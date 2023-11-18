الشارقة: حققت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، إنجازاً ريادياً بحصولها على جائزة وشهادة الآيزو في إدارة الطاقة "ISO 50001"، وذلك بعد أن أتمت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة العالمية، والتزامها بتطبيق أنظمة إدارة الطاقة (EnMS) بفعالية.

ويأتي هذا الإنجاز واعتماد شهادة إدارة الطاقة، تقديراً لجهود شركة ساند والتزامها في تقليل استهلاك الطاقة في المشاريع التي تشرف على إدارتها، وتسريع وتيرة أنشطة تقييم الطاقة ما أسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية والخاصة والعقارات السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات التي تديرها الشركة في إمارة الشارقة، وتبرز جهود الشركة نحو توفير الحلول البيئية المبتكرة للعملاء من أجل إدارة استهلاك الطاقة بشكل آمن ومستدام.



وقال المهندس حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، إن حصول الشركة على شهادة الآيزو الدولية في نظام إدارة الطاقة يعتبر إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازات الشركة، مؤشرا على مكانة وجهود الشركة الساعية في أن تكون الأولى في مختلف معايير الجودة والاعتماد على المستوى العالمي، كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام ساند تحقيق رؤية إمارة الشارقة، الساعية إلى تقديم كافة الخدمات وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة والاستدامة، وبناء مستقبل مستدام ونظيف ضمن معايير جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى نشر أفضل الممارسات الدولية، وتحسين العلاقات مع العملاء".

وأضاف الزرعوني، حصلت على هذه الشهادة المرموقة بعد إكمال مرحلتين من التدقيق والتي أقامتها جهة الاعتماد، حيث قام المدققون بالتحقق من مدى الامتثال لمعيار" ISO 50001" واوصوا بحصول الشركة على الشهادة، والتي أصدرت من قبل "بيرو فيريتاس"، وهي جهة اعتماد رائدة تمتلك فروعاً في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن معيار "ISO 50001" يعزز قدرة المؤسسات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، على التحسين المستدام لأدائها في مجال إدارة وتقليل تكاليف استهلاك الطاقة. يوفر هذا النظام مزايا فعّالة تساهم في تعزيز الكفاءة الشاملة وتعزيز مكانة المؤسسة في السوق، من خلال تحديد المجالات التي يمكن تحسين كفاءتها، وتقليل استهلاك الطاقة وفواتيرها، مما يساهم في بناء سمعة إيجابية للمؤسسة ككيان ملتزم بالاستدامة، كما يدعم النظام تحسين استراتيجيات التنظيم لتحقيق تخطيط أفضل لاستخدام وإدارة الطاقة، ويفتح أفقًا لإعادة استثمار التوفير الناتج عن تحسين كفاءة الطاقة في مجالات أخرى داخل المؤسسة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "ساند" لإدارة المرافق المتكاملة هي إحدى مشاريع شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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