تماشياً مع رؤية عمان 2040 وتوجهه الريادي لتغيير أفضل ممارسات الاستدامة

عبر نهجه الراسخ في وضع خطط استراتيجية و ابتكارية موجهة نحو مستقبل أكثر استدامة، أعلن بنك نزوى البنك الأسلامي الرائد والاكثر موثوقية في السلطنة عن إطلاق منتج التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يشمل التمويل المنزلي و تمويل السيارات و التمويل الشخصي. ويحظى بنك نزوى بريادة مبادرات الإستدامة التي تعزز بشكل إيجابي توّجه القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان والحكومة نحو تبنّي ممارسات الاستدامة.

واستمراراً لجهود بنك نزوى في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات بيئية مستدامة، يقدم التمويل المستدام معدل ربح تنافسي ورسوم مخفضة لإجراء المعاملة بحيث يتيح للأفراد سهولة الحصول على هذا النوع من التمويلات ومما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن حلول تمويلية تجمع بين الوعي بالبيئة و القرارات المالية الحكيمة.

و من جانبه أكد الفاضل خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى على أهمية تبنّي ممارسات بيئية مُستدامة على مستوى القطاع المصرفي عبر التمويل المستدام حيث قال: "إن النهج الذي نعتمده في أعمالنا التشغيلة في الوقت الراهن سيحدد مدى تأثيرنا على كوكب الأرض وعلى رفاهية الأجيال القادمة. وفي هذا السياق، من الضروري الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في تشجيع و تمكين التحول نحو مستقبل مستدام و مزدهر. و بإعتبارنا البنك الإسلامي الرائد في سلطنة عُمان، نؤكّد على تسخير كافة الامكانات في جعل عمليات البنك تلتزم بأفضل ممارسات الإستدامة".

و أردف قائلاً: " من خلال ترسيخ مكانتنا في جميع أنحاء البلاد وخدمة قاعدة العملاء، نعي جيدًا أهمية الدور الذي نحظى به ومدى تأثيرنا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. إذ أنعكس هذا الإدراك في ريادتنا للسعي نحو ابتكار منتجات تعزز من ممارسات الاستدامة، ومن خلال التمويل المستدام سيتمكن العملاء من اتخاذ قرارات مالية سليمة تضع بعين الإعتبار الآثار الايجابية على كافة الاطراف".

موجهًا نحو تحقيق أفضل الممارسات في استغلال الموارد وتربية جيل يعي أهمية الحفاظ على الموارد ، التمويل المستدام من بنك نزوى سيقدم خيار التمويل الشخصي بأسعار تنافسية للأفراد الذين يختارون أنظمة ذكية و مستدامة وأيضًا لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على التمويل الصحي والدراسي والذين يعدان أحد أبرز العناصر المؤثرة على رفاهية المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع العملاء الراغبون في تمويل السيارات من الوصول إلى أسعار تنافسية للتمويل المستدام عند اختيار المركبات الكهربائية أو الهجينة. كما يأتي التمويل العقاري المستدام لبنك نزوى متوافقاً مع رؤية السلطنة للتنمية الحضرية المستدامة وتلائم العملاء الذين يستثمرون في منازل ذكية مبنية من مواد مستدامة و مجهزة بأنظمة ذكية، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على أسعار التمويل الأخضر بمعدل ربح تنافسي هو الأفضل في قطاع الصيرفة الإسلامية.

عبر نهجه الراسخ في الابتكار و التميز من خلال خدماته و منتجاته الابتكارية الرائدة في المشهد المصرفي في سلطنة عُمان، يُمثّل التمويل المستدام من بنك نزوى المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خطوة هامة في التحول نحو الممارسات البيئية المستدامة. و تتماشى ممارسات البنك بإنسجام تام مع أهداف الاستدامة الشاملة لسلطنة عُمان. تجدر الإشارة إلى أن حلول التمويل المرتبطة بالاستدامة وبطاقات الائتمان والخصم الصديقة للبيئة التي حصدت على قبول و إعجاب واسعا عند إطلاقها من بنك نزوى، تؤكد على الدور البارز و القيادي للبنك في تقديم عروض تمويلية هي الأفضل في البلاد.

من خلال هذه المبادرات الرائدة و المصممة بعناية، يقوم البنك بتوجيه الاستثمارات نحو حلول تتمركز حول الحفاظ على البيئة، مما يظهر التزامًا استباقيًا بتعزيز اقتصاد أخضر. علاوة على ذلك، يجسّد هذا الإلتزام قوة التعاون بين بنك نزوى و الجهات الأخرى منها المجتمع والحكومة والسوق العام.

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