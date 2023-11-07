فيوليا الشرق الأدنى والأوسط – افتتاح محطة للطاقة الشمسية بمحطة صور لتحلية المياه في صور، عُمان

القدرة السنوية لمحطة الطاقة الشمسية على إنتاج الكهرباء الخضراء والمتجددة تتجاوز الـ32 ألف ميغاواط ساعة

المحطة ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بمعدل يناهز الـ27.2 ألف طن

المشروع يتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030

ولاية صور، سلطنة عمان: افتتح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 17 ميغاواط، بهدف إنتاج الطاقة الخضراء اللازمة لتشغيل محطة صور لتحلية المياه في مدينة صور بسلطنة عُمان. ويعدّ هذا المشروع أكبر نظام للطاقة الشمسية في محطات تحلية المياه في السلطنة حيث تتجاوز قدرته السنوية على إنتاج الكهرباء الخضراء والمتجددة الـ32 ألف ميغاواط في الساعة. وسيُستخدم هذا الإنتاج لتغطية نسبة 100% من استهلاك محطة التحلية خلال فترة النهار.

وتشكّل المحطة التي طورتها شركة فيوليا بالشراكة مع توتال إنرجيز خطوة مهمة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إزالة الكربون في المنطقة حيث ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بمعدل يناهز الـ27.2 ألف طن، أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن حوالي 6000 مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي خلال نفس الفترة.

وبدأ بناء محطة الطاقة الشمسية في أغسطس 2022، وأجريت الاختبارات في الفترة الممتدة من 30 مارس 2023 إلى 15 أبريل 2023. أما التشغيل التجاري فتمّ في 16 أبريل 2023، على أن تستمر صلاحية اتفاقية الإيجار لتشغيل محطة الطاقة الشمسية حتى 31 مارس 2036.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان خلال مشاركته في الفعالية: "تسعدني المشاركة في الافتتاح الرسمي لمنشأة الطاقة الشمسية الحيوية التابعة لمحطة الشرقية لتحلية المياه ، والتي ستوفر مياه الشرب النظيفة لأكثر من 600 ألفٍ من سكان محافظتيّ جنوب وشمال الشرقية. إنّ افتتاح محطة الطاقة الشمسية يتماشى مع الجهود العالمية في مجال الطاقة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي. كما أنها ستكون من أبرز المساهمين في توفير الأمن المائي في سلطنة عمان وتطبيق الاستراتيجة الوطنية للطاقة التي تقوم على إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهذا أحد أهداف رؤية عُمان 2040. ولا بدّ لي هنا من الإشادة بجهود شركة فيوليا وشركائها وكل من شارك في تطوير هذه المحطة، وبالتزامهم الثابت بإنجاز هذا المشروع."

من جهته، قال فيليب بوردو، نائب رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط لدى مجموعة فيوليا: "لقد اسعدني اجتماعنا هنا اليوم لتدشين مشروع الطاقة الشمسية الجديد. فما كان هذا الإنجاز اللافت ليتحقق لولا دعم قيادة السلطنة الرشيدة وجهود وزارة الطاقة والمعادن. ونودّ بهذه المناسبة الإعراب عن فائق امتناننا لهما ولكافة شركائنا في القطاع الخاص لمساعدتنا على دعم الجهود المحلية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة وإزالة الكربون. تعدّ المياه والطاقة المتجددة محطّ تركيز رئيسي لدى شركة فيوليا، ونظراً إلى مواصلة بروز مزيد من القضايا والمسائل المتعلقة بتغير المناخ، سعينا إلى خفض انبعاثات الكربون في عملياتنا ومشاريعنا. وتؤدي مصادر الطاقة المتجددة في هذه الجهود دوراً مهماً لناحية توفير الطاقة الخضراء وضمان إمدادات الموارد الحيوية المعدّة للاستهلاك البشري مثل مياه الشرب."

وشارك في فعالية الافتتاح الإدارة العليا لكل من شركتي فيوليا وتوتال إنرجيز إلى جانب شركاء المجموعة من مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركة الشرقية لتحلية المياه وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه.

وتعليقاً على المناسبة، قال دانيس لي ماوت، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية لتحلية المياه: "تعدّ محطتنا لتحلية المياه في صور من أهم مشاريع السلطنة من ناحية توفير مياه الشرب للمجتمعات المحلية والحدّ من استخراج موارد المياه العذبة الشحيحة. فهي تتمتع بقدرة تحلية مياه عالية تبلغ 131,837 متراً مكعباً يومياً، وتنتج أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه منذ عام 2007. ومع تزايد تكاليف طرق تحلية المياه التقليدية على كل من البيئة والاقتصاد، سعينا إلى تسخير إمكانات التكنولوجيات المبتكرة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، لإحداث أثر بيئيّ إيجابي وتوفير الفرص الاقتصادية والمساهمة بالتالي في تعزيز الرفاهية العامة لأفراد لمجتمع."

وقد صرح الفاضل أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه بأن " الشركة تعمل مع محطات تحلية المياه لدعمها في التوجه نحو استغلال الطاقة المتجددة في تحلية المياه مما يسهم في تحقيق توجه سلطنة عمان في الوصول إلى خططها بإنتاج 30% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول العام 2030م و 40% بحلول العام 2040م."

وتعمل شركة فيوليا في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، وفي سلطنة عمان منذ ما يزيد عن 15 عاماً، حيث تتخذ مقراً لها في كل من مسقط وصور والدقم ونزوى وصحار وبركاء وصلالة وريما وخزان. وتعتبر السلطنة من أهم المواقع الاستراتيجية بالنسبة إلى شركة فيوليا، حيث تولّت تطوير وطرح مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة والمستدامة والفعالة من حيث التكلفة، وساهمت في تحقيق أهداف عُمان بإرساء أسس اقتصاد دائري وأخضر.

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لمحة عن فيوليا:

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 220,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2022، قامت فيوليا بتزويد 111 مليون شخص بمياه الشرب و97 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 44 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 61 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجّلت Veolia Environnement (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 42.885 مليار يورو عام 2022. www.veolia.com