تم توقيع مذكرة التفاهم مع كل من "جازلوغ"، و"زينيث إنيرجي"، و"ميناء أمستردام"

تهدف إلى استكشاف إقامة ممر لتصدير الهيدروجين الأخضر بين مواقع إنتاج شركة "أكوا باور" و"ميناء أمستردام"

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة "أكوا باور الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مذكرة تفاهم مع "زينيث إنيرجي"، و"جازلوغ"، و"ميناء أمستردام"، لاستكشاف جدوى إنشاء ممر لتصدير الهيدروجين الأخضر بين مواقع إنتاج شركة "أكوا باور"، و"ميناء أمستردام"، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي المنعقد اليوم في الرياض، بتنظيم من وزارة الاستثمار السعودية، والاتحاد الأوروبي.

وتستند المذكرة إلى اتفاقية سابقة تمّ توقيعها بين المملكة العربية السعودية، ومملكة هولندا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مثل الهيدروجين النظيف، وتقنيات النقل البحري، والمعايير، والشهادات، وإنشاء سلاسل توريد دولية فعالة.

وتواصل شركة أكوا باور تنفيذ هدفها لتكون منتجاً عالمياً كبيراً للهيدروجين الأخضر، حيث تطوّر حالياً مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، بتكلفة استثمارية تبلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، ويستخدم الطاقة المتجددة في كافة مرافقه. كما تقود الشركة تطوير مشروعها الثاني للهيدروجين الأخضر في جمهورية أوزبكستان، بالإضافة إلى متابعة المزيد من المشاريع ودراسات الجدوى في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناطق جغرافية أخرى. سيتم تخصيص جزء من الهيدروجين الأخضر المنتج للتصدير، مع التركيز بشكلٍ خاص على السوق الأوروبي.

في هذا الإطار، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يعد هذا التعاون أكثر من مجرد نقطة انطلاق، بل هو قفزة نحو أفق جديد. وبصفتنا أول شركة تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر، لا نطلق العنان لإمكانات الهيدروجين الأخضر، وقود المستقبل فحسب، بل نقوم أيضاً بتصدير خبراتنا والتزامنا إلى جمهورنا العالمي. إن تعاوننا مع "زينيث إنيرجي"، و"جازلوغ"، وميناء أمستردام يدل على تفانينا في ريادة الطاقة النظيفة على المستوى الدولي."

وأضاف: "بالإضافة إلى تشكيلنا الجدوى التجارية لقطاعات الطاقة النظيفة الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر، نستعرض أيضاً دور المملكة العربية السعودية في قيادة تحول الطاقة العالمي في مسار تعاوني موحد وأكثر ابتكاراً"

وكجزء من مذكرة التفاهم؛ ستقوم "أكوا باور"، و"زينث إنيرجي"، و"جازلوغ" بإجراء دراسة جدوى مفصلة لإنشاء ممر تجاري للهيدروجين الأخضر المسال بين مواقع إنتاج "أكوا باور"، و"ميناء أمستردام". واستناداً إلى نتائج الدراسة، قد ينخرط الشركاء من أصحاب المصلحة لاحقاً في اتفاق إنمائي مشترك لتحديد الأدوار والمسؤوليات، مع الاشتراك أيضاً مع المتعهدين المحتملين بالقرب من ميناء أمستردام، والمناطق المجاورة.

كما سيبحث الأطراف إمكانية توفير الحوافز المناسبة التي من شأنها أن تعزز الطلب على الهيدروجين الأخضر وتجعله في متناول الجميع. وكانت الحكومة الهولندية صرحت في وقتٍ سابق عن نيتها تخصيص 9 مليارات يورو لتطوير إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر حتى عام 2030، منها 300 مليون يورو تم تخصيصها لعمليات الاستيراد.

ويُعد ميناء أمستردام مركزاً عالمياً للطاقة يعطي الأولوية لتطوير قدرات الهيدروجين الأخضر، كجزء من سعيه لتحول الطاقة، ليكون بمثابة البوابة التي تصل العالم بدول الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء ممرات استيراد قابلة للتطبيق.

بدورها، ذكرت دورين بوسمان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في ميناء أمستردام: "نؤمن بدور الهيدروجين الأخضر في تعزيز قدرات العالم لمواجهة تحديات خفض الانبعاثات الكربونية؛ وهذا يتطلب تضافر الجهود العابرة للحدود لتحقيق هذا الهدف. تعد الاتفاقية الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وهولندا مثالاً جيداً على هذا الجهد، وقد أرست الأساس لمذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم. يؤكد مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، ريادة شركة أكوا باور في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. من خلال مذكرة التفاهم؛ يسعى الشركاء إلى المساهمة في تحول الطاقة عالمياً، من خلال التركيز على تطوير ممرات الهيدروجين السائل التي يمكن أن تلبي الطلب في ميناء أمستردام، الذي سيُستخدم كبوابة للسوق الأوروبي".

