نظام هجين بقوة 2.25 ميجاوات لتوفير طاقة نظيفة لمحطة ضخ شركة يوتيكو.

نشر الألواح الشمسية سيسهم في إزالة 82,000 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من البيئة.

رأس الخيمة/ دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة يوتيكو، أكبر مزود للخدمات الخاصة في الإمارات، اليوم عن اتخاذ خطوة مهمة إضافية في جهودها البيئية الاستراتيجية من خلال شراكة مع مُطوِّر الطاقة المتجددة، يلو دوور إنيرجي (YDE)، لتطوير محطة للطاقة الشمسية الأولى من نوعها في أم القيوين بالإمارات الشمالية.

وفي بيان مشترك أثناء حفل توقيع مذكرة التفاهم خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، ومعرض دبي للطاقة الشمسية (DSS)، أعلنت يوتيكو وYDE أن المحطة الشمسية ونظام بطاريات تخزين الطاقة ستُولّد 4.700 ميجاوات من الطاقة النظيفة سنويًا.

"بالنسبة ليوتيكو، تُعد هذه خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني ودعمًا لأهداف الاستدامة في دولة الإمارات وهدف الوصول إلى صفر صافي بحلول عام 2050. سيساعد المشروع، الأول من نوعه في أم القيوين، شركة يوتيكو في تعزيز تنويع مزيج الطاقة لديها للاستفادة منه في عملياتنا"، وفقًا لما قاله حسين اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوتيكو.

وما يعزز أهمية محطة الطاقة الشمسية من يوتيكو وYDE، هو أنها ستسهم في إزالة 82,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البيئة على مدار عمل النظام، وهو ما يعد مكمل لاستراتيجية دولة الإمارات للحياد الكربوني وجهود التخفيف من تأثير التغير المناخي العالمي.

وصرح روري مكارثي، المدير التنفيذي للعمليات بشركة يلو دوور إنيرجي: "كشركة متخصصة تعمل في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة بالمنطقة، نحن سعداء بالتعاون مع شركة يوتيكو ودعم قطاع اعملها لتحقيق استدامة المشاريع التي تنفذها. ويعكس مشروع "نظام تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات (BESS) التزام شركتنا نحو دعم الشركات على إزالة الكربون من عملياتها، وتقليل النفقات، وأن تصبح تلك الشركات أكثر مرونة. وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وتماشياً مع مبادرة دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، نحن فخورون بوجودنا هنا اليوم لتهنئة يوتيكو وقيادتها على هذه الخطوة الهامة لتحقيق الاستدامة لعملياتها"

وأضاف: "نحن كمطور للمشروع، ستعمل شركة يلو دور إنيرجي، على تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية وتكامل النظام الهجين".

يأتي الإعلان عن إنشاء محطة الطاقة الشمسية في أعقاب إعلان شركة يوتيكو عن شراكتها مع شركة شاندونغ تيانيي للكيماويات في الصين لمشروع اقتصاد دائري مبتكر لاستخراج المواد الكيميائية الصناعية من نفايات مياه البحر، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإعادة تدوير مياه البحر الناتجة عن محطات تحلية المياه.

ستُزوّد محطة الطاقة الهجينة في أم القيوين بالطاقة الخضراء، لتشغيل محطة ضخ شركة يوتيكو في أم القيوين، وسيتم نشر الألواح الشمسية داخل مباني محطة الضخ في يوتيكو.

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معلومات حول شركة يوتيكو:

يوتيكو هي شركة مرافق خاصة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2005. منذ ذلك الحين، تطورت لتصبح مزود مرافق متكامل ومملوك للقطاع الخاص. وهي أكبر منشأة خاصة متكاملة الخدمات في الشرق الأوسط، وتُعد أيضًا الشركة الوحيدة في قطاع الخدمات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل أعمال يوتيكو إمدادات المياه، وتحلية المياه، وحلول معالجة مياه الصرف الصحي، وتوليد الطاقة ونقلها، فضلاً عن الطاقة الشمسية. ومن ضمن مستثمرو يوتيكو، هناك كيانات ذات طابع حكومي سيادي من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وبروناي. وتمتلك يوتيكو أكثر من 500 كيلومتر من شبكة المياه. كما تمتلك أيضًا خط أنابيب للمياه بطول 58 كيلومترًا هو الأول من نوعه بين رأس الخيمة والشارقة، بقدر 50 مليون جالون يوميا، ويربط الإمارات الشمالية عبر رأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة. كما تمتلك الشركة خط نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت وأكثر من 250 كيلومترًا من شبكة الطاقة بجهد 11 كيلوفولت. وتقدم يوتيكو خدماتها على مساحة تقدر بحوالي 700 كيلومتر مربع.

لمحة حول شركة YELLOW DOOR ENERGY:

تقدم شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا وغيرها. وتساعد حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة على تقليل تكاليف الطاقة في الشركات وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون، مما يلعب دوراً محورياً في تعزيز مساعي تحقيق الحياد المناخي لدى مختلف الشركات والدول. وتضم قائمة المساهمين في شركة

Yellow Door Energyكلاً من Actis، ومؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وشركة ميتسوي وشركاه والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".