أبوظبي: أعلن ريكاب، حل إعادة التدوير الرقمي من فيوليا والموجَّه للأفراد والأعمال، تعاونه مع مدينة مصدر، المركز الرائد للتطوير العمراني المستدام والابتكار في أبوظبي، بهدف دمج أول نظام ذكي من ريكاب لإيداع النفايات في ممارسات الاستدامة للمدينة.

وسيوفر ريكاب كامل محفظته من حلول إعادة التدوير الفريدة، والقائمة على التطبيقات، من خلال آلة ذكية لإيداع أكياس من العبوات والأوعية البلاستيكية والعبوات المعدنية القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى آلة للبيع العكسي، والتي ستُستخدم لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية بصورة فورية.

ويأتي الاستخدام الأول لحل إعادة التدوير الرقمي ريكاب على شكل خدمة مجانية لعملائه الحاليين المستفيدين من خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل والشركات، حيث يتيح المستخدمين تقليل بصمتهم الكربونية من خلال توفير إمكانية إيداع أكياس النفايات القابلة لإعادة التدوير بأنفسهم بدلاً من جمعها من المنازل وأماكن العمل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيروم فيريسيل، مدير عام ريكاب في فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: "نفتخر بالتعاون مع مدينة مصدر، الوجهة الرائدة للتطوير العمراني المستدام في المنطقة، للكشف عن أول آلة ذكية لإيداع النفايات من ريكاب، بما يتماشى مع رؤية فيوليا الاستراتيجية لتوفير حلول رقمية مُجزية ومبتكرة لإعادة التدوير حفاظاً على البيئة. وتستند هذه الشراكة إلى مهمتنا المشتركة لدعم التحول البيئي وتسريع مسيرة الانتقال إلى مستقبل مستدام. ويلتزم حل ريكاب بالاستفادة من خبرة فيوليا الواسعة وسجلها الحافل في مجال التحول البيئي لضمان توفير طريقة إعادة تدوير مريحة ومُجزية للجميع في مدينة مصدر".

ويمكن لسكان مدينة مصدر تسليم أكياس النفايات القابلة لإعادة التدوير في موقع مريح من خلال النظام الذكي لإيداع النفايات، الذي يتصل بتطبيق ريكاب، حيث يمكن للمستخدمين مراقبة مساهماتهم اليومية. ويحصل مستخدمو تطبيق ريكاب على 1500 نقطة مكافأة لكل كيلوجرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير التي يودعونها، حيث يمكنهم مبادلة النقاط بقسائم شرائية مميزة من مجموعة متنوعة من الفئات، بما فيها البقالة والأزياء والتجارة الإلكترونية.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، أطلق حل ريكاب رسمياً أول آلة بيع عكسي تابعة له في دبي، تبعتها 10 آلات أخرى في أبوظبي، والتي تتصل جميعها بالتطبيق وتوفر مكافآت مُجزية. وتشكل هذه الآلات حلاً فورياً لإعادة التدوير، ويمكنها إعادة تدوير مختلف أشكال العبوات البلاستيكية والمعدنية المخصصة للمياه والمشروبات، حيث تُعيد تدوير كلّ عبوة على حدى ويمكن وضعها في المواقع كثيفة الحركة سواءً كانت مغلقة أو مفتوحة. وتتصل جميع آلات البيع العكسي بتطبيق ريكاب، حيث يحصل المستخدمون على 150 نقطة مكافأة عن كل عبوة يتم إعادة تدويرها، ما يعادل ثمانية أضعاف نقاط المكافأة التي تمنحها خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل والشركات.

ويتوفر تطبيق ريكاب (Go RECAPP) على متجرَي آب ستور وجوجل بلاي، فيما تتوفر خدمة إعادة التدوير للأعمال والشركات من خلال الموقع الإلكتروني www.gorecapp.com.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن فيوليا

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 220,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2021، قامت فيوليا بتزويد 79 مليون شخص بمياه الشرب و61 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 48 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 48 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. وقد حققت مجموعة فيوليا، المدرجة في بورصة باريس يورونكست تحت الرمز VIE، إيرادات موحدة بلغت 28,508 مليار يورو عام 2021. www.veolia.com

لمحة عن مدينة مصدر

تشكل مدينة مصدر مجتمعاً حضرياً مبتكراً ومستداماً، ومركزاً عالمي الطراز للأعمال والتكنولوجيا، فضلاً عن كونها نموذجاً يُحتذى به للمدن التي تريد الإسهام في حلّ التغير المناخي. وتحتضن المدينة إحدى أضخم مجمعات الأبنية الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (لييد) من الفئة البلاتينية، وتلتزم بإنشاء نوع جديد من المدن، وطريقة جديدة للعمل والمعيشة، ومستقبل أكثر استدامة للجميع.

وتضم المنطقة الحرة في مدينة مصدر مجموعة متنوعة ومبتكرة وطموحة من أكثر من 1000 مؤسسة تستفيد من الدعم الشامل للأعمال والمنظومة الغنية في المدينة. وتتضمن قائمة الجهات المستأجرة في المدينة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ووكالة الإمارات للفضاء، وسيمنس للطاقة، وجي 42 هيلث كير، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والعديد من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتحتوي مدينة مصدر أيضاً على برنامج ذا كاتاليست، المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، والمدعوم من مدينة مصدر وشركة بريتيش بيتروليوم.

كما تضم المدينة كذلك مجتمعاً سكنياً متنامياً وجيلَين من المركبات ذاتية القيادة، وتتولى إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، المخصص للاستثمار في الأصول العقارية المستدامة، بقيمة حالية تبلغ حوالي 2.8 مليار درهم إماراتي.