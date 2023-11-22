الخطوة تمثل امتداداً لأهداف بنك أبوظبي الأول التي أعلن عنها في مارس 2023 كأول بنك يضع أهدافاً لخفض الانبعاثات الممولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة كخطوة أولى.

تحديث الأهداف يتعلق بالمجموعة الثانية من القطاعات التي تشمل الزراعة، الألمنيوم، الإسمنت، العقارات التجارية والفولاذ.

الأهداف المجمعة للقطاعات تغطي 90% من الانبعاثات التي يمولها بنك أبوظبي الأول للشركات، وتؤكد التزام البنك بالوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 كعضو في التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية.

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، عن توسعة نطاق أهداف خفض الانبعاثات المموَّلة لتشمل خمس قطاعات إضافية: الزراعة، الألمنيوم، الإسمنت، العقارات التجارية والفولاذ.

وتم تحديث الأهداف لتشمل المجموعة الثانية من القطاعات التي يستهدف بنك أبوظبي الأول خفض انبعاثاتها الممولة، في خطوة تمثل امتداداً لإعلان البنك في مارس 2023 عن الأهداف المتعلقة بالمجموعة الأولى، والتي تشمل قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة، ليصبح بذلك أول بنك يعمل على تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة لهذه القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستسهم الأهداف المجمعة للقطاعات الثمانية في تغطية 90% من الانبعاثات التي يمولها بنك أبوظبي الأول للشركات، وستمثل عنصراً رئيسياً في استراتيجية النمو المستدام التي تنتهجها المجموعة، والتي تستهدف الوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050. كما تنسجم هذه الخطوة في مضمونها وأهدافها مع التزامات البنك بصفته عضواً في التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) منذ أكتوبر 2021.

وتم تحليل الشؤون المتعلقة بكل قطاع بشكل منفصل مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بذلك القطاع، وأخذ الفروقات الإقليمية بعين الاعتبار. ومن غير المتوقع أن يكون لأهداف خفض الانبعاثات الممولة تأثير مالي ملموس على بنك أبوظبي الأول.

وواصل بنك أبوظبي الأول استخدام منهجية علمية منظمة ومحددة لكل قطاع على حدة لضمان الامتثال لمتطلبات المعايير الرائدة في هذا المجال، مثل المعايير المعتمدة من قبل مبادرة الشراكة للحسابات المالية من أجل الكربون (PCAF)، والتحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية الذي أطلقته الأمم المتحدة.

وفي إطار جهوده الرامية إلى توسعة نطاق أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، يواصل بنك أبوظبي الأول تعاونه مع أقرانه من البنوك العالمية ويلعب دوراً رئيسياً ضمن التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية الذي أطلقته الأمم المتحدة، حيث يتعين على كافة البنوك المشاركة في التحالف تحويل كافة الانبعاثات الكربونية التشغيلية والموكلة (ضمن النطاقات 1 و2 و3) من محافظهم الإقراضية والاستثمارية لتنسجم مع المسارات المحددة وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام2050.

وفي هذه المناسبة، قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: "نجح بنك أبوظبي الأول هذا العام في أن يصبح أول بنك يضع أهدافاً محددة لتمويل الانبعاثات المموّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليرسي معايير جديدة على مستوى الجهود الرامية لتحقيق الحياد المناخي في المستقبل. ولا شك بأن خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب التعاون الوثيق من قبل كافة المعنيين، ونحن ملتزمون بدورنا في أن يكون لكافة جهود العمل المناخي تأثيرات إيجابية ملموسة على أرض الواقع. وكلنا ثقة بأن تحديث أهدافنا سيسهم في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، ودعم نمو عملائنا في الوقت الذي يعملون فيه على الانتقال نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية".

ويتماشى هذا الإعلان أيضاً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ومسار الحياد المناخي 2050. ويمثل تحديث أهداف الانبعاثات الممولة إنجازاً جديداً هاماً في مسيرة بنك أبوظبي الأول نحو تحقيق الاستدامة، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة به. وكان البنك أعلن في عام 2022، عن التزامه بتقديم تمويل مستدام بقيمة أكثر من 75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويدرك بنك أبوظبي الأول أن تحديد الأهداف المرتبطة بخفض الانبعاثات هي عملية مستمرة ومتطورة، ويلتزم بالعمل على تطوير منهجيته الخاصة بتحقيق هذه الأهداف لتتوافق مع التعديلات التي تجريها الهيئات الدولية، وظهور معايير جديدة، وتحسن جودة البيانات المتوفرة، واكتشاف العملاء لخطط ومنهجيات جدية للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

لمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على تقرير "FAB's Pathway to Net Zero, Wave 2" ضمن قسم الاستدامة في موقع بنك أبوظبي الأول على الإنترنت: https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/sustainability/reports-policy-frameworks

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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