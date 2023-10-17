تؤدّي أسواق الكربون دورًا أساسيًا لتمكين المشاريع المناخية وتحقيق أهداف الحياد الصفري

تساهم أرصدة الكربون في توجيه التمويل إلى المجتمعات في دول الجنوب العالمي

ستعقد شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" مؤتمراً على هامش ”مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض للمساعدة في تحديد الأهداف المشتركة لدول الجنوب العالمي المتعلّقة بتداول أرصدة الكربون قبل انعقاد مؤتمر الأطراف النسخة الثامنة والعشرون COP28

تستضيف شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" مؤتمر أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي للاتفاق على قائمة بالإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف النسخة الثامنة والعشرون COP28.

شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" هي شركة سعودية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، وهي من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في أسواق الكربون الطوعي. وقد نظّمت المزاد الأكبر على الإطلاق في العالم لتداول أرصدة الكربون في يونيو 2023.

وتعلن شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" عن استضافة مؤتمر "أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي -نسخة الرياض-" ضمن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" لاستعراض أبرز تحدّيات تعزيز أسواق الكربون الطوعية على الصعيد العالمي للتخفيف الانبعاثات الكربونية. وستعقد "شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية" المؤتمر بالتعاون مع شركة "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس".

وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر متحدّثين من الاقتصادات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة الى مجموعة من المؤسسات المالية العالمية التي تهدف إلى تعزيز تداول أرصدة الكربون. وسيتم مناقشة ما يلي:

مساهمة أسواق الكربون في تحفيز العمل المناخي

سيادة أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي

تسليط الضوء على آراء مجتمعات السكان المحليين في أسواق الكربون

الآليات التنظيمية المعنيّة بالتخفيف من حدّة المخاطر ودعم توسيع نطاق أسواق الكربون العالمية

دور التمويل الإسلامي في تطوير أسواق الكربون العالمية

النتائج التي ترغب دول الجنوب العالمي في تحقيقها من خلال مؤتمر الأطراف COP28

وقالت رانيا نشار، رئيس مجلس إدارة شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية": "يعتبر تداول أرصدة الكربون أحد الأدوات الرئيسية لمساعدة العالم في معالجة آثار تغير المناخ. وتحقيقًا لهذا المسعى، أسسنا شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" في قلب المملكة العربية السعودية، و كان لهذه الخطوة تأثير إيجابي على هذه السوق عالمياً، حيث نجحنا في تنظيم المزاد الأكبر على الإطلاق في العالم لتداول أرصدة الكربون الطوعية في وقت سابق من هذا العام بدعم من صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية.

ويفرض علينا هذا النجاح القيام بدورٍ حاسمٍ في تطوير هذه السوق على الصعيد العالمي. وسيسهم هذا المؤتمر المنتظر انعقاده في الرياض، في جمع دول الجنوب العالمي معًا للتوصّل إلى اتفاق مشترك بشأن الأهداف المراد تحقيقها خلال مؤتمر الأطراف "COP28". نحن اليوم بحاجة لاتّباع نهج موحّد للمساعدة في تطوير هذه السوق سريعة النمو بما يمكنه من دعم التوجه العالمي نحو مستقبل محايد مناخياً".

فيما أفادت ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" : "لطالما شكّل تداول أرصدة الكربون جزءًا أساسيًا من المخطّطات التي تعتمدها دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، تنصّ المادة السادسة من اتفاقية باريس على إطار عمل معنيّ بتحديد آلية استخدام أرصدة الكربون الطوعية عالميًا لتمكين الدول ذات الانبعاثات المنخفضة من بيع الأرصدة للدول التي تواجه صعوبات في خفض مستوى انبعاثاتها بالسرعة التي ترغب بها. لكن أغلب هذه الإجراءات لا تجري بسلاسة وفق ما هو متوقع. ومع ذلك، إذا تمكنّا من تفعيل هذه الإجراءات وضمان تطبيقها على النحو المطلوب، بما يسهم في تعزيز دور تداول أرصدة الكربون لتصبح أداةً أساسيةً لتمويل عمليّات تصدير أرصدة الكربون الطوعية من الجنوب العالمي وتوسعة نطاقها؛ وأيضاً، للتخفيف آثار تغير المناخ عالميًا، مع تزويد المنطقة بالموارد المالية اللازمة لدعم تطورها ومعالجة آثار التغير المناخي. وتحقيقًا لهذه الغاية، نجتمع مع الجهات المعنيّة الدوليّة في الرياض ضمن إطار" مبادرة مستقبل الاستثمار"، لمناقشة القضايا الحاسمة التي ينبغي التركيز عليها في نقاشات مؤتمر الأطراف القادم"COP28". إن السبب الرئيسي لاستضافة هذا المؤتمر هو أن نعمل جميعاً بصفتنا مشاركين في تطوير أسواق الكربون في الجنوب العالمي، على توحيد الجهود حتى نتمكن من التأثير في هذه النقاشات ".

