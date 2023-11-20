القاهرة : أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إنفنيتي، كبرى الشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية في السوق المصري، وذلك لإقامة شبكة متكاملة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في جميع مشروعات سوديك.

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار التزام سوديك بدمج أفضل ممارسات الاستدامة في كافة مشروعاتها وعملياتها التشغيلية، والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير مجتمعات ذكية وصديقة للبيئة توفر لقاطنيها حياة أفضل.

حضر مراسم التوقيع كلاً من أيمن عامر-مدير عام شركة سوديك، وشمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في شركة إنفنيتي، بالإضافة لعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال أيمن عامرمدير عام شركة سوديك: "نطلع للعمل مع شركة إنفنيتي، التي تمتلك سجلًا متميزًا من النجاحات والإنجازات في نشر حلول الطاقة المتجددة في مصر، حيث تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار فلسفة سوديك التي ترتكز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات العملاء وتقديم حلول مستدامة بمشروعاتنا، بما يعمل على تحسين تجربتهم اليومية بصورة مستمرة".

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال شمس عبد الغفار - العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في إنفنيتي: "يسعدنا التعاون مع سوديك، التي تُعد واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر. ويمثل هذا التعاون أيضًا خطوة محورية جديدة لشركتنا في مسيرتها الهادفة لإقامة شراكات مع أبرز المطورين العقاريين في السوق المحلي، بهدف التوسع في البنية التحتية لشبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر."

بدأت مسيرة سوديك في مجال الاستدامة عام 2014 عندما وقعت على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة العالمية UN Global Compact ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة في تطبيق مبادئ الاتفاقية في جميع عملياتها التشغيلية. فقد قامت سوديك بتشغيل مقرها الرئيسي اعتمادًا على الطاقة الشمسية، بالإضافة لحصولها على شهادة المباني الخضراء لمشروعها التجاري EDNC. كما بدأت سوديك أيضًا بالتعاون مع عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير مواد بناء مستدامة وهو ما يأتي ضمن برنامجها للابتكار.

تُعد إنفنيتي من الشركات الرائدة لقطاع شحن السيارات الكهربائية في مصر منذ عام 2018. ومن خلال تركيزها المتواصل على إقامة بنية تحتية متكاملة وواسعة الانتشار لشحن السيارات الكهربائية في البلاد، تمكنت إنفينيتي من بناء وإدارة الشبكة الأكبر والأسرع نمواً لشحن السيارات الكهربائية في مصر. وحاليًا تمتلك إنفينيتي شبكة واسعة لشحن السيارات الكهربائية تضم أكثر من 150 محطة شحن بها 550 نقطة شحن في جميع أنحاء مصر، ولديها خطط طموحة لتوسيع تلك الشبكة على المستويين المحلي والإقليمي.

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