تركز مبادرة الاستدامة على زراعة مجموعة متنوعة من أشجار الفواكه في مركز زايد الزراعي للتأهيل والتنمية

أبوظبي، تفخر شركة سلوشنز بلس، إحدى شركات مبادلة، إطلاق مبادرة زراعة الأشجار بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية و مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد. وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وتم تنفيذ هذه المبادرة في مركز زايد الزراعي للتأهيل والتنمية التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، حيث تم زراعة مجموعة من أشجار الفواكه المتنوعة مثل (المانجو، الليمون، الجوافة، الرمان والتين)، وقد تمت هذه المبادرة بحضور أعضاء فريق سلوشنز بلس وممثلون عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد.

وقد ساهمت سلوشنز بلس بدعم هذه المبادرة من خلال توفير الشتلات وتوفير المعدات الأساسية، وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لبناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

أكدت نورة الحمادي، رئيس قسم الشراكات والابتكار والمسؤول عن فريق الاستدامة في شركة سلوشنز بلس، على أهداف المبادرة، قائلة: "تركز مبادرة الاستدامة لعام 2023 على هدفين رئيسيين لتعزيز جهود التوعية البيئية. حيث نسعى أولاً إلى الحد من التلوث الكربوني بشكل كبير من خلال زراعة مجموعة من الأشجار المتنوعة، للتصدي للحاجة الملحة لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة. في الوقت نفسه، كما نسعى لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيئي من خلال الحفاظ على الأشجار المحلية التي تنمو في المنطقة، مما يعزز التزامنا بالمحافظة على التنوع البيولوجي ".

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود التعاون العالمي لمواجهة تغير المناخ، والتي تعبر عن رؤية مؤتمر الأطراف (كوب28)، وتمثل خطوة هامة نحو مستقبل أكثر وعياً بالبيئة وأكثر استدامة.

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نبذة عن "سلوشنز بلس"

إحدى شركات مبادلة للاستثمار، وتمتاز بكونها شريكاً استراتيجياً وفاعلاً يتسم بالمرونة والإمكانات المبتكرة. وتعد الشركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المشتركة والاستشارية، وإدارة المرافق المتكاملة، والخدمات الرقمية والتمويل والموارد البشرية

والمشتريات، وخدمات العملاء والخدمات الرياضية والترفيهية، وتقارير انبعاثات الكربون الصفرية الصافية للمباني. ومن خلال خدماتها الممتدة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، تعمل الشركة على تجاوز التعقيدات في مجال الأعمال من خلال التحرّك بفعّالية، وتعزيز التفكير الإبداعي، وبذل الجهود المشتركة من أجل تقديم حلول تضمن تحقيق التغيير المنشود. ومع تحديد مسار للعمل يعطي نتائج مخصّصة وعالية الجودة، توفر الشركة لعملائها منصة تتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية التي يقومون بها بشكل أفضل.

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