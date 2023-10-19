بقدرة إنتاج تصل إلى 1.8 جيجاواط وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28

من خلال توفير مستوى كفاءة أعلى من أصول توليد الطاقة السابقة التي تم تركيبها في الشارقة، من المتوقع أن تساعد توربينات 9HA.01 الثلاثة من جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مقارنة بتوليد نفس الكمية من الكهرباء باستخدام التقنيات التقليدية، وهو ما يعادل إزالة مليون سيارة من طرقات دولة الإمارات

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة؛ 19اكتوبر2023: قبيل استضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28، أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة (شيبكو) وشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE) عن بدء التشغيل التجاري لجميع التوربينات الثلاثة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية. وتعد هذه المحطة العاملة بالدورة المركبة أكثر محطات توليد الكهرباء بطاقة الغاز كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً، حيث تساعد على تقليل كثافة الكربون في الطاقة المولدة في الشارقة.

ومن خلال توفير مستوى كفاءة أعلى بكثير مقارنة بأصول توليد الطاقة السابقة التي تم تركيبها في الإمارة، من المتوقع أن تساعد التوربينات الثلاث من طراز 9HA.01 الثلاثة من جنرال الكتريك ڤيرنوڤا «كهرباء الشارقة» على توليد 1.8 جيجاواط إضافية من الطاقة، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مقارنة بتوليد نفس الكمية من الكهرباء باستخدام التقنيات التقليدية، وهو ما يعادل إزالة مليون سيارة من طرقات دولة الإمارات.

وقد وفّرت وحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا أعمال الهندسة والإنشاء والمشتريات الرئيسية، كما زودت المحطة بثلاثة توربينات غازية من طراز 9HA.01 والتي تشغّل ثلاث مولّدات من طراز H84، وثلاثة توربينات بخارية من طراز STF-D650 تشّغل ثلاثة مولّدات من طراز A74، وثلاثة مولدات بخارية لاستعادة الحرارة (HRSGs). وستقدم الشركة أيضاً قطع الغيار وخدمات الإصلاح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المشروع لمدة 25 عاماً تقريباً.

وفي هذا السياق، قال سعادة / سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: "تلتزم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتلبية احتياجات الشارقة المتزايدة من الطاقة الموثوقة والمستدامة بأسعار معقولة، ودعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتعتبر محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية جزءاً لا يتجزأ من خارطة طريق الهيئة لعام 2030، وتندرج ضمن إطار استراتيجيتنا لرفد شبكة الشارقة بطاقة ذات بصمة كربونية أقل. ويسعدنا التعاون مع مؤسسات رائدة على مستوى القطاع مثل ’شيبكو‘ وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في هذا المشروع الحيوي الذي نتوقع أن يساهم في توليد ما يصل إلى 40% من احتياجات الكهرباء في الشارقة".

من جانبه، قال عمر الملا، رئيس مجلس إدارة شركة "شيبكو": "جاء تشغيل جميع التوربينات الثلاثة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية ثمرة أكثر من 11 مليون ساعة عمل لما يزيد على 1,500 شخص من أكثر من 20 دولة يعملون لدى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، و’شيبكو‘، وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا وغيرهم من الأطراف المعنية. ونحن ملتزمون معاً بزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات التوليد للمساعدة في معالجة التحديات المناخية العالمية ودعم مسار النمو".

يشار إلى أن تقنية توربينات طراز H من جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا سجلت أرقاماً عالمية قياسية على مستوى العمل بالدورة المركبة والكفاءة، وقد تم طلب أكثر من 140 وحدة حتى الآن مع تجاوز هذه التقنية أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل تجارية. علاوةً على ذلك، توفر هذه التقنية مرونة عالية، حيث تعمل على توفير إمدادات الطاقة تبعاً لمستوى الطلب بما يساعد على استقرار الشبكة. كما أنها قادرة على حرق مزيج متنوع من الوقود بما في ذلك نسبة تصل إلى 50% من الهيدروجين، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 100%. ومن المقرر تخصيص المحطات العاملة بالدورة المركبة والمدعومة بهذه التقنية بنظام التقاط ما بعد الاحتراق للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 90%.

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "كان تطوير محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية مشروعاً مميزاً من نواحٍ عدة، بدءاً من هيكل التمويل المبتكر، إلى كوادر العمل العالمية التي دأبت على تنفيذ المشروع بكفاءة عالية حتى خلال فترة الجائحة، وانتهاءً باستخدام توربينات طراز التي سجلت العديد من الأرقام القياسية. ويشكّل التشغيل التجاري الناجح للتوربينات الثلاثة في المحطة دليلاً ملموساً على متانة رؤية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وتفاني جميع الجهات المشاركة في المشروع".

وفي عام 2019، أعلنت كل من وحدة الخدمات المالية التابعة لجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا وشركة "سوميتومو" اليابانية عن مشروع تطوير مشترك وجمعتا تمويلاً من خلال مؤسسات مالية عامة وخاصة بلغت قيمته نحو مليار دولار لدعم عمليات البناء والتشغيل. وعند الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي للصفقة، قام المطورون الشركاء بتشكيل اتحاد أسهم للمشروع، "شيبكو" مع "شيكوكو للطاقة الكهربائية" و"الشارقة لإدارة الأصول"، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، لبناء المشروع وتملكه وتشغيله.

يشار إلى أن شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لطالما أسهمت بدور كبير في دعم تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 80 عاماً. وتشمل استثمارات الشركة في الدولة مركز خدماتها في جبل علي بدبي، والذي يقدم حلول الصيانة والاختبار والتصليح للمولدات وتوربينات الغاز، وقدم خدماته لما يزيد على 80 شركة ومؤسسة من أكثر من 35 دولة.

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نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة عالمية تركز على مختلف تقنيات توليد ونقل الطاقة الكهربائية وتضم قطاعات الطاقة التقليدية وطاقة الرياح والتقنيات المتعلقة بتعزيز دخول الكهرباء إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تضم وحدات أعمال البحث والتطوير والخدمات الاستشارية والمالية. وفي ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون منه. تساعد الشركة العملاء على تشغيل الاقتصادات وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 80 ألف موظف في أكثر من 140 دولة حول العالم.

تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات. وتركز أهداف الشركة على المساعدة في توفير مستقبل مستدام لقطاع الطاقة وبحلول موثوقة وبأسعار معقولة، ويتلخص ذلك في شعارها "الطاقة لتغيير العالم". لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة صحفة الشركة GE Vernova ولينكد إن.