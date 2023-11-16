دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن تعاونه مع مجموعة كلداري إخوان التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتزويدها بقرض أخضر سيتم استخدامه لدعم الجهود البيئية وقضايا الاستدامة في المجموعة. و,ويدل هذا القرض على الالتزام القوي للمؤسستين بالحد من استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية والتصدي لقضية تغير المناخ التي تتقدم جداول أعمال المؤسسات حالياً.

وسيتم استخدام التمويل المستدام لدعم تنفيذ تعديلات خاصة بتعزيز كفاءة الطاقة في الفندق المميز لمجموعة كلداري إخوان في سريلانكا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرض الأخضر إلى خفض كبير في الانبعاثات الكربونية ومستويات استهلاك الطاقة، وإرساء معيار جديد للممارسات التجارية الصديقة للبيئة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع مجموعة كلداري إخوان ودعمها في سياق تحقيق طموحاتها لبناء مستقبل أكثر استدامة. ويوفر هذا القرض الأخضر الذي يقدمه المشرق فرصة مهمة تتيح للمجموعة اتخاذ خطوات إيجابية لخفض انبعاثات الكربون. كما يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم جهود إحداث تغييرات بيئية إيجابية. ونحن نسعى من خلال الجمع بين شروط القروض وأهداف الاستدامة، إلى دعم قضية حساسة من شأنها تحفيز شركات أخرى على دمج أهداف كفاءة الطاقة والاستدامة في عملياتها".

من جانبه، قال كريم عامر، رئيس قطاع السيارات والتنقل في المشرق: "تعزز هذه الشراكة مع كلداري إخوان لتزويدهم بأول قرض أخضر، التزامنا الراسخ تجاه العلاقة الوطيدة والمديدة مع المجموعة وتجاه حلول التمويل المستدامة على حدٍّ سواء. ونحن نعتبر هذا القرض الأخضر بمثابة حافزٍ يدعم مساراً متسارعاً نحو الاستدامة وبناء مستقبل أفضل".

بدوره، قال محمد عبد اللطيف إبراهيم كلداري، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة كلداري إخوان: "ينطوي تعاوننا مع المشرق في هذه الصفقة على أكثر من مجرد اتفاقية مالية تقليدية، إذ أننا نعمل معاً على صياغة شراكة مستدامة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر وعياً بالبيئة. كما أننا في كلداري إخوان، ندرك الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها جهود المساهمة في بناء بيئة مستدامة، وهو التزام قوي قمنا بتعزيزه من خلال تعيين شركة استشارية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لإجراء تقييم دقيق للبصمة الكربونية للمجموعة، واقتراح المعايير الضرورية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ودعم مبادراتنا البيئية. وتمثل هذه الشراكة مع المشرق خطوة مهمة في سياق رحلتنا نحو الاستدامة، كما أنها تؤكد على الدور الذي تلعبه الشراكات والتمويل المستدام في التصدي لقضايا تغير المناخ".

وأضاف آر ڤي رامانان، المدير المالي لمجموعة كلداري إخوان: "تمثل هذه الصفقة مع المشرق علامة فارقة في غاية الأهمية، إذ أنها تعكس التزامنا الراسخ بدمج الاستدامة في قرارات أعمالنا، ومواءمة استراتيجيتنا المالية مع تطلعاتنا البيئية."

جدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية المخصصة لتنفيذ التعديلات الخاصة بتعزيز كفاءة الطاقة سيتم صرفها في المستقبل القريب.

وبينما تشرع المجموعة في رحلة الاستدامة هذه، فإنها تطمح إلى تحفيز جهات أخرى في مجتمع الشركات والاعمال، كدليل على أن بناء مستقبل مستدام هو هدف يمكن تحقيقه.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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