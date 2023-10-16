منذ إطلاق خدمة دراجات كريم في فبراير 2020، تم التخلص مما يعادل 2,976,482 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار العام.

السيارات الهجينة أو الكهربائية بالكامل تشكل ما نسبته 60% من السيارات العاملة في شركة كريم في خدمات نقل الركاب في كافة الأسواق وتشمل 34% من السيارات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تم التخلص مما يعادل 2,976,482 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ إطلاقه في عام 2020، وذلك دعمًا لهدف دولة الإمارات العربية المتحدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، تمثل السيارات الهجينة أو الكهربائية بالكامل ما نسبته 53% من السيارات العاملة في شركة كريم في خدمات نقل الركاب. ويضم أسطول سيارات شركة كريم العاملة في الإمارات العربية المتحدة حاليًا ما يزيد عن 75 سيارة تسلا الكهربائية وما يزيد عن 1,400 سيارة هجينة. وتصدر السيارات الهجينة ثلث الانبعاثات التي تصدرها محركات الاحتراق الداخلي.

وقد صرح مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك بشركة كريم قائلًا: "بينما تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتها الطموحة التي تستهدف التخلص التام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، يسرنا زيادة عدد المنضمين إلى مبادرة التخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال اختيار مشاركة الدراجات عند التنقل. نحن أيضًا نفخر برؤية أكثر من نصف رحلات كريم في الإمارات تمت بواسطة سيارات هجينة وكهربائية. نتطلع إلى زيادة عدد سيارات الأجرة والليموزين الهجينة أو الكهربائية في دبي للمساهمة في بناء مدينة أكثر استدامة."

وقد صرح سامي أمين، كبير مديري التشغيل في شركة كريم قائلًا: "أصبحت خدمة دراجات كريم الآن واحدة من أكبر شبكات مشاركة الدراجات العاملة بالدواسات في العالم، مما يدل على اختيار المقيمين والسياح في دبي الدائم لوسائل النقل الأكثر استدامةً. ويسرنا عقد شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات لتطوير خدمة دراجات كريم وكذلك زيادة العدد الإجمالي لسيارات الأجرة الهجينة أو الكهربائية وسيارات الليموزين الفارهة في دبي. وتساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاقتراب من تحقيق طموحها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنةً بالعمل المعتاد والتخلص التام منها بحلول عام 2050".

تطورت خدمة دراجات شركة كريم التي أُطلقت بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتصبح واحدة من أكبر شبكات مشاركة الدراجات العاملة بالدواسات في العالم. ويستخدم المقيمين والسياح خدمة دراجات كريم على مدار العام، حتى طوال أشهر الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد سُجل أكبر عدد من المستخدمين النشطين شهريًا في مارس 2023 ليبلغ العدد 26,557، بينما يتواصل استخدام خدمة دراجات كريم في شهري يوليو وأغسطس من عام 2023 بمتوسط يُقدر بعدد 11,034 مستخدم نشط شهريًا.



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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.