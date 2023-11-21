تحسينات مستمرة في العمليات تثمر عن خفض الكثافة الكربونية إلى 6.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ، وهو أقل معدل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثلث متوسط القطاع في العالم.

التزام نفط الهلال بتعهد "صفر انبعاثات الميثان" التابع لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز، هو نتيجة التقدم المستمر للشركة على صعيد تقليل الانبعاثات والاستدامة.

الرئيس التنفيذي لنفط الهلال مجيد حميد جعفر: "التزامنا بحيادية الكربون والتخلص من انبعاثات الميثان هو ثمرة التحسينات المستمرة في جهودنا على صعيد الاستدامة تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - كشفت نفط الهلال، وهي أقدم شركة خاصة تعمل في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط ومقرها الشارقة في دولة الإمارات، عن تحقيقها لإنجازات مهمة على صعيد الاستدامة، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب28 في دبي في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن أبرز إنجازات الاستدامة التي حققتها نفط الهلال الحفاظ على حيادية الكربون عبر عملياتها وخفض كثافتها الكربونية وصولاً إلى أقل معدل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التزام الشركة بالتخلص تماماً من انبعاثات الميثان عبر عملياتها بنهاية هذا العقد.

وتوضيحاً لذلك، بيّنت الشركة أنها نجحت في خفض كثافتها الكربونية إلى 6.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ، وهو أقل معدل محقق على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقل من نصف متوسط القطاع في العالم، مع تعويض الانبعاثات المتبقية حفاظاً على الحيادية الكربونية للشركة للسنة الثالثة على التوالي منذ 2021. وقللت نفط الهلال أيضاً الإحراق الكلي وتسريبات الميثان بنسبة 31% مقارنة بعام 2021، فأصبحت تشكل 0.12% فقط من إجمالي الإنتاج، فضلاً عن تقليل النفايات بنسبة 90% والتخلص التام من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقد انضمت نفط الهلال أيضاً إلى مبادرة "صفر انبعاثات الميثان" التابعة لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز، مؤكدة التزامها ببلوغ صافي الصفر في انبعاثات الميثان عبر عملياتها بحلول 2030. ويعزز هذا التعهد جهود نفط الهلال المتواصلة للحد من انبعاثات الميثان من عملياتها والتقليل من الكثافة الكربونية الكلية لتكون من أوائل شركات النفط والغاز التي تحقق الحيادية الكربونية.

وقال الرئيس التنفيذي لنفط الهلال مجيد حميد جعفر: "التزامنا بمبادرة صفر انبعاثات الميثان هو ثمرة سنوات من الجهود المكرسة للحد من الانبعاثات والتخلص من تسريبات الميثان وتحقيق الحيادية الكربونية."

وأضاف مجيد جعفر، الذي أُدرِج الشهر الماضي ضمن قائمة "أبطال الاستدامة المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التابعة لفوربس الشرق الأوسط: "اتخذنا الاستدامة عماداً لأعمالنا منذ تأسيسنا في 1971، وتطورنا خلال مسيرتنا من شركة منتجة للنفط في المقام الأول إلى التركيز خاصةً على الغاز الطبيعي الذي أضحى يشكل الآن 80% من إنتاجنا، ذلك لأننا كنا دائماً على يقين بأهمية تقليل الانبعاثات ليس فقط لأنه واجبنا تجاه الوطن والمجتمع، بل لأنه يخدم مصالح الأعمال أيضاً."

ويشار إلى أن مبادرة "هدف صفر انبعاثات الميثان" التابعة لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز تهدف إلى القضاء على البصمة الميثانية لقطاع النفط والغاز بحلول 2030. ورغم أن انبعاثات الميثان تشكل 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة، ضررها في الحقيقة أشد ب25 ضعفاً من ضرر ثاني أكسيد الكربون على تغير المناخ، لذا قد يكون تأثير الحد من انبعاثات الميثان أقوى في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وقد انضم إلى المبادرة أكثر من 60 منظمة تعهدت جميعها بالقضاء التام تقريباً على انبعاثات الميثان عبر القطاع.

وتابع مجيد جعفر: "من تأسيس مدينة مصدر إلى إطلاق مسبار الأمل، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة عالمية رائدة وغدت نموذجاً قيادياً لتسخير العلوم والطموح لمواجهة تحديات الإنسانية. علينا أن ندرك أن كفاحنا ضد أزمة المناخ تتطلب تضامناً وتعاوناً وتفكيراً استراتيجياً منظماً، واستضافةُ دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب28 في عام الاستدامة هو مصدر إلهام للقطاع الخاص يدفعه إلى تحقيق المزيد والتقدم نحو الأهداف المشتركة بعزم أشد."

وجدير بالذكر أن نفط الهلال كانت قد بدأت في 2021 تنفيذ حملة لإدارة الانبعاثات المتسربة عبر عملياتها لإنتاج الغاز في خور مور باستخدام تكنولوجيا فوروورد لوكينغ إنفراريد FLIR ترصد بالضبط مواطن التسريب لتحدد الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وقد نجح هذا البرنامج في خفض انبعاثات الميثان المتسربة بنسبة 42% في عامه الأول ويستمر قدماً نحو التخلص التام من هذه الانبعاثات. وتمكنت نفط الهلال من الحد من الإحراق بأكثر من 80% منذ 2020 وتهدف إلى الوقف التام للإحراق مستقبلاً.

وقد عززت الشركة مبادراتها لتقليل الانبعاثات بالتعويض الكربوني عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الأكسدة الحرارية لمركبات الكربون الهيدروفلورية في الهند ومشاريع طاقة الرياح في الصين بشراء رصيد كربوني مرخص من الأمم المتحدة. وبتأمين رصيد كربوني لعامي 2022 و2023، ضمنت نفط الهلال الحيادية الكربونية لعملياتها لأكثر من ثلاث سنوات.

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عن شركة نفط الهلال:

تعد شركة نفط الهلال أول وأكبر شركة خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، وتتمتع بخبرة تزيد عن 52 عاماً كمشغل دولي في العديد من البلدان بما في ذلك مصر واليمن وكندا وتونس والأرجنتين، بالإضافة إلى عملياتها القائمة في الإمارات العربية المتحدة والعراق.

يقع المقر الرئيسي لشركة نفط الهلال في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها مكاتب دولية في المملكة المتحدة وثلاثة فروع في جميع أنحاء العراق، بالإضافة إلى مكاتب تابعة في مصر والبحرين. كما تعد شركة نفط الهلال أكبر مساهم في شركة دانة غاز، أول وأكبر شركة إقليمية خاصة للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.

www.crescentpetroleum.com

عن مبادرة هدف صفر انبعاثات الميثان

مبادرة المناخ لشركات النفط والغاز في منظمة يقودها رؤساء تنفيذيون من أكبر 12 شركة طاقة في العالم لتعزيز تجاوب شركات النفط والغاز مع تغير المناخ. تهدف هذه المجموعة إلى تسريع العمل الجماعي لبلوغ صافي الصفر في الانبعاثات امتثالاً لاتفاقية باريس. ومبادرة "هدف صفر انبعاثات الميثان" هي جزء من منظومة مبادرات متعددة الأطراف مسعاها المشترك تقليل انبعاثات الميثان، وتضم هذه المنظومة مبادئ الميثان التوجيهية، وشراكة الميثان لشركات النفط والغاز 2.0، وتحالف الميثان العالمي.