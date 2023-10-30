تماشياً مع تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصلت شركة نيشن وايد مانجمنت، إحدى الشركات التابعة لشركة ديار للتطوير، على الاعتماد الكامل كشركة خدمات الطاقة (ESCO) من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي.

ويعد حصول نيشن وايد مانجمنت على هذا الاعتماد علامة فارقة في التزامها بتقديم حلول كفاءة الطاقة والاستدامة لعملائها في الدولة والمنطقة. كما يعزز تفانيها في تلبية معايير القطاع وتوفير خدمات طاقة موثوقة ومبتكرة.

وحصلت شركة نيشن وايد مانجمنت على هذا الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة من قبل ممثلي مكتب التنظيم والرقابة بدبي، شملت تقييم كافة جوانب عمليات الشركة، بما في ذلك كفاءتها الفنية، وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع توفير الطاقة بنجاح في دبي، واستقرار وضعها المالي، والالتزام بالأهداف البيئية والاستدامة التي ينص عليها البروتوكول لضمان تحقيق الوفورات المحتسبة عند اتخاذ تدابير التوفير الصحيحة.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال عدنان أسامة جبري، المدير العام لشركة نيشن وايد مانجمنت: "نحن فخورون بالحصول على الاعتماد الكامل من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي. فهذا الاعتراف يعد شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم أعلى معايير الخدمة في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة في جميع أنحاء المنطقة، ويتماشى هذا الإنجاز مع التزام دولة الإمارات بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، إلى جانب استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى خفض الطلب الحالي على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030."

من جانبه’ قال محمد تسليم، رئيس خدمات الطاقة في نيشن وايد مانجمنت: "إن الحصول على هذا الاعتماد الكامل يعزز التزامنا الثابت بالمعايير الصارمة التي وضعتها السلطات التنظيمية. ويعد هذا الاعتماد المرموق بمثابة حافز قوي لفريقنا، إذ سيلهمنا لتعزيز معايير خدماتنا وتقديم حلول طاقة متطورة ومستدامة للمساعدة في تحسين التكاليف لعملائنا مع ضمان خفض التأثيرات السلبية على البيئة."

وتقدم شركة نيشن وايد مانجمنت خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء تشمل عقود الطاقة (النماذج المضمونة والممولة)، وخدمات تدقيق الطاقة والخدمات الاستشارية وخدمات أتمتة المباني. ومع حصولها على الاعتماد الأخير، أصبحت الشركة في وضع أفضل لتقديم استراتيجيات وحلول مخصصة لإدارة الطاقة، تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات والمؤسسات والصناعات، وتتماشى أيضًا مع التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالميًا في مجال الاستدامة.

كما حصلت نيشن وايد مانجمنت إلى جانب كونها شركة معتمدة لخدمات الطاقة من قبل مكتب التنظيم والرقابة في دبي، على اعتماد من قبل برنامج (فريق رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة) في رأس الخيمة.

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حول مكتب التنظيم والرقابة في دبي:

مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي (RSB)، هو الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم والإشراف على قطاع الكهرباء والمياه في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويلعب المكتب دوراً حاسماً في ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه بكفاءة واستدامة للمقيمين والشركات في إمارة دبي.

حول نيشن وايد مانجمنت

تعتبر نيشن وايد مانجمنت شركة رائدة في تقديم حلول الطاقة المبتكرة والمستدامة. مع الالتزام بالتميز والتركيز على تقليل استهلاك الطاقة والأثر البيئي، نجحت نيشن وايد مانجمنت في خدمة مجموعة واسعة من العملاء في قطاع العقارات.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار ريال إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.