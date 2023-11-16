شراكة استراتيجية تهدف إلى فتح الآفاق الواعدة لمستقبل التنقل المستدام القائم على الابتكار في منطقة الخليج.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كريساليون موبيليتي"، الشركة الإسبانية الرائدة في مجال تصميم وتطوير أحدث حلول التنقل الكهربائي وأكثرها كفاءة وأمانًا واستدامةً، عن إبرامها تحالفًا استراتيجيًا مع "فالترانس"، الشركة المتخصصة في مجال حلول وأنظمة النقل، على هامش مشاركتها في "معرض دبي للطيران". وبموجب هذه الشراكة، أصبحت "فالترانس" موزعًا حصريًا لكل ما تطرحه "كريساليون موبيليتي" من حلول مبتكرة على صعيد التنقل برًا وجوًا في منطقة الخليج.

وقد وقع الاتفاقية التي أُبرمت خلال حفلٍ رسمي أُقيم على هامش "معرض دبي للطيران" كل من سعادة المهندس منصور بن الحبتور الرئيس التنفيذي لــــــ "فالترانس"، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، و كارلوس بوفيديا ري، مؤسس شركة "كريساليون موبيليتي" ورئيسها التنفيذي، بحضور نخبة مرموقة من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين تضمنت كل من: فرناندو نونيز، رئيس مجلس الإدارة لدى "كريساليون موبيليتي"؛ مانويل هيريديا، مدير عام شركة "كريساليون موبيليتي"؛ وأوسكار لارا راب، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "كريساليون موبيليتي"؛ بالإضافة إلى عماد علم الدين، المدير العام لمجموعة "فالترانس".

وبتعيينها كموزع حصري لشركة "كريساليون موبيليتي"، ستتولى "فالترانس" مهمة تمثيل شريكها وبيع ما يطرحه من حلول متخصصة في التنقل الجوي، بما فيها طائرة "إنتجريتي" الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي المطوّرة باستخدام تقنية "فلاي فري" من "كريساليون موبيليتي"، وهي عبارة عن نظام توازن متفرد حائز على براءة اختراع بوسعه التحكم في تحركات الطائرة بجميع الاتجاهات، مما يمكن استخدام هذه الطائرات في عدة جوانب مختلفة مثل السياحة ونقل الركاب وحالات الطوارئ ونقل البضائع.

وعلاوة على ذلك، ستكون "فالترانس" الموزع الوحيد أيضًا لحلول التنقل البري من "كريساليون موبيليتي" والتي تشمل مركبات "سيرينيتي" وخدمات إدارة الأسطول الشاملة والمتكاملة التي تجمع ما بين التشغيل عن بُعد وقيادة القوافل الديناميكية عبر مركز تحكم مدعوم بتقنية "إنتلي درايف" المبتكرة من شريكها.

وتعليقًا على إبرام هذه الشراكة، قال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس شركة "كريساليون موبيليتي" ورئيسها التنفيذي "نحن متحمسون لبدء العمل جنبًا إلى جنب مع شركة فالترانس بصفتها موزعًا حصريًا لحلولنا في منطقة الخليج. فمن شأن شراكتنا هذه أن تساهم في دفع مسيرة أعمالنا قدمًا وتحقيق رسالتنا المتمثلة في إحداث ثورة حقيقية في قطاع التنقل الحضري من خلال طرح حلول مبتكرة. ونحن نثق تمامًا بأنه من خلال الجمع ما بين التزامنا الراسخ بدعم قطاع التنقل المستدام وبين ما تملكه ’فالترانس‘ من خبرات مرموقة في السوق سنتمكن بكل تأكيد من تمهيد الطريق من أجل بناء مستقبل مزدهر لقطاع التنقل يتسم بالاستدامة على صعيد كافة منطقة الخليج".

ويأتي هذا التعاون بين "كريساليون موبيليتي" و"فالترانس" ليفتح آفاقًا واعدة أمام مستقبل التنقل في منطقة الخليج، وليعبر عن التزام "كريساليون موبيليتي" بتوسيع نطاق وصولها العالمي وطرح حلول مبتكرة تدعم مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بما يلبي احتياجات قطاع النقل في المنطقة ويعكس ما يشهده من تطورات متسارعة.