الجدير ذكره أن "زينيث إنيرجي" تُعد مشغلاً لأحد أبرز مرافق تخزين وتوزيع الطاقة في ميناء أمستردام، حيث تقوم الشركة بتطوير منشأة لاستيراد الهيدروجين السائل بشكلٍ يتيح الوصول إلى أمستردام بشكلٍ مرن مع التركيز على تمكين منتجي الهيدروجين من الوصول إلى أسواق الهيدروجين الهولندية والأوروبية.

وتسهل محطة الهيدروجين السائل في زينيث استيراد وتخزين الهيدروجين السائل في أمستردام، حيث تعمل كبوابة إلى شمال غرب أوروبا. ستوفر هذه البنية التحتية لمنتجي الهيدروجين، مثل "أكوا باور"، خيار "إعادة تحويل" الهيدروجين السائل الخاص بهم لتسليمه إلى شركة "HyNetwork"، والتوزيع داخل الميناء ومختلف المناطق في هولندا، كما سيتم تصدير الهيدروجين السائل عبر البوارج والشاحنات إلى المتعهدين الداخليين، بما في ذلك مطار "سخيبول" في أمستردام.

وتعمل "زينث إنيرجي" بشكلٍ وثيق مع "جازلوغ"، المزود العالمي الرائد لخدمات شحن الغاز الطبيعي المسال، لتطوير سفن متخصصة قادرة على نقل الهيدروجين السائل بأمان وكفاءة من مواقع إنتاج الهيدروجين التابعة لشركة "أكوا باور" إلى ميناء أمستردام.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 75 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 50.4 جيجاوات من الكهرباء و7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

نبذة عن ميناء أمستردام:

يهدف ميناء أمستردام أن يكون ميناءً بحرياً أوروبياً رائداً في الانتقال إلى مجتمع مستدام. ويعد الميناء مركزاً لوجستياً لتدفقات التجارة الدولية والوطنية، فضلاً عن التوزيع الحضري المحلي. ويركز الميناء على نمو الوقود الحيوي والاصطناعي وأنشطة الهيدروجين والصناعة الدائرية والتصنيع. يوفر الميناء الرابع في أوروبا الغربية قيمة مضافة من خلال توظيف 68000 شخص في الموانئ والشركات ذات الصلة بالموانئ. من خلال الابتكار ، يعمل الميناء نحو عملية شحن أكثر سلاسة وشفافية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الميناء والشحن. يعمل ميناء أمستردام بشكل مكثف مع العملاء والشركاء لجعل الميناء يعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاء ونظافة. لذلك فهو أفضل قليلاً كل يوم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.portofamsterdam.com

حول زينيث إنيرجي تيرمينالز:

تعد زينيث إنيرجي تيرمينالز شركةً عالمية المستوى في متوسطة النطاق، حيث تمتلك وتدير أكثر من 5 ملايين متر مكعب من الوقود المتجدد والنفط الخام والمنتجات البترولية والمواد الكيميائية وتخزين الغاز في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية من خلال شركاتها التابعة لزينيث انترناشونال وزينيث الولايات المتحدة الأميركية. وينصب تركيز الشركة على بناء أعمال مستدامة ومستقلة لتخزين السوائل عبر توفير حلول آمنة وموثوقة لعملائها في السنوات القادمة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zenithterminals.com

حول جازلوغ ليميتد:

يعتبر جازلوغ ليميتد مالكاً ومشغلاً ومديراً دولياً لشركات نقل الغاز الطبيعي المسال التي تقدم الدعم لشركات الطاقة الدولية كجزء من سلسلة الخدمات اللوجستية للغاز الطبيعي المسال. يتكون أسطول جازلوغ الموحد من 38 ناقلة للغاز الطبيعي المسال (33 على الماء ، وأربعة قيد الإنشاء وسفينة واحدة تخضع للتحويل إلى وحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة ، أو "FSRU"). من بين هذه السفن، 18 مملوكة لشركة جازلوغ، وتم بيع ستة منها وإعادة تأجيرها من قبل جازلوغ بموجب مواثيق طويلة الأجل، ومن بين ناقلات الغاز الطبيعي المسال ال 14 المتبقية، 11 مملوكة لشركة جازلوغ بارتنرز LP التابعة للشركة، وثلاثة تم بيعها وإعادة تأجيرها من قبل غازلوغ بارتنرز LP.