعي بأنواع النباتات والحيوانات المحلية والقضايا البيئية المحلية بين طلاب إمارة أبوظبي من خلال ممارسات أكاديمية منظمة. والتطبيق متاح للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 عامًا، ويمكن تحميله من متجر التطبيقات لأنظمة iOS وAndroid وWindows. كما أنه متاح بلغة برايل.

وقد شارك بالبرنامج 91.7% من مدارس أبوظبي، واستفاد منه 1,814,297 طالب. كما أطلقت الهيئة أيضًا نسخة إلكترونية تفاعلية من المارثون البيئي في عام 2016، حيث تم تسجيل تحميل ما مجموعه 4,450 من متجر آبل ستور و13,340 من جوجل بلاي حتى الآن.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.