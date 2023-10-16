ترتقي الشركة بالمعايير البيئية عبر التوقيع على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً والالتزام بالإبلاغ عن انبعاثاتها بكل شفافية مع العمل على تطوير خطط طموحة للحد من انبعاثات الكربون

أبوظبي: أعلنت "مجموعة المسعود"، إحدى الشركات التجارية الرائدة في أبوظبي، توقيعها على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" والصادر عن الحوار الوطني حول الطموح المناخي، وذلك خلال فعالية حصرية خصصت لهذا الغرض. وتنضم الشركة في إطار هذه المبادرة إلى مجموعة واسعة من شركات القطاع الخاص المسؤولة بيئياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدعم أهداف اتفاقية باريس والعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، ويفضل أن تكون 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

ويعد توقيع "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" بمثابة خطوة استثنائية وملهمة في مسيرة "المسعود" الرامية لتحقيق الاستدامة، تماشياً مع التزام الشركة المستمر ببذل الجهود الرامية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي. وستقوم "المسعود" بناء على هذا التعهد، بقياس انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها باستمرار، مع العمل على تطوير خطط طموحة للحد من بصمتها الكربونية، وبما يتماشى مع الأهداف المناخية المحددة على مستوى القطاع بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. من ناحية أخرى، ستحرص الشركة على التعاون بشكل حثيث مع الجهات المعنية بما في ذلك الموردين والشركاء والمستهلكين، وتشجيعهم على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 بالدولة.

وتعليقاً على الحدث، قال سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: "تعد الاستدامة جزء لا يتجزأ من القيم الأساسية التي تتبناها مجموعة المسعود عبر كافة أقسامها وأعمالها. ونؤمن بأهمية الجهود التعاونية وتأسيس منظومة متماسكة من الشراكات للمساهمة في التصدي لأزمة تغير المناخ العالمية. ونحرص من خلال التوقيع على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً"، على تأكيد موقفنا الحازم في مواجهة التغيرات المناخية، والوفاء بالتزاماتنا الرامية لاستشراف مستقبل أكثر استدامة. وتسعدنا المشاركة في الحوار الوطني حول الطموح المناخي، والمساهمة على نحو حيوي هادف في تحقيق مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون بشكل جدي لاستشراف مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية."

ويعد الحوار الوطني حول طموح المناخ بمثابة مبادرة محورية أطلقتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الجهود المناخية والحد من الآثار المترتبة عن التغيرات المتسارعة، بالإضافة إلى تشجيع الجهات المعنية والقطاعات المختلفة على المشاركة بشكل فاعل لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وتهدف "المسعود" عبر هذا الحوار إلى المشاركة على نحو فعّال في تحديد الطموح المناخي على مستوى القطاع، ودعم أهداف المبادرات الاستراتيجية للحياد المناخي في الدولة، والمساهمة في تطوير استراتيجية متماسكة لمواجهة تحديات التغير المناخي. كما تعتزم الشركة تطوير مناهج متكاملة لتعزيز دور النساء والشباب والشرائح السكانية الأقل حظاً في تحقيق الهدف صافي صفر انبعاثات.

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نبذة عن مجموعة المسعود

تأسست "مجموعة المسعود" عام 1970، وكانت أول شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بسجل تجاري رقم 1. تعد "المسعود" الوكيل الحصري المعتمد لعلامات تجارية عالمية عديدة مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون وإم تي يو وفولفو بنتا ونيديك ليروي سومر وشاحنات رينو وشاحنات يو دي، كما تمتلك مجموعةً من الشركات والعلامات التجارية المحلية التابعة لها.

وفي سبيل دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، تقدم "المسعود" مجموعة واسعة من الحلول الصناعية للقطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، المرافق، الخدمات البحرية، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية والبناء المعياري. كما تقدم خدماتها لمختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السيارات وملحقاتها. وأطلقت "المسعود" مؤخراً أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة.

وتدير "المسعود" منافذ البيع بالتجزئة "فيرست ستوب" و"أوتو سيرف" داخل محطات "أدنوك" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات السيارات. كما تمتلك وتدير ما يقرب من 40 عقاراً بارزاً في جميع أنحاء العاصمة تتراوح من صالات العرض إلى المكاتب، فضلاً عن شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع ومراكز السيارات المستعملة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم اختيار "مجموعة المسعود" بين أفضل 100 شركة عائلية عربية من قِبل مجلة "فوربس" لمدة عامين على التوالي، وهي توظف أكثر من 3000 موظف من 54 دولة. وتركز المجموعة على أجندة توطين نشطة وبرامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للإماراتيين خلال العمل، كما تملك برنامجاً واسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي، وتدعم المبادرات الرياضية في العاصمة، والتي يديرها مجلس أبوظبي الرياضي.