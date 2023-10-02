جدد مسؤولون في قطاع الطاقة المطالبة بمواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في اليوم الأول من مؤتمر أديبك في وقت تسعى فيه الشركات إلى خفض الانبعاثات في عملياتها.

وقال هيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك المصدرة للبترول خلال جلسة حوار في المؤتمر الذي ينعقد في أبوظبي حتى 5 أكتوبر " أدعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز"، وحذر من أن الدعوات لوقف الاستثمار ستأتي بـ"نتائج عكسية".

ليست المرة الأولى التي تدعو فيها الدول المنتجة للطاقة التقليدية (النفط والغاز) وشركات البترول العالمية إلى الاستثمار في القطاع ولكن يحتدم النقاش العالمي حول كيفية مواجهة أزمة تغير المناخ قبل أسابيع قليلة من انعقاد كوب 28 في دبي.

وتقلصت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في السنوات الماضية وسط مطالب بالكف عن الاعتماد عليه. وخسرت دول أوبك بلس 4 ملايين برميل يوميا من النفط في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب شح الاستثمارات وهي "كمية لن تعود"، بحسب ما صرح به وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، خلال المؤتمر نفسه.

وتتوجه شركات النفط -التي لامها البعض على أزمة المناخ- إلى الاستثمار في تقنيات لخفض الكربون وتنويع مصادر الطاقة ضمن مساعي التحول الطاقي لمكافحة تغير المناخ ولكن في الوقت نفسه، لا تزال دول الخليج الغنية بالنفط والمؤثرة بأسواق النفط تستثمر في زيادة طاقتها الإنتاجية من أجل أمن الطاقة.

واعتمدت الإمارات، مثلا، استراتيجية وطنية تسعى من خلالها إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنويا بحلول 2031. وأكد المزروعي يوم الاثنين أن بلاده تمضي قدما في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027.

ومن أدنوك، أشار مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي إلى إن النفط والغاز سيظلان في صميم مزيج الطاقة إلى العام 2050، بحسب ما نقلته رويترز عنه في المؤتمر وأضاف أن أدنوك ملتزمة أيضا في "طاقات المستقبل".

ووفقا لرويترز، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية في نفس المؤتمر، فيكي هولوب، إنه من المهم أن تشارك شركات الطاقة في النقاش العالمي حول المناخ لأنها تقدم حلول للتخفيف من التغير المناخي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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