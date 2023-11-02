منتدى دبي للأعمال يشهد الإعلان عن تعاون عابر للحدود يرسخ مكانة الدولة مركزاً للاستدامة والاقتصاد الدائري مع اقتراب تنظيم مؤتمر الأطراف (كوب 28)

توقيع مذكرة التفاهم جرى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف وسعادة فيصل بلهول وسعادة محمد لوتاه

تهدف مذكرة التفاهم للحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق استبدال وقود الديزل العادي بالوقود الحيوي، وجمع وتحويل زيوت الطهي المستعملة من المنتجعات والفنادق والمطاعم والمنازل لإنتاج وقود الديزل الحيوي في المالديف

لوتاه للوقود الحيوي تلتزم بتقديم وابتكار حلول مستدامة لمتطلبات الطاقة على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقعت شركة لوتاه للوقود الحيوي خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق ومنتجعات أتموسفير في جمهورية المالديف لإنتاج وتوفير وقود الديزل الحيوي، وإعادة تدوير زيت الطهي المستعمل في المالديف.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي فيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف، وسعادة فيصل جمعة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حيث وقع الاتفاقية يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وإسماعيل حلمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات أتموسفير.

وانطلاقاً من تأثر جمهورية المالديف بتداعيات التغير المناخي، تهدف مذكرة التفاهم إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في جزر المالديف عن طريق استبدال وقود الديزل العادي بالوقود الحيوي. وتدعم الاتفاقية أيضاً جمع وتحويل زيوت الطهي المستعملة من المنتجعات والفنادق والمطاعم والمنازل لإنتاج وقود الديزل الحيوي في المالديف.

وتدعم مذكرة التفاهم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح مركزاً للاستدامة والاقتصاد الدائري خصوصاً مع قرب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، كما تدعم جهود التوسع الخارجي للشركات الإماراتية خصوصاً مع تصدير التكنولوجيا الإماراتية عبر شركة لوتاه للوقود الحيوي إلى المالديف. وتنسجم بنود مذكرة التفاهم مع أهداف جمهورية المالديف في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030.

تأسست شركة لوتاه للوقود الحيوي، والتي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار أمريكي، في دبي عام 2010 لتلبية الطلب المتزايد على بدائل الوقود المستدامة والصديقة للبيئة. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، تلتزم الشركة بتقديم وابتكار حلول مستدامة لمتطلبات الطاقة على المدى الطويل. وتقوم لوتاه للوقود الحيوي بجمع زيت الطهي المستعمل - الذي يعتبر من نفايات المنازل والفنادق والمطاعم - وإعادة تدويره لإنتاج الوقود الحيوي الأخضر (الديزل الحيوي).

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.

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