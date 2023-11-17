يُعزز برنامج الإنتاج المُستدام، الابتكار والبحث والتصميم المحلي، من خلال شراكات متنوعة

الإمارات العربية المتحدة - يُقدم فريق عام الاستدامة برنامجه "مُختبر المواد"، وهو نموذج تعاوني للإنتاج المُستدام، والذي من خلاله يُشارك المُبدعين والمُبتكرين والشركات في دولة الإمارات العربية المُتحدة لتغيير مفاهيم الإنتاج والتصميم، من الفكرة إلى التصنيع. يتكوّن نهج البرنامج من الإنتاج المستدام وإعادة استخدام المواد، وهما عنصران للبرنامج يُركّزان على ابتكار المواد وإعادة استخدام الموارد المتواجدة في بيئتنا ومن حولنا.

وقالت عائشة حاضر، مديرة الإنتاج والتصميم في عام الاستدامة: "إن برنامج مختبر المواد يتماشى مع رؤيتنا وقيمنا المتأصلة في ثقافتنا: كيف يمكننا إعادة استخدام المواد الزائدة وتقليل الاستهلاك؟ نسعى دائماً إلى تشجيع المبدعين وأصحاب الأعمال ودعمهم، مع تقديم أمثلة ملموسة حول إعادة التفكير في الإنتاج المُستدام بإستخدام موارد أرضنا المحدودة. ساعدنا هذا البرنامج للوصول إلى فهم أوسع للمواد المتواجدة في بيئتنا، وأعطى المساحة للأكاديميين والمصممين والعلماء والمهندسين بالإبداع في رحلاتهم نحو الإنتاج المستدام".

مُختبر المواد

تعاون برنامج مختبر المواد مع المُبدعين والمبتكرين المحليين لإعادة اكتشاف المواد الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمخلفات الزائدة وغيرها الكثير لإنتاج مواد مُستدامة وقابلة للتحلل البيولوجي أو مواد صديقة للبيئة تعزز امكانية تغيير مفهوم الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تقديم الابتكارات من خلال دراسات تفصل البحث والتقنيات والتجارب التي قام بها خبراء التصميم وهم: محمد رويزق، نهير زين، ميثاء العميرة، كريستين ويلسون، خالد شلحة وسارة أبو فرحة، هند ريس، هالة العاني وماهي مراد، شما المرزوقي، اليازية الفلاسي، فاطمة خرباش،.

قام هؤلاء المشاركون بتصميم عينات ومنتجات بإستخدام موارد مختلفة، مثل سعف النخيل والرمال ونواة التمر. حيث تم استخدامها لتصنيع مجموعة من المنتجات، بدءًا من البضائع الصغيرة إلى الأثاث العملي.

دبوس عام الاستدامة

يقدم فريق عام الاستدامة "دبوس الاستدامة"، وهو نتيجة للرؤية الجماعية والبحث والتعاون مع خبراء التصميم المحليين، ليعبر عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للإنتاج المُستدام المتكامل. ونظرًا للحاجة المُتزايدة للمواد المُستدامة، بدأ فريق عام الاستدامة بالعمل مع استوديوهات تصميم في الإمارات، ومنها: أساطير، استوديو أرض كوليكتيف، مركز اصنع الإبداعي، والمبتكر المعماري محمد رويزق.

تعاون التصميم مع استوديو أرض، لإنتاج مُنتج من نوى التمر المُهدر الذي يتكون من مادة سطحية صلبة ومُستدامة. وبإستخدام فُتات الصدف ونواة التمر، أنتج فريق أساطير دبوس الاستدامة، الذي قام المعماري المُقيم في دبي محمد رويزق بتجهيزه وتعبئته بإستخدام ورق مقطع مُعاد استخدامه بحيث يمكن للأفراد زراعته في حديقتهم بعد الاستخدام.

إعادة تدوير المنتجات

بالتعاون مع أ فريند أوف ماين، يُطلق فريق عام الاستدامة منتجاته الرسمية التي تم تصنيعها من خلال إعادة تدوير مجموعة المنتجات المتبقية من عام الخمسين لدولة الإمارات. وتُعد المنتجات المُعاد تدويرها بمثابة مصدر إلهام للإنتاج للشركات المحلية، للاستفادة من المواد الفائضة الموجودة لإعادة تصميمها واستخدامها لإعادة الإنتاج. وتأكيدًا على قيم الإنتاج والتصنيع المُستدامين المحليين، تتضمّن المنتجات الرسمية لعام الاستدامة، منتجات مُتعددة الوظائف صالحة للارتداء، مثل القمصان والحقائب القماشية والجاكيتات.

سوف تكون المنتجات متاحة للشراء على الموقع الإلكتروني الرسمي لعام الاستدامة و خلال كوب28 في بيت الاستدامة (جناح دولة الإمارات العربية المتحدة سابقًا في مدينة إكسبو). ولمزيدٍ من المعلومات حول البرنامج والمصممين، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.uaeyearof.ae

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عن عام الاستدامة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن عام 2023 "عام الاستدامة" والذي يمتد من يناير حتى ديسمبر 2023. يهدف العام إلى تشجيع الممارسات المستدامة والعمل الجماعي لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له. يشرف على مبادرات العام كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.