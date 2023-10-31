الاجتماعات التمهيدية لـ COP28 بأبوظبي تمثل آخر تجمع وزاري حاسم قبل مؤتمر الأطراف، وتشهد حضوراً كبيراً من الشباب لأول مرة هذا العام

معالي شمّا المزروعي، رائدة المناخ للشباب تجتمع مع ممثلي الشباب لمناقشة طموحاتهم في COP28 خلال اجتماع حواري رفيع المستوى

جلسة نقاشية تجمع مشاركين من برامج ومنظمات متنوعة تشمل برنامجي مندوبي الشباب الدولي للمناخ ومندوبي شباب الإمارات للمناخ التابعين لـ COP28 و YOUNGO الدائرة الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرهم

الحضور يناقش بيان الشباب العالمي الذي يمثل الوثيقة الرئيسية للتعبير عن مطالب الشباب من أنحاء العالم والتي سيتم تقديمها في COP28

البيان السنوي الذي أعدته YOUNGO جمع وجهات نظر ومقترحات الشباب من أكثر من 150 دولة

رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ملتزمة بالشفافية والحوار المفتوح من خلال مشاركة الشباب في جميع النقاشات الرئيسية الخاصة بالسياسة المناخية خلال العام 2023 والتي تشمل الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف

مدخلات البيان ستستخدم لتنظيم وصياغة متطلبات واضحة للسياسات المناخية الخاصة بالشباب وإدراجها ضمن مسارات التفاوض في COP28 بالإضافة إلى الاستفادة منها في مواضيع بيئية رئيسية أخرى

تقديم البيان ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف للمرة الأولى يعزز من إدماج طلبات الشباب في عمليات التفاوض

بيان الشباب العالمي سيشهد تحليلاً وتقييماً إضافياً بهدف النظر في المقترحات التي يتضمنها وإدماجها في المناقشات الخاصة بـ COP28 والأخذ بها من قبل الحكومات على المستويات الوطنية

رئاسة COP28 تعمل على تمكين ودعم الشباب، وضمان إسماع أصواتهم للعالم وأن تكون طموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل المؤتمر، وتقديم نموذج لمؤتمرات الأطراف المستقبلية

رائدة المناخ للشباب تتولى مسؤولية تعزيز مشاركة الشباب وإيصال آراءهم ضمن عملية المفاوضات الخاصة بـ COP28 وحشد الجهود للخروج بسياسات ونتائج فعالة تساهم بتطوير فئة الشباب حول العالم

يشكل ضمان احتواء الجميع إحدى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28 وتحتل آراء الشباب مكانة هامة ضمن الجهود لتحقيق أعلى الطموحات خلال المؤتمر

أبوظبي : أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28، على التزام رئاسة مؤتمر الأطراف بالاستماع للأجيال الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء دور فاعل في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى في قصر الإمارات بأبوظبي، ضمن الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف، التي أقيمت بالتعاون بين فريق رائدة المناخ للشباب وممثلي الدائرة الشبابية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي YOUNGO، حيث تم التركيز على تطلعات ومطالبات مئات الآلاف من قادة المناخ الشباب من جميع أنحاء العالم، استعداداً لـ COP28.

وتحدثت معالي شمّا المزروعي خلال الجلسة وقالت: "تلتزم رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بضمان تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بشكل غير مسبوق في العملية التفاوضية المناخية متعددة الأطراف، ولقد عملنا على مجموعة من المبادرات لتقديم الدعم وتفعيل مشاركة الشباب في كل مرحلة من مراحل عملية مؤتمر الأطراف. كما تعاون فريق رائدة المناخ للشباب، طوال العام الماضي، مع الشباب من مختلف أنحاء العالم لضمان إيصال آرائهم وآمالهم وإدماجها ضمن جميع مراحل المفاوضات والنقاشات الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28، ونحن نأمل أن يستمر هذا النهج خلال مؤتمرات الأطراف القادمة".

كما شهدت الجلسة حضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين من YOUNGO، ومن برنامجي مندوبي الشباب الدولي للمناخ، الذي يضم 100 مندوب شاب من الدول الأكثر تعرضاً لتغير المناخ والأقل تمثيلاً في مؤتمرات الأطراف، ومندوبي شباب الإمارات للمناخ التابعين لـ COP28، ومن برنامج شباب اليونيسف، بالإضافة إلى مشاركين آخرين.

وناقش المجتمعون بيان الشباب العالمي GYS، الذي يمثل وثيقة تضم مجموعة شاملة سنوية من مقترحات السياسات الخاصة بالشباب التي وافقت عليها منظمات الشباب العالمية، من أكثر من 150 دولة، حيث تم صياغة البيان عقب استشارات مكثفة حول السياسات الخاصة بالشباب التي قامت بها YOUNGO، بالإضافة إلى إدماج بيانات السياسات الخاصة بمؤتمرات الشباب المحلية والإقليمية للتغير المناخي (LCOYs وRCOYs) التي نظمتها YOUNGO بالتعاون مع منظمات الشباب في 110 دولة، استعداداً للنسخة الثامنة عشرة من مؤتمر الشباب للأمم المتحدة (COY18)، والذي سيقام في مدينة إكسبو دبي، في الفترة بين 26 28 نوفمبر 2023.

