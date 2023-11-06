تظهر بيانات ملكية المركبات نمواً بنسبة 28% في طرح السيارات الكهربائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فيما ارتفعت نسبة طرح السيارات الهجينة بنسبة 142% خلال الفترة نفسها.

يرجع الفضل في زخم النمو إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية المتوفرة وتغير البنية التحتية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما يرتبط كذلك وبشكل مباشر بتقلب أسعار الوقود.

تتمتع مجموعة دوبيزل، التي تملك منصة إعلانات السيارات المبوبة الأولى في الإمارات، بمكانة جيدة تؤهلها للاستفادة من نمو طرح المركبات والعقارات عبر محفظتها، حيث يزور منصاتها شهرياً أكثر من 50% من سكان دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: صرّحت مجموعة دوبيزل، الشركة المليارية (اليونيكورن) الرائدة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط وصاحبة أكبر منصات للإعلانات المبوبة الرقمية في المنطقة، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في طرح السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتظهر بيانات ملكية المركبات التي جمعتها منصة الإعلانات المبوبة التابعة للمجموعة "موقع دوبيزل" وجود زيادة مستمرة في عدد السيارات المستعملة منخفضة الانبعاثات، ما يشير إلى تحول واضح في تفضيلات المستخدمين وزيادة اهتمامهم بخيارات التنقل الأكثر استدامة، ويعكس كذلك وصول سوق السيارات الكهربائية والهجينة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة أكثر نضجاً.

أظهرت بيانات منصة إعلانات السيارات المبوبة التابعة ل دوبيزل وجود ارتفاع بنسبة 28% في طرح السيارات الكهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وخلال الفترة نفسها، ارتفع طرح السيارات الهجينة بنسبة 142%، الأمر الذي يثبت تنامي الطلب على السيارات منخفضة الانبعاثات. في المقابل ارتفع طرح السيارات غير الكهربائية بنسبة 9% فقط خلال الفترة نفسها.

بالنظر إلى السيارات الكهربائية، ارتفع طرح سيارات تسلا من نوع "موديل 3" بنسبة 9.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث يبدو أن تسلا هي العلامة التجارية المفضلة بين المشترين. وحلت بعدها وبفارق بسيط سيارات فولكس فاغن من طراز ID.4 وID.6، حيث ارتفع طرح سيارات فولكس فاغن من طراز ID.6 بنسبة 97% خلال الفترة نفسها، لكنها تراجعت عن أعلى مستوى وصلت له في الربع الأخير من عام 2023، ويرجع السبب في ذلك على الأرجح إلى التدابير التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس من العام الجاري لتنظيم استيراد المركبات الكهربائية من خلال الوكلاء والتجار غير المعتمدين.

ووفقاً لمجموعة دوبيزل، يمكن أن يُعزى النمو القوي في الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات بشكل مباشر لارتفاع أسعار الوقود، حيث يوجد ارتباط وثيق بين الطلب على هذا النوع من المركبات وبين أسعار الوقود. وعلاوة على ذلك، شهدت قدرة المستهلكين الشرائية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً ملحوظاً وذلك مع انخفاض أسعار المركبات منخفضة الانبعاثات منذ أوائل عام 2022، مما جعلها في متناول الكثيرين من مختلف الفئات. كما انخفضت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة أيضاً بعد أن تم تجاوز النقص في المعروض من السيارات الكهربائية منذ النصف الثاني من عام 2022.

وترى مجموعة دوبيزل أن توافر محطات شحن السيارات الكهربائية على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة قد دعم زخم الطلب القوي، حيث ارتفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مستواه منذ عام 2015، مع قيام المزيد من مطوري العقارات السكنية والتجارية على شمل محطات شحن السيارات الكهربائية في مشاريعهم العقارية. ومن المرجح أن يواصل الطلب على شراء السيارات الكهربائية النمو في ظل خطط دبي التي تستهدف زيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية بنسبة 170% بحلول عام 2025.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي ل "مجموعة دوبيزل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "باعتبارنا الشركة الرائدة والأكبر في سوق مبيعات السيارات المستعملة، فإن ذلك يضعنا في مكانة متميزة تؤهلنا لفهم التغير الحاصل في سلوك وتفضيلات المستخدم، ورصد التحول الواضح في توجهات الطلب بالإضافة إلى تنامي الاهتمام بالمركبات الكهربائية. ويمكننا أن نتوقع زيادة أكبر في الطلب على المركبات الكهربائية في الأشهر والأعوام المقبلة وذلك في ظل توفر المركبات الكهربائية وانخفاض أسعارها لتصبح في متناول الكثيرين من مختلف الفئات. وسيسهم ذلك في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق أهداف الاستدامة التي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية. نحن في دوبيزل ملتزمون للغاية بمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق هذه الإنجازات وتقديم أفضل تجربة شاملة ممكنة لمستخدمينا عند قيامهم بشراء أو بيع سياراتهم عبر الإنترنت. "

إن سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المستمر، فوفقاً لشركة بي.ام.آي للأبحاث ، يتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.5% خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2028. وبحسب دراسة بحثية أجرتها شركة آرثر دي ليتل ، تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الجاهزية للسيارات الكهربائية، وذلك بفضل المبادرات الحكومية الواعدة لقطاع النقل.

وقد أسهم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بزيادة انتشار المركبات منخفضة الانبعاثات في تعزيز سرعة دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المحلية، حيث قامت على سبيل المثال بطرح السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2023. وتسعى هذه السياسة إلى خلق بيئة مواتية للتنقل الأخضر من خلال إرساء معايير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة السيارات الكهربائية من جميع المركبات على الطرقات إلى 50% بحلول عام 2050.

يعد الدور المتنامي الذي تلعبه دوبيزل في سوق السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة دليلاً واضحاً على تطور قطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التحول اللافت في وسائل النقل الحالية والمستقبلية. وتقوم مجموعة دوبيزل، من خلال محفظتها من العلامات التجارية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، بدعم أهداف التنقل الأخضر الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تساهم في تمكين الاقتصاد الدائري من خلال أسواق المنتجات والخدمات الموثوقة. وتؤدي مجموعة دوبيزل دوراً مهماً في تعزيز الثقة في السيارات المستعملة، وتقديم ميزات مبتكرة لتسهيل عمليات البيع والشراء، بما في ذلك خيارات التمويل والتأمين. ويسهم هذا النهج في جعل شراء السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة المستعملة أكثر سهولة وفعالية بالنسبة للمستهلكين.

واختتم حيدر علي خان حديثه قائلاً: "نرى أن آفاق نمو سوق السيارات الكهربائية إيجابية للغاية، وذلك بفضل أداء الاقتصاد الكلي القوي، بما في ذلك الارتفاع الكبير في أعداد تأشيرات الإقامة طويلة الأجل والنمو السكاني السريع وازدهار الناتج المحلي الإجمالي".

تضم محفظة دوبيزل مجموعة رائدة من العلامات التجارية، بما في ذلك منصتي الإعلانات العقارية المبوبة الرائدتين في الإمارات العربية المتحدة، "بيوت" و "دوبيزل" ، حيث تضم المنصتان 4 ملايين تسجيل نشط، ولديهما قاعدة مستخدمين إقليمية تضم 27 مليون شخص. ويقوم أكثر من نصف سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة إحدى منصات المجموعة كل شهر.

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