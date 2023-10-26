دبي، 26 أكتوبر 2023: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التزامه بمستقبل مستدام من خلال توقيعه على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة. ويعد هذا التعهد مبادرة محورية تم إطلاقها لمواكبة المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما أنها تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توجهات الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال فعاليات الحوار الوطني الثالث عشر حول الطموح المناخي، والذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع غرف دبي. وتتزامن هذه المبادرة مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف(COP28) الشهر القادم.

وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بتكثيف جهودها الجماعية لمكافحة تغير المناخ من خلال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها بشفافية، ووضع خطط علمية طموحة للحد من بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

علاوة على ذلك، يتعهد الموقعون بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالهم ونماذجهم التشغيلية.

وقال عثمان إبراهيم بن هندي، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة والعملاء في بنك دبي التجاري: "إن التزامنا بالتوقيع على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً يعكس التزامنا الراسخ بمستقبل مستدام. ويعد هذا التعهد مبادرة محورية تدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد اتخذ بنك دبي التجاري تدابير استباقية لمكافحة تغير المناخ، حيث أعلنا مؤخرًا عن خططنا الطموحة لتخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030".

وأضاف عثمان بن هندي: "باعتبارنا البنك الذي يدعم طموحات الدولة، فإننا ملتزمون بقياس انبعاثاتنا من الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها بشفافية، وسنشارك هذه البيانات مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050."

ويلتزم بنك دبي التجاري بدعم التحديات البيئية والمناخية العالمية، ففي عام 2022، قام البنك بتطوير استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي عام 2023، طرح البنك إطار التمويل المستدام الخاص به كما أطلق بنجاح أول إصدار لسنداته الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

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