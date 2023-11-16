روڤ للفنادق تتعاون مع منصة إكستريم هانج أوت لتقديم مساحة عامة للحوار حول قضايا الاستدامة في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28

المساحة التي تحتضنها المنطقة الخضراء للمؤتمر تهدف إلى تشجيع الأفراد على المشاركة في الحوار من خلال مجموعة من الأنشطة المشوقة والترفيهية والرياضية وفعاليات الموسيقى الحية والجلسات الحوارية

روڤ للفنادق توفر خصومات على أكثر من ألف غرفة لمجموعات الشباب المشاركة في المؤتمر من جميع أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روﭪ للفنادق، العلامة المميزة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاونها مع منصة إكستريم هانج أوت في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 المرتقب، في إطار شراكة رسمية تستمر طيلة أيام المؤتمر وتهدف إلى إضفاء أجواء عصرية ومريحة. عليه، مما يتيح للزوار المشاركة في جلسات الحوار ومبادرات الاستدامة المميزة.

ويجمع المؤتمر الدول والمنظمات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة حلول المناخ الطموحة والمسؤوليات البيئية. وتستضيف المنطقة الزرقاء مفاوضات رسمية وفعاليات جماعية، في حين تستقبل المنطقة الخضراء جميع الزوار مجاناً وتقدم منصة مثالية للمندوبين غير المعتمدين ومجموعات الشباب والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمجموعات المحلية، للمشاركة في الحوار ونشر الوعي المناخي.

وتحتضن حديقة الفرسان في مدينة إكسبو دبي في المنطقة الخضراء المساحة المشتركة التي تستضيف مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بما فيها العروض الموسيقية الحية التي تعزز من حيوية الفعالية، والأنشطة الرياضية وجلسات الحوار البيئية بمشاركة مجموعة من أبرز السياسيين العالميين ونجوم الثقافة ورجال الأعمال والخبراء وغيرهم. ويمكن للحضور الاستمتاع بخيارات الطعام الشهية وسط أجواء مريحة، مما يمنحهم فرصة مثالية للاسترخاء وتبادل الأفكار.

وتقدم روڤ للفنادق أكثر من ألف غرفة بأسعارٍ مدروسة ومخصصة لمجموعات الشباب والطلاب وغيرهم من زوار دولة الإمارات بهدف المشاركة في المؤتمر، في إطار شراكتها المميزة مع إكستريم هانج أوت، والتي تعزز التزامها تجاه الاستدامة والمجتمع.

وأطلقت شركة إكستريم منصة إكستريم هانج أوت في عام 2021، لترك أثرٍ مستدام والتعبير عن آراء صناع التغيير. وتستمد المنصة إلهامها من شغفها برياضات التشويق والمغامرة والتزامها بحماية الكوكب، وتهدف إلى نشر الوعي حول حركة المناخ وتمكين الشباب من إيصال أصواتهم التي لا تُسمع عادة في الفعاليات الرسمية. وتقدم المنطقة المخصصة للمنصة، بين 3 و12 ديسمبر، جلسات حوارية وندوات حيوية وملهمة، وتوفر فرصاً مميزة لبناء العلاقات ومساحة مثالية للتواصل والتجديد.

وتنقل العديد من قنوات التواصل الاجتماعي جميع أنشطة الفعالية مباشرة، بالإضافة إلى تحميل مقاطع فيديو خاصة بها على منصة يوتيوب بانتظام، مما يتيح للضيوف وجميع المهتمين إعادة مشاهدة جميع الأنشطة بعد انتهائها مجاناً.

وتدعو روﭪ للفنادق وإكستريم هانج أوت الجميع للانضمام إليهم والمشاركة في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، والاستمتاع بتجربة مريحة وحيوية وشاملة أثناء مناقشة قضايا الاستدامة والتغير المناخي في الفعالية التي تهدف إلى إحداث التغيير الدائم.

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لمحة حول روڤ للفنادق:

روڤ للفنادق هي علامة بارزة في مجال الفنادق والمساكن حائزة على جوائز مرموقة، حيث تقدم عقارات ذات تصميم مميز في مواقع متصلة. وتحتفي علامة الضيافة المرموقة بالإبداع والمجتمع والطابع الشبابي والحيوي على المستويين المحلي والثقافي، حيث تجمع بين أحدث الأساليب المبتكرة ومعايير الاستدامة والبساطة لتقدم أعلى درجات الجودة والقيمة.

تأسست روڤ للفنادق في دولة الإمارات لتكون مشروعاً مشتركاً بين شركتي مراس القابضة وإعمار العقارية، وتبرز ضمن قطاع الضيافة العالمي المتنامي باستمرار. وتم افتتاح أول فنادق روڤ في وسط دبي عام 2016، حيث تمتلك الآن أكثر من 6,000 غرفة فندقية متاحة أو قيد التطوير في أنحاء الشرق الأوسط.

وتستمر روڤ للفنادق في توفير عقارات وسط مواقع متصلة، كما تعتزم الإعلان عن خطط توسع جديدة في المستقبل القريب.