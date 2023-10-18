أيمن قرة: تنافسنا مع أكثر من 5700 مشروع مشارك في المبادرة

القاهرة،- فاز مشروع المحطة المركزية لتوليد الطاقة الثلاثية (كهرباء - بخار - مياه مثلجة)، ضمن المشروعات الكبرى الفائزة في محافظة الجيزة خلال فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يجرى تنفيذها للعام الثاني في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما يستهدف من المبادرة تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2023 للوصول إلى صفر ثاني أكسيد الكربون من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وقد تم افتتاح المشروع نهاية العام الماضي بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة. تم تنفيذ المحطة بنظام الشركة BOT مع شركة "قرة إنرجي"، والتي تعتبر الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا بنظام يطبق لأول مرة في مصر.

ومن جانبه قال أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي: "إننا فخورون بفوزنا بتلك الجائزة، التي تنافسنا فيها مع أكثر من 5700 مشروع، كما نؤكد أننا سنظل نعمل بكافة طاقتنا لتنفيذ المشروعات الرائدة التي تتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف قرة "أننا نستهدف من خلال محطة الطاقة الثلاثية إنتاج الكهرباء بطاقة ٢٧ ميجاوات/ساعة، و١٦ طن/ساعة بخار، ونحو ٤٣٠ طنا من المياه المُبردة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة عبر خفض استهلاك المحروقات بمعدل ٢٥٪ عن الطرق التقليدية مع خفض في البصمة الكربونية للمجمع بنحو ٤٠ ألف طن/سنويًا من ثاني أكسيد الكربون".

وتهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، وتحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

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