أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : عقد مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم شراكة جديدة مع شركة نيوتن المتخصصة بتطوير المركبات الذكية والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وذلك للاستفادة من القدرات المتقدمة التي يتميز بها مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس، التي توفر مركزاً لاختبار حلول النقل على الطرقات لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة.

وتعد شركة نيوتن من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة الطاقة المستدامة والمركبات الكهربائية المتقدمة وحلول الطاقة الخضراء. وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام سيارة ركاب كهربائية فاخرة توظف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة من ابتكارات.

وستلعب شركة نيوتن دوراً رئيسياً في تسريع جهود تطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والسيارات الحديثة في إمارة أبوظبي. كما سيساهم إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي في تسريع تبني خدمات التنقل المستدامة، وتعزيز جهود تحول دولة الإمارات والعالم نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، لا سيما مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "نجح مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي بالفعل في استقطاب نخبة من الشركات العالمية القادرة على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في عالم التنقل. ونهدف في مكتب أبوظبي للاستثمار إلى تحقيق تغير إيجابي ملموس على مستوى العالم، وتسريع الجهود الرامية للوصول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على خدمات التنقل المستدامة. ويتماشى تعاوننا مع شركة نيوتن مع هذه الطموحات، ونتطلع إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة."

وقال بول لين، رئيس شركة نيوتن موترز: "نحن في "نيوتن" نقود ثورة في مجال التنقل الأخضر؛ من خلال الجمع بين التصاميم الرائدة، وتكنولوجيا القيادة الذاتية المتطورة. ومع قيامنا بتوسيع نطاق أعمالنا في إمارة أبوظبي، فإننا لا نساعد فقط في دفع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بل ندعم أيضا حلول النقل المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي."

وأضاف بول لين: "تكمن كفاءتنا في التزامنا بتقديم سيارات كهربائية متميزة ومتكاملة مع انترنت الأشياء، وترتكز ابتكاراتنا على مجموعة قيمة من حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم."

وقد أثمرت الجهود المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب أبوظبي للاستثمار عن تأسيس مجمع متكامل لصناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي يغطي كافة جوانب تصميم واختبار وتصنيع حلول التنقل الذكية وذاتية القيادة، حيث سيوفر المجمع أفضل المرافق والخدمات المتقدمة ضمن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ونشر تكنولوجيا المركبات الذكية في الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق إمكاناتها الكاملة على الصعيد العالمي.

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/