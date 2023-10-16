بنك الصين يصدر سندات خضراء بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار في ناسداك دبي عبر فرعيه في دبي ولوكسمبورغ

ارتفعت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 119.39 مليار دولار , مما يؤكد على مكانتها كمنصّة إدراج عالمية مفضلة

دبي– رحبت ناسداك دبي بأول إدراج لسندات خضراء بقيمة 770 مليون دولار أمريكي من قبل بنك الصين المحدود (BOC)، أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية، مما يرفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة إلى 119.39 مليار دولار أمريكي. حقق بنك الصين إنجازًا عالميًا بارزًا بإصداره لأول سندات خضراء في العالم باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق عبر فرعيه في دبي ولوكسمبورغ؛ حيث أصدر فرع لوكسمبورغ سندات خارجية بعملة (رينيمنبي) بقيمة 2 مليار يوان (270 مليون دولار)، و أصدر فرع البنك في دبي هذه السندات بسعر معدل التمويل لليلة واحدة المضمون (SOFR) بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 3 سنوات لكلا الإصدارين.

وبهذه المناسبة، احتفل تشانغ شياو دونغ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي.

ويأتي هذا الإصدار المتميز لأول سندات خضراء في العالم تحت اسم شركاء مبادرة الحزام والطريق، تزامنًا مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة، بما يمثل إنجازًا بارزًا على صعيد التمويل المستدام، كما أنّ إصدار أول سندات خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي من قبل فرع بنك الصين في دبي يعتبر أول مبادرة تمويل لجهة إصدار في الصين تركز على المشاريع الخضراء في منطقة الشرق الأوسط فقط. وسيتم تخصيص العائدات الناتجة عن هذين الإصدارين من السندات لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة والمختارة في البلدان الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبرتغال والنمسا وبلغاريا وبولندا. علمًا أن بنك الصين قد أصدر منذ عام 2015 خمس سندات في إطار مبادرة الحزام والطريق، بحجم إجمالي يقارب 15 مليار دولار.

ومنذ عام 2016، أصدر بنك الصين سندات مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تقارب قيمتها 18 مليار دولار عبر فروعه الخارجية البالغ عددها 12 فرعًا، الأمر الذي يعزز دور بنك الصين الفعّال في هذا المجال على مستوى الأسواق الخارجية. وتشمل هذه الإصدارات ما قيمته 15.3 مليار دولار من السندات الخضراء (بما في ذلك السندات الزرقاء)، والسندات المخصصة للمجتمع بقيمة تصل إلى 640 مليون دولار، وسندات الاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار (بما في ذلك سندات متعلقة الاستدامة) وسندات التحوّل بقيمة 779 مليون دولار.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال تشانغ شياو دونغ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود: "مع احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق، نفخر بتعاوننا في المزيد من المشاريع مع الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، حيث وفرنا ائتمانات تزيد قيمتها عن 269 مليار دولار لأكثر من 900 مشروع حتى نهاية عام 2022. ويؤكد إصدار هذه السندات التزامنا بالتمويل المستدام وسعينا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بصورة أكثر شمولًا. كما أعتز بشراكتنا مع ناسداك دبي لتسهيل التعاون المتميز بين الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق والمساهمة في بناء مستقبل مستدام".

ومن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسعدنا الترحيب بإدراج بنك الصين للسندات الخضراء، والذي يعزز علاقاتنا القائمة على الثقة، والتي تربط بيننا على المدى البعيد؛ حيث نعمل مع شركائنا المرموقين بشكل وثيق لبناء مستقبل أفضل تساهم فيه أسواق رأس المال بدور تحوّلي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. ويُمثل إدراج أول سندات خضراء، باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق على مستوى العالم، خطوة مهمة على هذا المسار، لتسهيل الاستثمارات في المبادرات الخضراء وتأكيد التزام ناسداك دبي بالتمويل المستدام. حيث رفعت الأصدارات الجديدة القيمة الإجمالية للسندات الخضراء المدرجة في ناسداك دبي إلى 19.5 مليار دولار أمريكي, مما يعزز مكانة البورصة كمنصة عالمية مفضلة للإدراج."

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نبذة عن ناسداك دبي:

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

نبذة عن بنك الصين:

بنك الصين هو أقدم البنوك الصينية العاملة بصورة متواصلة منذ تأسيسه رسميًا في فبراير 1912، باعتباره البنك المركزي للبلاد، ثم أصبح بورصة مصرفية عالمية، وبنكًا تجاريًا دوليًا متخصصًا. وفي عام 2011، تم تصنيف بنك الصين كأول مؤسسة مالية ضمن الاقتصادات الناشئة باعتباره مصرفًا عالميًا ذي أهمية نظامية، وحافظ البنك حتى الآن على هذا التصنيف لمدة 12 عامًا متتالية. في عام 2021، أعد البنك خطته الخمسية الرابعة عشرة، وأوضح مكانته ومزاياه النسبية في الاقتصاد المحلي وفي التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية، وركز على تطوير "المجالات الثمانية ذات الأولوية"، وهي تمويل التكنولوجيا والتمويل الأخضر، والتمويل الشامل، والتمويل عبر الحدود، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل الثروات، وتمويل سلسلة التوريد، والتمويل على مستوى البلاد.

ويعتبر بنك الصين المؤسسة المصرفية الأكثر عولمة وتكاملًا في جمهورية الصين الشعبية، حيث يمتلك مؤسسات في جميع أنحاء الصين بالإضافة إلى 62 دولة ومنطقة، ويعمل بنك الصين وفرع ماكاو كبنوك محلية لإصدار الأوراق النقدية في السوقين. كما يتمتع البنك بشبكة خدمات عالمية راسخة ومنصة خدمات متكاملة ترتكز على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والأسواق المالية وغيرها من الأعمال المصرفية التجارية، والتي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمار المباشر والأوراق المالية والتأمين والصناديق وتأجير الطائرات، وإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية وتمويل التأجير، وغيرها من المجالات، وبذلك، يزود البنك عملاءه بحلول مالية مدعومة بالخبرة العالمية والخدمات الشاملة التي يمكن الوصول إليها عبر أي نقطة اتصال.