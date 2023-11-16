قد تحدث الإمارات العام المقبل المساهمات المحددة وطنيا تجاه العمل المناخي، بحسب ما نقلته رويترز عن مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية يوم الخميس.

وكانت مجموعة مستقلة تتعقب العمل المناخي للدول غيرت تصنيف التزام الإمارات تجاه التغير المناخي من "غير كافي بشكل كبير" إلى "غير كاف".

"لنقل إن الانتقال من من غير كاف بشكل كبير إلى غير كاف، هو خطوة بالاتجاه الصحيح ولكننا نعمل لتحقيق أكثر من ذلك،" في إشارة منها إلى خطط الإمارات الوطنية المناخية التي تعرف بالمساهمات المحددة وطنيا.

وقالت "من يعلم، ربما العام المقبل، قد نعلن عن مساهمات محددة وطنيا أخرى" وتستعد الإمارات إلى استضاف مؤتمر الأطراف COP 28 من 15 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وتهدف الإمارات إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة في يونيو.

أعلنت عن خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وقالت المهيري في يونيو من هذا العام عندما تم الإعلان عن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهمتها المحددة وطنيا إن المستهدف الحالي لخفض الانبعاثات عند 40% يعتبر تحسنا بنسبة 9% مقارنة بما ذكر في النسخة الثانية التي تم إصدارها عام 2022 حين كان المستهدف عند 31%.

وفي وقت تعتزم الإمارات استثمار مليارات الدولارات في تنويع مصادر الطاقة عبر الطاقة النظيفة والهيدروجين تواجه الإمارات على غرار الدول المنتجة للنفط ضغوط لخفض الانبعاثات.

والإمارات التي هي من أكبر الدول المنتجة للبترول ضمن منظمة أوبك تخطط أيضا إلى زيادة إنتاج الطاقة التقليدية من النفط والغاز التي أعلنت أدنوك عملاق النفط والغاز في الإمارات عن تحقيق الحياد الكربوني في أعمالها بحلول 2045.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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