ومن جانبها، صرّحت لين تاتوم، رئيسة المؤتمرات والتدريب والإعلام الاستراتيجي في شركة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس": "يسرنا عقد شراكة مع شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" لإطلاق هذا الحدث الافتتاحي الأول والمهم لأسواق الكربون في الرياض. سنسعى من خلال هذا الحدث الدولي إلى توظيف خبراتنا وبيانات شركتنا في دعم المناقشات المتعلّقة بتوفير حلول كربون عالمية مع التركيز بشكل خاص على منطقة الجنوب العالمي. ونحن على ثقة بأن المؤتمر سيوفر خارطة طريق لطرح هذا الموضوع على طاولة نقاش مؤتمر المناخ " COP28"، وسيشكّل مسارًا واضحًا لمناقشة عدد من محاور الأجندة العالمية المهمّة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية"

أسس صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول السعودية) شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" في أكتوبر 2022. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80% من رأسمال الشركة؛ مقابل 20% لمجموعة تداول السعودية. وتعمل شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" بوتيرة متسارعة على إنشاء سوق كربون طوعي موثوقة على نطاق واسع وذات تأثير عالمي. وتمنح السوق الأولوية لأرصدة الكربون عالية الجودة والعمل المناخي ذي التأثير الإيجابي. وتعمل الشركة على إنشاء منظومة متكاملة تتضمن صندوقًا للاستثمار في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ، وسوقًا مالية لتداول أرصدة الكربون، إضافة إلى خدمات استشارية لمساعدة الشركات في التعرف على سبل تخفيض انبعاثات الكربون لديها.

نجحت شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" في مزايدة 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعية في أكبر مزاد لائتمان الكربون عقدته الشركة في العاصمة الكينية، نيروبي في 14 يونيو 2023. وشهد المزاد طرح أرصدة كربون عالية الجودة متوافقة مع معايير "كورسيا" (CORSIA) ومسجلة لدى منظمة "فيرا" (Verra). كان حدث نيروبي هو الحدث الثاني الذي باعت فيه شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" أرصدة الكربون. وفي أكتوبر 2022، استضافت شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" أول مزاد لها في النسخة السادسة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض. وهو أكبر مزاد لتداول أرصدة الكربون على الإطلاق مع طرح 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون في المزاد - وهو ما يكفي للتعويض عن الانبعاثات السنوية لحوالي 250,000 سيارة عائلية تعمل بالبنزين.

نبذة عن شركة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس

يساعد منظورنا الشامل لأسواق الطاقة والسلع العالمية في تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات حاسمة وتحقيق قيمة مستدامة وذات تأثير طويل الأمد.

وكحلقة وصل موثوقة، نسعى دومًا للجمع بين قادة الفكر والجهات الفاعلة في السوق والحكومات والجهات التنظيمية وتقديم حلول مبتكرة تضمن إحراز التقدّم المنشود. ونظرًا لأهمية مشاركتنا في أسواق السلع الأساسية، تغطّي خدماتنا قطاعات النفط والغاز والطاقة والكيماويات والمعادن والزراعة والشحن ونقل الطاقة. وكذلك، نسعى لإتاحة منتجات "بلاتس®" وخدماتها، بما في ذلك تقييمات الأسعار المعيارية الرائدة في أسواق السلع الأساسية، كما نضمن الفصل الهيكلي والتشغيلي الواضح بين أنشطة تقييم الأسعار والأنشطة الأخرى التي نقدّمها وإدارات الأعمال الأخرى القائمة ضمن شركتنا.

وتندرج "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس" ضمن شركة "إس آند بي جلوبال" (الرمز في بورصة نيويورك: SPGI). جديرٌ بالذكر أن "إس آند بي جلوبال" تأتي على رأس أبرز الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التصنيفات الائتمانية والمقارنات المعيارية والتحليلات وحلول سير العمل في أسواق رأس المال والسلع والسيارات العالمية، ومع كل مجموعة من خدماتنا، نساعد العديد من المؤسسات الرائدة عالميًا في التعامل مع أبرز القضايا الاقتصادية والبدء من الآن في التخطيط لمستقبل مزدهر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.spglobal.com/commodityinsights