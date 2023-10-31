الرياض، تماشياً مع رحلتنا نحو الابتكار والاستدامة، تستعرض صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، جزء من مجموعة بريسميان، أحدث ابتكاراتها في أكبر معرض للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً في عدة قطاعات، وتتطلع شركة صناعة الكابلات العمانية من خلال مشاركتها في هذا الحدث الهام إلى تعزيز حضورها في هذا السوق الحيوي من خلال تقديم أفضل الحلول وأحدث التقنيات التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتوفر هذه التقنيات المتخصصة مجموعة من الحلول والابتكارات الهادفة إلى تقوية وتطوير الشبكات من خلال استعمال الخدمة والذكاء. وتعمل صناعة الكابلات العمانية بشكل مستمر على تطوير هذه الشبكات من خلال توجيهها نحو تحسين الخدمة وجعلها أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وبالتالي دعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

وتوفر شركة صناعة الكابلات العمانية مجموعة واسعة من المنتجات في عدد كبير من القطاعات بما في ذلك المرافق، ومشاريع الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والمشاريع السكنية الجديدة في المنطقة، مما يوفر إمكانات هائلة لدعم التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية. ويستمر معرض الطاقة الشمسية وطاقة المستقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى 31 أكتوبر 2023، حيث يستعرض مجموعة من الخبراء أحدث ابتكارات الشركة في الجناح رقم #K-60.

وقالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية، ومجموعة بريسميان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والهند وتركيا: "نحن فخورون بالمساهمة في دعم التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية، ودعم رؤية السعودية 2030. نقوم خلال هذا الحدث الهام باستعراض أحدث الابتكارات، والتي تسهم بشكل كبير في دعم المشاريع في قطاعات متل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والسكن، وشبكات الطاقة، والتي تتوافق جميعها مع أهدافنا، وتعكس أيضًا التزامنا بعملية تحويل الطاقة على المستوى الإقليمي."

كما قام ممثلو الشركة بتسليط الضوء على جهود صناعة الكابلات العمانية بأن تكون مركزًا متميزاً للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل الشركة على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال خطتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك بإشراف لجنة توجيهية متخصصة، تركز على تعميم مفهوم الابتكار، وسلسلة القيمة، والتمويل المستدام، والموارد البشرية المستدامة، وهو ما يعكس عمل الشركة على تعزيز الممارسات المستدامة.

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نبذة عن شركة صناعة الكابلات العمانية

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، هي شركة مساهمة عمانية عامة مدرجة في بورصة مسقط (MSX)، رائدة في مجال تصنيع الكابلات وتتخذ من سلطنة عمان مقرها لها. تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، التي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة والكابلات التجريبية وخط نقل الطاقة الهوائية والموصلات وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل. وبصفتها جزءاً من بريسميان، المجموعة العالمية الرائدة في مجال صناعة الكابلات، تمّ تصنيف شركة صناعة الكابلات العمانية ضمن أفضل منتجي الأسلاك والكابلات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1984 وتمتلك مكاتب في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة أيضًا شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والهند وتركيا (MEART).