من جانبه، أعرب عماد علم الدين المدير العام لدى "فالترانس"، عن سعادته بتعيين "فالترانس" وكيلاً حصرياً، قائلًا: "نمتلك في فالترانس خبرات مرموقة تزيد عن عشرين عامًا ونجحنا في احتلال مرتبة الصدارة في السوق الخليجي بفضل ما طرحناه من شبكة حلول متكاملة تمنح المستخدم تجربة تنقل خالية من العناء ومدعومة بحفاوة الضيافة الخليجية. ونحن فخورون باختيارنا من قبل شركة رائدة مثل ’كريساليون موبيليتي‘ كموزع حصري لما تطرحه من حلول تنقل مبتكرة في منطقة الخليج، إيمانًا منا بالدور الهام الذي تلعبه حلول التنقل المستدام في إحداث نقلة نوعية بمشهد التنقل في هذه المنطقة. ولا شك أن هذه الشراكة تنسجم على نحو مثالي مع ما قطعناه من وعود على أنفسنا بوضع أرقى خيارات التنقل المبتكرة في خدمة جميع عملائنا".

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نبذةٌ عن " كريساليون موبيليتي"

تحتل "كريساليون موبيليتي" مكانة مرموقة كشركة إسبانية متخصصة في تصميم وتطوير حلول تنقل كهربائية ترتقي بتجربة التنقل وتضفي عليها مستوى عالٍ من الكفاءة والأمان والاستدامة أثناء التحليق جواً أو القيادة براً.

وبفضل الاستفادة من أحدث التقنيات، نلتزم في "كريساليون موبيليتي" بطرح حلول ذكية للتنقل الجوي والبري تساهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتساعدهم في حماية بيئتهم.

ومنذ أن أبصرت شركتنا النور عام 2019 تحت اسم "يومايلز نيكست"، تعكف "كريساليون موبيليتي" على الوفاء بوعدها الذي قطعته لطرح حلول كهربائية للتنقل براً وجواً، ولوضع تقنياتها المبتكرة في متناول مزودي خدمات التنقل ليس في إسبانيا وحدها، بل في العالم بأسره.

وتطمح شركتنا إلى توفير تجارب تنقل مُلهمة بحلول العام 2030 تتجسد فيها الأحلام على أرض الواقع بتحليق الطائرات الكهربائية في السماء بين مدن المنطقة، وانطلاق السيارات ذاتية القيادة عبر مختلف الطرقات، وتخضع فيها جميع حلول التنقل للتحكم عن بعد.

وتطرح شركة "كريساليون موبيليتي" حلولاً تنافسية متخصصة في كلا المجالين:

أول طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية في إسبانيا، إحدى أوائل الطائرات الأوروبية التي نجحت في اجتياز اختبارات الطيران بكل نجاح.

أول نموذج من نوعه لمركز التحكم عن بعد بالمركبات المخصصة للتنقل البري في إسبانيا، والذي سيتم اختباره قريباً في الواقع الحقيقي.

نبذة عن "فالترانس"

بفضل ما اكتسبته من خبراتٍ مرموقة على مر عشرين عاماً من العمل في هذا القطاع، تحتل "فالترانس" مرتبة الصدارة في توفير شبكات وحلول تنقل متكاملة تهدف إلى منح العملاء في المنطقة تجربة تنقل سلسلة مدعومة بحفاوة الضيافة الخليجية. ولا تجمع أنظمة وخدمات التنقل التي تقدمها الشركة ما بين النهج العملي الواضح وأحدث التقنيات المبتكرة فحسب، بل إنها تقدم خير دليل على ما حققته "فالترانس" من تطورات ملحوظة على مر عشرين عاماً من العمل الدؤوب. وتعكف الشركة على طرح حلول متكاملة تضع في متناول عملائها خدمات استثنائية متفردة تعكس التزامها بالعمل دوماً لتلبية احتياجاتهم أولاً وأخيراً.