وتم استخدام المدخلات الخاصة ببيان الشباب العالمي لتقديم مطالب محددة بوضع سياسات مناخية يتم إدراجها ضمن مسارات التفاوض الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28 وما بعد المؤتمر، وتتناول مواضيع بيئية مثل "التخفيف" و"التكيف"، والتمويل، والطاقة، و"الخسائر والأضرار"، والعدالة المناخية. ويدعو البيان إلى تبني منهج يعتمد على احتواء الجميع ضمن منظومة العمل المناخي، التي تهتم بتأثير التداعيات المناخية الشديدة على الجنوب العالمي والمجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ، وتأثيراتها على الشباب وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمواجهتها.

وسيشهد البيان تحليلا، وتقييماً إضافيين، وتتم مراجعته بهدف أن تقوم الحكومات بالنظر في المقترحات التي يحتويها على الصعيد المحلي بعد إدماجها ضمن مفاوضات مؤتمر الأطراف COP28.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم خلاصة مقترحات السياسات الخاصة بالشباب التي يتضمنها بيان الشباب العالمي خلال الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف، بدلاً من تقديمها أثناء فترة انعقاد المؤتمر كما جرت العادة. ويتماشى أسلوب هذه النسخة الأولية مع الأسلوب واللغة التي يتم استخدامها في صياغة بيانات الأمم المتحدة، للسماح للأطراف المعنية والمفاوضين بالتعامل مع وثيقة يمكن تطبيق مخرجاتها في وقت مبكر، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لتحسين فعالية إدماج طلبات الشباب في عملية التفاوض والنقاشات الخاصة بالمؤتمر.

تُبرز هذه الفعالية التزام رئاسة COP28 بالوضوح والشفافية وإتاحة المجال للحوار الذي يضمن مشاركة الشباب في جميع المناقشات الرئيسية الخاصة بالسياسات المناخية خلال 2023، والتي تشمل المباحثات خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28. وشهدت الجلسة استعراض ممثلي YOUNGO لتوصياتهم، بحضور معالي شمّا المزروعي، والتي تناولت مجموعة متنوعة من الموضوعات المتخصصة الرئيسية المحددة في بيان الشباب العالمي.

وصرح متحدث من فريق YOUNGO حول الفعالية بالقول: "قدمنا خلاصة مطالب السياسات الشبابية الخاصة بآلاف المشاركين في عملية إعداد بيان الشباب العالمي، ونطالب الأطراف المعنية بإدماجها ضمن عملية المفاوضات في COP28، نظرا لما تتضمنه من مقترحات عملية وشاملة، يمكن التفاوض عليها، وتعكس وجهات النظر المحلية لمختلف الدول، ونقدر تركيز رئاسة COP28 على احتواء وضمان تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في عملية مؤتمر الأطراف، وإدماج مداخلاتهم ضمن المخرجات النهائية للمؤتمر".

وتقوم YOUNGO، منذ مؤتمر الأطراف الذي أقيم في مونتريال عام 2005، بإعداد بيان رسمي استعدادا لمؤتمر الأطراف، وقد تطورت هذه الجهود لتصبح عملية شاملة لجمع مساهمات ممثلي الشباب من جميع أنحاء العالم، بهدف التوصل لمجموعة من المقترحات الشاملة والتي تحتوي وتعكس جميع الآراء المتوافق عليها.

وكان COP26 قد شهد جمع مدخلات من المؤسسات والشباب من ما يقارب الـ 130 دولة خلال السنوات السابقة، ومع السعي لجذب مشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن بيان الشباب العالمي في COP28، فإن التوقعات تشير إلى تسجيل زيادة كمية ونوعية في حجم المساهمات التي وصلت من أكثر من 150 دولة، وشهدت عقد شراكة مع منصة U-Report الاجتماعية الخاصة باليونيسيف، حيث تعكس هذه الزيادة تأثير وأهمية هذا البيان والتزام YOUNGO بتقديم مساهمات مؤثرة ضمن عملية المفاوضات المناخية متعددة الأطراف.

ويهدف البيان إلى إيصال أصوات الشباب دون سن 35 عاما، مع التركيز بشكل خاص على الشباب من المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ مثل الشعوب الأصلية وأصحاب الهمم والمجتمعات المعرضة لأعلى المخاطر.

وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على تمكين ودعم الشباب، وضمان إيصال آرائهم ومقترحاتهم للعالم وأن تكون طموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل المؤتمر، وتقديم نموذج لمؤتمرات الأطراف المستقبلية.

تُمثل رائدة المناخ للشباب حلقة الوصل بين شريحة الشباب والحكومات وفريق رئاسة COP28 والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتتولى مسؤولية تعزيز مشاركة الشباب وإيصال آراءهم وتطلعاتهم ضمن عملية المفاوضات والنقاشات الخاصة بعملية COP28، وحشد الجهود للخروج بسياسات ونتائج فعالة تساهم بتطوير فئة الشباب حول العالم.

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