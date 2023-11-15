القاهرة - وقعت النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالميًا في مجال السجاد والموكيت، اتفاقية مع أمارينكو سولاريز، الشركة الرائدة في حلول الطاقة الشمسية، لتشغيل أحد مصانعها في منطقة العاشر من رمضان باستخدام الطاقة الشمسية.

يمثل هذه المشروع خطوة كبيرة في رحلة الاستدامة لشركة النساجون الشرقيون، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والتزام الشركة بخفض انبعاثات الكربون. حيث ستوفر محطة الطاقة الشمسية، والتي تبلغ قدرتها 1.3 ميجاواط، 80٪ من احتياجات أحد مصانعها من الطاقة، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تزيد عن 2300 طن سنويًا.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، قائلة: "نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا بطريقة مستدامة وخفض تأثيرنا البيئي. ويعتبر هذا المشروع خطوة كبيرة في رحلتنا نحو الاستدامة، وحجر الأساس في خطتنا لتحويل كافة مصانع الشركة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة بعد تحويل أحد أكبر معارضنا في عام 2022 بالإسكندرية للعمل بالطاقة الشمسية."

وتعتبر الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال النساجون الشرقيون. وحققت الشركة بالفعل تقدمًا كبيرًا في خفض البصمة الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 30٪ في إجمالي انبعاثات الكربون من خلال تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتعزز هذه المبادرة الأخيرة التزام النساجون الشرقيون بالمسؤولية البيئية، فضلًا عن ريادتها في صناعة السجاد.

وتعليقًا على ذلك، أكد الأستاذ ياسين عبد الغفار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أمارينكو سولاريز، قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع النساجون الشرقيون في هذا المشروع المهم، والذي سيساعد على إثبات جدوى استخدام الطاقة الشمسية والنظيفة في مصر وإمكاناتها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة."

الجدير بالذكر أن التغير السريع في مطالب المستهلكين وتغير المناخ قد خلق حاجة أكبر لممارسات أكثر عدالة وابتكار وكفاءة في بيئة العمل. لذا قامت النساجون الشرقيون بتنفيذ إجراءات تشغيلية جريئة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث ركزت على رفع الوعي وخفض تكاليف التشغيل في مصانعها من خلال تركيب معدات أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تحديث العمليات التجارية واستخدام تقنيات جديدة.

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نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.